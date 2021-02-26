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Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Япония никогда не признает заявленную Россией

Правительство Японии неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подчеркивают в посольстве этой страны в Киеве.

"По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г.Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма", - говорится в сообщении посольства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и г.Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений отделить Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая продолжается уже семь лет.

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Топ комментарии
+29
Курилы и Сахалин - ЭТО ЯПОНИЯ!!!
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26.02.2021 14:41
+16
Відносно Японіі, жодних сумнівів !! Нінзі не забудут Сахалін та Куріли !!!)))
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26.02.2021 14:38
+14
Північні території це Японія !
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26.02.2021 14:42
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Відносно Японіі, жодних сумнівів !! Нінзі не забудут Сахалін та Куріли !!!)))
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26.02.2021 14:38 Ответить
Курилы и Сахалин - ЭТО ЯПОНИЯ!!!
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26.02.2021 14:41 Ответить
кацапское отродье, суки рваные, должны ответить за Сахалин и курильские острова!!! В рот им балалайку!!!
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26.02.2021 14:59 Ответить
Мы так же потдерживаем Великий Ниппон. курилы и сахалин исконно японская земля временно захваченая рускими свинособаками.
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26.02.2021 14:42 Ответить
вот так если разобраться, соберутся те, кому этот скот винторогий нагадил, Япония с Востока, Украина, Молдова, Балтия, с Запада, Страны Кавказа с Юга от кацапни одни лохмотья полетят!
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26.02.2021 15:04 Ответить
нельзя так. не с кого спрашивать будет тогда.
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26.02.2021 15:23 Ответить
Північні території це Японія !
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26.02.2021 14:42 Ответить
До самого Урала!!! Япония!!!
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26.02.2021 15:06 Ответить
при Украине в Крыму были хоть Наташки. а сейчас -

Жители Севастополя раскритиковали новый памятник, установленный около местной ветеринарной клиники. Россияне нашли в работе сходство с памятником «Аленке», Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма, - посольство - Цензор.НЕТ 5593 Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма, - посольство - Цензор.НЕТ 5593
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26.02.2021 14:44 Ответить
вот Пионтковский пугает..
что там на Московии сказали то?, а то я не смотрю их ТВ..
что случилось то?



Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму, - посольство - Цензор.НЕТ 8762 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·23 мин

Ну вот и вброшены уже на ТВ ключевые слова , замечательная оруэлловская формула - превентивная операция по принуждению Украины к миру.
Можно выбивать дату на новой медальке 26.02.21.
На Крымской была 20.02.14.
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26.02.2021 14:49 Ответить
Курилы и пол-Сахалина (если вообще не весь, целиком) - исконно японская земля
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26.02.2021 14:50 Ответить
У цьому питанні Японія підтримує позицію США. Нічого оригінального.
Північноморські острови, Чішімські острови і Карафуто - це Японія, але серед японців, особливо правих, чимало вати, які розглядають Москву як протидію Китаю.
Українцям треба на себе розраховувати. Бо зміниться позиція США, зміниться і позиція Японії.
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26.02.2021 14:50 Ответить
Ну а нашему МИД слабо не признать оккупацию россией Южных Курил ?
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26.02.2021 14:57 Ответить
в чатрулетке лаптеногие в бльшом количестве с ненавистью уже о Крыме и крымчан, мол из них у них все проблемы. Кстати это типично им, сами обоср-лись но виноват кто то другой или просто мышление по руцки.
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26.02.2021 14:59 Ответить
Споконвічна московська казка про ворожу облогу "матушки-России!" !!!!)))
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26.02.2021 15:03 Ответить
2 сентября 1945 года Япония подписала капитуляцию США и Великобритании с условием в течении 2 часов японцам сдать все без исключения свое вооружения, в плоть до пистолетов и ножей.
А в ночь на 3 сентября Московия объявила безоружной Японии войну и оккупировала японские Сахалин и Курильские острова.
Все японское население и безоружные японские военные с островов сразу были арестованы и перевезены в московские концентрационные лагеря ГУЛАГ, где все они и были уничтожены.
после ГУЛАГА в живых островных японцев и пленных японских солдат осталось только несколько человек.
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26.02.2021 15:09 Ответить
Япония союзник по борьбе с парашей
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26.02.2021 15:13 Ответить
А почему аннексия в кавычках??? Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму, - посольство - Цензор.НЕТ 961
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26.02.2021 15:15 Ответить
зачем кавычки?
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26.02.2021 15:15 Ответить
Как и Украина должна признать границей Японии и России, границу которая существовала на 22 июля 1875 года ( Петербургский договор по которому Россия отказывалась от прав на все Курильские острова в пользу Японии, а Япония отказывалась от своих прав на Сахалин в пользу России ( данные границы существовали до 5 сентября 1905 года) Так что все Курильские острова а не только Южные это земли Японии.
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26.02.2021 15:20 Ответить
что не мешает Японии ежегодно наращивать товарооборот с РФ
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26.02.2021 15:28 Ответить
Пропоную японцям, коли кацап вʼїжджатиме на їх територію, на кордоні під запис запитувати: "Чиї Куріли?". І надавати візу в залежності від відповіді
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26.02.2021 15:43 Ответить
Японцы - солидная нация. Всегда четко ставят политические и экономические цели и добиваются результата. Помощь Японии Украине всегда конкретна, весома и поступает вовремя. Японцы понимают с кем схлестнулась Украина и помогать нам считают справедливым, правильным делом.
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27.02.2021 21:59 Ответить
 
 