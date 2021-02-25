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Мінський переговорний процес має бути доповнений жорсткішими діями, - Кравчук

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Мінський переговорний процес має бути доповнений жорсткішими діями, - Кравчук

Україна не має наміру виходити з переговорів у мінському форматі, але хоче зробити цей процес ефективнішим.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю Deutche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що мінський процес має містити системніші і жорсткіші дії. І підкреслив, що Україна не може наполягати на переговорах, якщо Росія не йде на контакт та обстрілює українські позиції

"Ми говоримо про те, щоб мінський переговорний процес був доповнений жорсткішими, системнішими, активнішими діями. Наприклад, ми хочемо вести переговори. Та сторона хоче, і ми хочемо - значить, ведемо переговори. Якщо вони не хочуть вести переговори, а стріляють і вбивають, ми відповідаємо тим же. Ми не можемо спостерігати, як нас убивають, і називати це "провокаціями". Це не провокації. Це реальні воєнні дії, які призводять до загибелі наших людей", - сказав Кравчук.

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Опять "та сторона " )))))))
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25.02.2021 22:02 Відповісти
так "был дополнен" или "хотим, чтобы был дополнен" ?
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25.02.2021 22:06 Відповісти
Макарыч пригласит всю группу на свое Ранчо в Швейцарии и все буде добре.Як він казав колись,є хатинка невеличка у Швейцаріі Минский переговорный процесс был дополнен более жесткими действиями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5605за мільон басків
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25.02.2021 22:06 Відповісти
Полтора года были провокации,а теперь-не провокации Минский переговорный процесс был дополнен более жесткими действиями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 405
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25.02.2021 22:07 Відповісти
Мы не можем наблюдать, как нас убивают, и называть это "провокациями". Это не провокации. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей", - сказал Кравчук.Источник: https://censor.net/ru/n3250177=========щось я затупіла.кому цей спіч адресований?невже ЗЄ?
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25.02.2021 22:10 Відповісти
І не здохне!!!!
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25.02.2021 22:12 Відповісти
Кравчучка колеблется вместе с генеральной линией зебильной партии. До этого он колебался вместе с генеральной линией КПСС. Пора ему уже перестать колебаться и прилечь отдохнуть. Навсегда... Минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 843
Минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6242
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25.02.2021 22:18 Відповісти
Ну хоть правду начал говорить
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25.02.2021 22:59 Відповісти
 
 