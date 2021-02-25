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Минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиями, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиями, - Кравчук

Украина не намерена выходить из переговоров в минском формате, но хочет сделать этот процесс более эффективным.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Deutche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что минский процесс должен содержать более системные и жесткие действия. И подчеркнул, что Украина не может настаивать на переговорах, если Россия не идет на контакт и обстреливает украинские позиции

"Мы говорим о том, чтобы минский переговорный процесс был дополнен более жесткими, более системными, более активными действиями. Например, мы хотим вести переговоры. Та сторона хочет, и мы хотим - значит, ведем переговоры. Если они не хотят вести переговоры, а стреляют и убивают, мы отвечаем тем же. Мы не можем наблюдать, как нас убивают, и называть это "провокациями". Это не провокации. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей", - сказал Кравчук.

Также смотрите: Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Опять "та сторона " )))))))
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25.02.2021 22:02 Ответить
так "был дополнен" или "хотим, чтобы был дополнен" ?
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25.02.2021 22:06 Ответить
Макарыч пригласит всю группу на свое Ранчо в Швейцарии и все буде добре.Як він казав колись,є хатинка невеличка у Швейцаріі Минский переговорный процесс был дополнен более жесткими действиями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5605за мільон басків
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25.02.2021 22:06 Ответить
Полтора года были провокации,а теперь-не провокации Минский переговорный процесс был дополнен более жесткими действиями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 405
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25.02.2021 22:07 Ответить
Мы не можем наблюдать, как нас убивают, и называть это "провокациями". Это не провокации. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей", - сказал Кравчук.Источник: https://censor.net/ru/n3250177=========щось я затупіла.кому цей спіч адресований?невже ЗЄ?
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25.02.2021 22:10 Ответить
І не здохне!!!!
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25.02.2021 22:12 Ответить
Кравчучка колеблется вместе с генеральной линией зебильной партии. До этого он колебался вместе с генеральной линией КПСС. Пора ему уже перестать колебаться и прилечь отдохнуть. Навсегда... Минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 843
Минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6242
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25.02.2021 22:18 Ответить
Ну хоть правду начал говорить
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25.02.2021 22:59 Ответить
 
 