Київ за допомогою ЄБРР купує 50 нових вагонів метро, - Кличко
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Київський метрополітен та ЄБРР підписали кредитний договір на 50 млн євро, за які закуплять 50 нових вагонів метро.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм каналі.
"Друзі! Європейський банк реконструкції та розвитку і Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю столицею 50 нових вагонів метро. Ці вагони будуть обслуговувати Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену, на якій до кінця цього року ми плануємо відкрити 2 нових станції метро на Виноградар — "Мостицьку" та "Проспект Правди", – повідомив Віталій Кличко.
За його словами, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів.
"Близько 100 з них – у критичному стані і потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу", – зазначив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Але щоб віддати їх, наскільки я розумію, доведеться плату за проїзд підвищити...
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Київський метрополітен і місто Київ не здатні виділити у своїх бюджетах 50 млн. євро?
Здатні, але ж тоді як накручувати додаткові витрати понад вартість товару, робіт, послуг?
А от на кредиті завжди є відсотки понад ціну. - А за що? - А просто так.