Україна не потрапляє до "сірої" зони карантину Євросоюзу, - Ляшко

В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому українські регіони не потрапляють до "сірої" зони карантинних обмежень за індикатором ЄС.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у всіх областях тестування за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тисяч населення.

"Сьогодні в Україні немає жодної області, яка б за рівнем тестування потрапляла в "сіру" зону за індикатором ЄС", - повідомив він.

Зазначимо, за рішенням Єврокомісії, у "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.

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Також в ЄС ввели "темно-червону" зону, вона стосуватиметься тих регіонів, "де вірус на дуже високому рівні". Регіон опинятиметься в цій зоні, якщо впродовж двох тижнів там повідомлятимуть про понад 500 випадків інфікування на 100 тисяч осіб.