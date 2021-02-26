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Украина не попадает в "серую" зону карантина Евросоюза, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина не попадает в

В Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус. Поэтому украинские регионы не попадают в "серую" зону карантинных ограничений по индикатору ЕС.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, во всех областях тестирование за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения.

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"Сегодня в Украине нет ни одной области, которая бы по уровню тестирования попадала в "серую" зону по индикатору ЕС", - сообщил он.

Отметим, по решению Еврокомиссии, в "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч.

Также в ЕС ввели "темно-красную" зону, она будет касаться тех регионов, "где вирус на очень высоком уровне". Регион окажется в этой зоне, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаях инфицирования на 100 тысяч человек.
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Україна ще стане прикладом самоімунізації без вакцинування.
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26.02.2021 10:25 Ответить
Только в красную
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26.02.2021 10:29 Ответить
В серую ( ниже 300)не попадает
В красную ( выше 500) не попадает
А куда деться с показателем 400????
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26.02.2021 10:41 Ответить
А почему у Ляшка на фото такая счастливая физиономия?
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26.02.2021 10:42 Ответить
 
 