Черновицкая область с 27 февраля вводит ограничения "красной" зоны
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В Черновицкой области решили с 27 февраля усилить карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничения будут введены до 9 марта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, такое решение сегодня приняла Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС.
С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:
- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки,
- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования,
- развлекательных центров, зон отдыха в торговых центрах.
Также не разрешается проводить массовые мероприятия.
"Мы должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - сказал первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Ковалюк Богдан.
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показать весь комментарий26.02.2021 11:46 Ответить Мне нравится 0
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