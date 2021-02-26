Черновицкая область с 27 февраля вводит ограничения "красной" зоны

В Черновицкой области решили с 27 февраля усилить карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничения будут введены до 9 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, такое решение сегодня приняла Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС.

С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки,

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования,

развлекательных центров, зон отдыха в торговых центрах.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

"Мы должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - сказал первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Ковалюк Богдан.

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