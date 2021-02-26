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Новости Киевские новости
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ЕБРР (259) Киев (24534) Кличко (4512) Метрополитен (966) вагоны (178)

Киев с помощью ЕБРР покупает 50 новых вагонов метро, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киев с помощью ЕБРР покупает 50 новых вагонов метро, - Кличко

Киевский метрополитен и ЕБРР подписали кредитный договор на 50 млн евро, за которые закупят 50 новых вагонов метро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграмм канале.

"Друзья! Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро. Эти вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена, на которой до конца этого года мы планируем открыть 2 новые станции метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды", – сообщил Виталий Кличко.

Также смотрите: На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд. ФОТО

По его словам, сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов.

"Около 100 из них – в критическом состоянии и нуждаются в обновлении в ближайшие 3-4 года. С помощью этого кредита город обновит половину устаревшего подвижного состава", – отметил Виталий Кличко.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+5
Если покупать в Украине, намного сложнее завышать стоимость...
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26.02.2021 15:03
+4
Україна не здатна виробляти метровагони ? Ганьба !!!)))
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26.02.2021 15:00
+4
Перейменуйте спочатку проспект правди на виноградарь чи вітряні гори ,зробіть декомунізацію і не брешіть людям про правди проспект це була газета правда назван проспект,сама брехлива і злочина газета
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26.02.2021 15:24
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у метростроя?
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26.02.2021 14:53 Ответить
1 вагон - 1 млн. евро? Что-то многовато мне кажется.
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26.02.2021 14:57 Ответить
это у "читателей" нелады. Устаревших вагонов под списание - 100, закупят 50, т.е. будет заменено 50%.
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26.02.2021 15:02 Ответить
Згоден !!!))
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26.02.2021 15:07 Ответить
Україна не здатна виробляти метровагони ? Ганьба !!!)))
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26.02.2021 15:00 Ответить
Если покупать в Украине, намного сложнее завышать стоимость...
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26.02.2021 15:03 Ответить
А их в Украине и будут покупать. Все новые вагоны в киевском метро закуплены на Крюковском вагонзаводе, это завод в Кременчуге.
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26.02.2021 15:39 Ответить
"Сваво не вижу...?"Какая Украина?"
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20.06.2021 20:44 Ответить
50 старых новых вагонов, плестись 50 км/ч других и не надо.
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26.02.2021 15:14 Ответить
Перейменуйте спочатку проспект правди на виноградарь чи вітряні гори ,зробіть декомунізацію і не брешіть людям про правди проспект це була газета правда назван проспект,сама брехлива і злочина газета
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26.02.2021 15:24 Ответить
А Свободи в честь,якої газети?
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26.02.2021 15:35 Ответить
Київські бариги і ватники валіть зі своєю правдою на Колиму, а вулиця і станція метро повинна мати українську назву, князя Святослава Ігоревича, який в 964-965 роках напав на Хозарський каганат завдав йому, після 300-річного існування, остаточного удару; розгромлено міста Ітиль і Семендер, а Саркел, разом із північно-західною частиною (Тмутороканського князівства) - приєднано до Київської держави. Знищення Хозарського каганату припинило набіги хозарських орд на поселення русичів з метою захоплення населення й продажу його в рабство.
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26.02.2021 15:43 Ответить
Знову мацкавітські куплять?
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26.02.2021 15:34 Ответить
Питерские вагоны Киев давно уже не покупает, покупает крюковские 81-7021/7022.
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26.02.2021 15:42 Ответить
Хоч раз написали, як є: гроші дали в кредит, а не як завжди: виділили.
Але щоб віддати їх, наскільки я розумію, доведеться плату за проїзд підвищити...
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26.02.2021 17:27 Ответить
А расплачиваться за них будут сами киевляне. Ходят разговоры о том, что стоимость одной поездки может вырасти с 8 до 20 гривен.
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26.02.2021 18:41 Ответить
Педалик как и Зеленский очень умеют все в кредит покупать. В кредит-каждый дурак сможет. Можно огласить параметры кредита пожалуйста?
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26.02.2021 20:16 Ответить
Кредит беруть завжди, щоб на відсотках заробити собі "відкати".
.
Київський метрополітен і місто Київ не здатні виділити у своїх бюджетах 50 млн. євро?
Здатні, але ж тоді як накручувати додаткові витрати понад вартість товару, робіт, послуг?
А от на кредиті завжди є відсотки понад ціну. - А за що? - А просто так.
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26.02.2021 21:35 Ответить
хорошо. правильно.
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27.02.2021 03:43 Ответить
У кого купят?
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20.06.2021 21:25 Ответить
 
 