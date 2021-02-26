Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму, - посольство
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Уряд Японії незмінно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, наголошують у посольстві цієї країни в Києві.
"З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя ще раз нагадуємо про незмінну підтримку уряду Японії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і наголошуємо, що Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму", - йдеться в повідомленні посольства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації АР Крим і м. Севастополя. Цього дня в Сімферополі відбувся організований меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти намірів відокремити Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом спротиву окупації, яка триває вже сім років.
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Жители Севастополя раскритиковали новый памятник, установленный около местной ветеринарной клиники. Россияне нашли в работе сходство с памятником «Аленке»,
что там на Московии сказали то?, а то я не смотрю их ТВ..
что случилось то?
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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Ну вот и вброшены уже на ТВ ключевые слова , замечательная оруэлловская формула - превентивная операция по принуждению Украины к миру.
Можно выбивать дату на новой медальке 26.02.21.
На Крымской была 20.02.14.
Північноморські острови, Чішімські острови і Карафуто - це Японія, але серед японців, особливо правих, чимало вати, які розглядають Москву як протидію Китаю.
Українцям треба на себе розраховувати. Бо зміниться позиція США, зміниться і позиція Японії.
А в ночь на 3 сентября Московия объявила безоружной Японии войну и оккупировала японские Сахалин и Курильские острова.
Все японское население и безоружные японские военные с островов сразу были арестованы и перевезены в московские концентрационные лагеря ГУЛАГ, где все они и были уничтожены.
после ГУЛАГА в живых островных японцев и пленных японских солдат осталось только несколько человек.