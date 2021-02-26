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Новини Київські новини
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ЄБРР (121) Київ (13832) Кличко (2813) Метрополітен (758) вагони (150)

Київ за допомогою ЄБРР купує 50 нових вагонів метро, ​​- Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київ за допомогою ЄБРР купує 50 нових вагонів метро, ​​- Кличко

Київський метрополітен та ЄБРР підписали кредитний договір на 50 млн євро, за які закуплять 50 нових вагонів метро.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм каналі.

"Друзі! Європейський банк реконструкції та розвитку і Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю столицею 50 нових вагонів метро. Ці вагони будуть обслуговувати Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену, на якій до кінця цього року ми плануємо відкрити 2 нових станції метро на Виноградар — "Мостицьку" та "Проспект Правди", – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів.

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"Близько 100 з них – у критичному стані і потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу", – зазначив Віталій Кличко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Если покупать в Украине, намного сложнее завышать стоимость...
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26.02.2021 15:03
+4
Україна не здатна виробляти метровагони ? Ганьба !!!)))
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26.02.2021 15:00
+4
Перейменуйте спочатку проспект правди на виноградарь чи вітряні гори ,зробіть декомунізацію і не брешіть людям про правди проспект це була газета правда назван проспект,сама брехлива і злочина газета
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26.02.2021 15:24
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у метростроя?
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26.02.2021 14:53 Відповісти
1 вагон - 1 млн. евро? Что-то многовато мне кажется.
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26.02.2021 14:57 Відповісти
это у "читателей" нелады. Устаревших вагонов под списание - 100, закупят 50, т.е. будет заменено 50%.
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26.02.2021 15:02 Відповісти
Згоден !!!))
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26.02.2021 15:07 Відповісти
Україна не здатна виробляти метровагони ? Ганьба !!!)))
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26.02.2021 15:00 Відповісти
Если покупать в Украине, намного сложнее завышать стоимость...
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26.02.2021 15:03 Відповісти
А их в Украине и будут покупать. Все новые вагоны в киевском метро закуплены на Крюковском вагонзаводе, это завод в Кременчуге.
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26.02.2021 15:39 Відповісти
"Сваво не вижу...?"Какая Украина?"
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20.06.2021 20:44 Відповісти
50 старых новых вагонов, плестись 50 км/ч других и не надо.
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26.02.2021 15:14 Відповісти
Перейменуйте спочатку проспект правди на виноградарь чи вітряні гори ,зробіть декомунізацію і не брешіть людям про правди проспект це була газета правда назван проспект,сама брехлива і злочина газета
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26.02.2021 15:24 Відповісти
А Свободи в честь,якої газети?
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26.02.2021 15:35 Відповісти
Київські бариги і ватники валіть зі своєю правдою на Колиму, а вулиця і станція метро повинна мати українську назву, князя Святослава Ігоревича, який в 964-965 роках напав на Хозарський каганат завдав йому, після 300-річного існування, остаточного удару; розгромлено міста Ітиль і Семендер, а Саркел, разом із північно-західною частиною (Тмутороканського князівства) - приєднано до Київської держави. Знищення Хозарського каганату припинило набіги хозарських орд на поселення русичів з метою захоплення населення й продажу його в рабство.
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26.02.2021 15:43 Відповісти
Знову мацкавітські куплять?
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26.02.2021 15:34 Відповісти
Питерские вагоны Киев давно уже не покупает, покупает крюковские 81-7021/7022.
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26.02.2021 15:42 Відповісти
Хоч раз написали, як є: гроші дали в кредит, а не як завжди: виділили.
Але щоб віддати їх, наскільки я розумію, доведеться плату за проїзд підвищити...
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26.02.2021 17:27 Відповісти
А расплачиваться за них будут сами киевляне. Ходят разговоры о том, что стоимость одной поездки может вырасти с 8 до 20 гривен.
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26.02.2021 18:41 Відповісти
Педалик как и Зеленский очень умеют все в кредит покупать. В кредит-каждый дурак сможет. Можно огласить параметры кредита пожалуйста?
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26.02.2021 20:16 Відповісти
Кредит беруть завжди, щоб на відсотках заробити собі "відкати".
.
Київський метрополітен і місто Київ не здатні виділити у своїх бюджетах 50 млн. євро?
Здатні, але ж тоді як накручувати додаткові витрати понад вартість товару, робіт, послуг?
А от на кредиті завжди є відсотки понад ціну. - А за що? - А просто так.
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26.02.2021 21:35 Відповісти
хорошо. правильно.
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27.02.2021 03:43 Відповісти
У кого купят?
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20.06.2021 21:25 Відповісти
 
 