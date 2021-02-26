РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9874 посетителя онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
1 209 1
Черновицкая область (854) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Черновицкая область с 27 февраля вводит ограничения "красной" зоны

Новости Цензор.НЕТ Общество

Черновицкая область с 27 февраля вводит ограничения

В Черновицкой области решили с 27 февраля усилить карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничения будут введены до 9 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, такое решение сегодня приняла Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС.

С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:

  • заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки,
  • учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования,
  • развлекательных центров, зон отдыха в торговых центрах.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

"Мы должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - сказал первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Ковалюк Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черновицкая область может попасть в "красную" зону, если будет расти количество госпитализированных, - Ляшко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожна область буде в червоній зоні,а потім за тиждень до Паски зроблять загальноукраїнський двохтижневий червоний карантин )))
показать весь комментарий
26.02.2021 11:46 Ответить
 
 