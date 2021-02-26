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Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму, - посольство

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Японія ніколи не визнає заявлену Росією

Уряд Японії незмінно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, наголошують у посольстві цієї країни в Києві.

"З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя ще раз нагадуємо про незмінну підтримку уряду Японії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і наголошуємо, що Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму", - йдеться в повідомленні посольства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації АР Крим і м. Севастополя. Цього дня в Сімферополі відбувся організований меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти намірів відокремити Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом спротиву окупації, яка триває вже сім років.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Курилы и Сахалин - ЭТО ЯПОНИЯ!!!
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26.02.2021 14:41
+16
Відносно Японіі, жодних сумнівів !! Нінзі не забудут Сахалін та Куріли !!!)))
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26.02.2021 14:38
+14
Північні території це Японія !
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26.02.2021 14:42
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Відносно Японіі, жодних сумнівів !! Нінзі не забудут Сахалін та Куріли !!!)))
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26.02.2021 14:38 Відповісти
Курилы и Сахалин - ЭТО ЯПОНИЯ!!!
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26.02.2021 14:41 Відповісти
кацапское отродье, суки рваные, должны ответить за Сахалин и курильские острова!!! В рот им балалайку!!!
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26.02.2021 14:59 Відповісти
Мы так же потдерживаем Великий Ниппон. курилы и сахалин исконно японская земля временно захваченая рускими свинособаками.
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26.02.2021 14:42 Відповісти
вот так если разобраться, соберутся те, кому этот скот винторогий нагадил, Япония с Востока, Украина, Молдова, Балтия, с Запада, Страны Кавказа с Юга от кацапни одни лохмотья полетят!
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26.02.2021 15:04 Відповісти
нельзя так. не с кого спрашивать будет тогда.
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26.02.2021 15:23 Відповісти
Північні території це Японія !
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26.02.2021 14:42 Відповісти
До самого Урала!!! Япония!!!
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26.02.2021 15:06 Відповісти
при Украине в Крыму были хоть Наташки. а сейчас -

Жители Севастополя раскритиковали новый памятник, установленный около местной ветеринарной клиники. Россияне нашли в работе сходство с памятником «Аленке», Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма, - посольство - Цензор.НЕТ 5593 Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма, - посольство - Цензор.НЕТ 5593
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26.02.2021 14:44 Відповісти
вот Пионтковский пугает..
что там на Московии сказали то?, а то я не смотрю их ТВ..
что случилось то?



Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму, - посольство - Цензор.НЕТ 8762 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·23 мин

Ну вот и вброшены уже на ТВ ключевые слова , замечательная оруэлловская формула - превентивная операция по принуждению Украины к миру.
Можно выбивать дату на новой медальке 26.02.21.
На Крымской была 20.02.14.
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26.02.2021 14:49 Відповісти
Курилы и пол-Сахалина (если вообще не весь, целиком) - исконно японская земля
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26.02.2021 14:50 Відповісти
У цьому питанні Японія підтримує позицію США. Нічого оригінального.
Північноморські острови, Чішімські острови і Карафуто - це Японія, але серед японців, особливо правих, чимало вати, які розглядають Москву як протидію Китаю.
Українцям треба на себе розраховувати. Бо зміниться позиція США, зміниться і позиція Японії.
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26.02.2021 14:50 Відповісти
Ну а нашему МИД слабо не признать оккупацию россией Южных Курил ?
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26.02.2021 14:57 Відповісти
в чатрулетке лаптеногие в бльшом количестве с ненавистью уже о Крыме и крымчан, мол из них у них все проблемы. Кстати это типично им, сами обоср-лись но виноват кто то другой или просто мышление по руцки.
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26.02.2021 14:59 Відповісти
Споконвічна московська казка про ворожу облогу "матушки-России!" !!!!)))
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26.02.2021 15:03 Відповісти
2 сентября 1945 года Япония подписала капитуляцию США и Великобритании с условием в течении 2 часов японцам сдать все без исключения свое вооружения, в плоть до пистолетов и ножей.
А в ночь на 3 сентября Московия объявила безоружной Японии войну и оккупировала японские Сахалин и Курильские острова.
Все японское население и безоружные японские военные с островов сразу были арестованы и перевезены в московские концентрационные лагеря ГУЛАГ, где все они и были уничтожены.
после ГУЛАГА в живых островных японцев и пленных японских солдат осталось только несколько человек.
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26.02.2021 15:09 Відповісти
Япония союзник по борьбе с парашей
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26.02.2021 15:13 Відповісти
А почему аннексия в кавычках??? Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму, - посольство - Цензор.НЕТ 961
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26.02.2021 15:15 Відповісти
зачем кавычки?
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26.02.2021 15:15 Відповісти
Как и Украина должна признать границей Японии и России, границу которая существовала на 22 июля 1875 года ( Петербургский договор по которому Россия отказывалась от прав на все Курильские острова в пользу Японии, а Япония отказывалась от своих прав на Сахалин в пользу России ( данные границы существовали до 5 сентября 1905 года) Так что все Курильские острова а не только Южные это земли Японии.
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26.02.2021 15:20 Відповісти
что не мешает Японии ежегодно наращивать товарооборот с РФ
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26.02.2021 15:28 Відповісти
Пропоную японцям, коли кацап вʼїжджатиме на їх територію, на кордоні під запис запитувати: "Чиї Куріли?". І надавати візу в залежності від відповіді
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26.02.2021 15:43 Відповісти
Японцы - солидная нация. Всегда четко ставят политические и экономические цели и добиваются результата. Помощь Японии Украине всегда конкретна, весома и поступает вовремя. Японцы понимают с кем схлестнулась Украина и помогать нам считают справедливым, правильным делом.
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27.02.2021 21:59 Відповісти
 
 