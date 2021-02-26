Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма, - посольство
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Правительство Японии неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подчеркивают в посольстве этой страны в Киеве.
"По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г.Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма", - говорится в сообщении посольства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и г.Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений отделить Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая продолжается уже семь лет.
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Жители Севастополя раскритиковали новый памятник, установленный около местной ветеринарной клиники. Россияне нашли в работе сходство с памятником «Аленке»,
что там на Московии сказали то?, а то я не смотрю их ТВ..
что случилось то?
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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Ну вот и вброшены уже на ТВ ключевые слова , замечательная оруэлловская формула - превентивная операция по принуждению Украины к миру.
Можно выбивать дату на новой медальке 26.02.21.
На Крымской была 20.02.14.
Північноморські острови, Чішімські острови і Карафуто - це Японія, але серед японців, особливо правих, чимало вати, які розглядають Москву як протидію Китаю.
Українцям треба на себе розраховувати. Бо зміниться позиція США, зміниться і позиція Японії.
А в ночь на 3 сентября Московия объявила безоружной Японии войну и оккупировала японские Сахалин и Курильские острова.
Все японское население и безоружные японские военные с островов сразу были арестованы и перевезены в московские концентрационные лагеря ГУЛАГ, где все они и были уничтожены.
после ГУЛАГА в живых островных японцев и пленных японских солдат осталось только несколько человек.