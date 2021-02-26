Київський метрополітен та ЄБРР підписали кредитний договір на 50 млн євро, за які закуплять 50 нових вагонів метро.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм каналі.

"Друзі! Європейський банк реконструкції та розвитку і Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю столицею 50 нових вагонів метро. Ці вагони будуть обслуговувати Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену, на якій до кінця цього року ми плануємо відкрити 2 нових станції метро на Виноградар — "Мостицьку" та "Проспект Правди", – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів.

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"Близько 100 з них – у критичному стані і потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу", – зазначив Віталій Кличко.