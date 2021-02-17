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У метро Києва встановлюють дефібрилятори. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Дефібрилятори почали встановлювати на платформах станцій метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба столичної підземки, інформує Цензор.НЕТ.

"17 лютого обладнання вже розміщено на станціях "Хрещатик", "Театральна" і "Політехнічний інститут". Провести роботи планується до 1 березня поточного року", - сказано в повідомленні.

Всього планується, що у відкритому доступі на станціях розмістять 19 дефібриляторів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року метрополітен отримав ці 19 дефібриляторів, які були закуплені на підставі тендера за проєктом громадського бюджету "РеаніМетро". Але підприємство повернуло їх постачальнику, оскільки знайшло невідповідності в документації.

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"Було підписано відповідний акт рекламації і подано претензію до постачальника в установленому законом порядку", - повідомляє пресслужба київської підземки.

При цьому 52 дефібрилятори вже розміщені в касових залах станцій.

"На станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники Муніципальної Варти Києва, кваліфіковані надавати необхідну медичну допомогу пасажирам у разі необхідності", - зазначили в метрополітені.

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Топ коментарі
+6
Ось це добре!
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17.02.2021 19:24
+5
Ещё бы туалеты....
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17.02.2021 19:38
+4
Преступники скроются с места переступления на поджидавшем их эскалаторе... У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 2208
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17.02.2021 19:46
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Что,скоро цена на проезд повысится?
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17.02.2021 19:17 Відповісти
Покрадуть.
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17.02.2021 19:21 Відповісти
І куди з ним встигнуть втікти? От що за недолугі припущення...
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17.02.2021 19:28 Відповісти
Преступники скроются с места переступления на поджидавшем их эскалаторе... У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 2208
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17.02.2021 19:46 Відповісти
Є достатньо спритні злодії.
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17.02.2021 20:01 Відповісти
В Києві була серія вдалих крадіжок з особистих банківських скриньок, а тут з метро дефибрилятор винести... Час покаже.
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17.02.2021 20:00 Відповісти
кому они надо?это же не кислородные концентраторы
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17.02.2021 21:01 Відповісти
"Кому надо" ті і вкрадуть.
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18.02.2021 07:15 Відповісти
Ось це добре!
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17.02.2021 19:24 Відповісти
коробчонки гарные.. только вот если не будут следить а аппарат тот надо разряжать да да а потом по новой заряжать... таковые его функции... ка иначе постоят пару месяцев а когда надо будет то все пшик....
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17.02.2021 19:47 Відповісти
это хорошее дело
ну не фермы ставить биток майнить..
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17.02.2021 19:27 Відповісти
Чем хорошее дело?
Как в той рекламе: Не тормози - сникерсни.
Так и тут: Не торопись - дефибрилльнись?
Кому-то видать срочно нужно было отмыть бабло. Бесполезнее вещи в данном случае найти наверное невозможно. Кто? Кто будет им пользоваться, случись что не дай Боже? Уборщица? Мента с вахты? Дежурная эскалатора? Нужен к такому девайсу специалист прежде всего. Ибо можно от него получить обратный эффект и кого нибудь им таки угробить.
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18.02.2021 01:45 Відповісти
пока тебе нубяра
13 лет
то ты понт лепиш среди людей
доживеш до возраста вменяемого
споеш другую песню
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18.02.2021 22:57 Відповісти
Извиняюсь спросить, а вменяемый возраст какой? Возраст старческого маразма? У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 9419 По существу будет что возразить? С логическими выкладками. Или пропагандистскими штампами будем разговаривать? Общими фразами ни о чем. Я песню пою с колокольни своего возраста почти 56-ти лет. Дальше есть желание дискуссию продолжить?
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19.02.2021 22:15 Відповісти
даже и нечего сказать)))
взрослый дядя
а несёшь бред
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20.02.2021 00:20 Відповісти
Чудова новина- отак крок за кроком і йдемо в Европу.
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17.02.2021 19:27 Відповісти
Я лет двадцать пять в метро не бывал. Вопрос имею, по поводу третьей фотки сверху: что, на эскалаторе запрещено в туфельках на каблуках перемещаться??? Ранее, я подобного не упомню.
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17.02.2021 19:31 Відповісти
Формально запрещено, по факту можно перемещаться на свой личный страх и риск- без всяких компенсаций в случае чего.
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17.02.2021 19:37 Відповісти
Ага! Понял, благодарю.
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17.02.2021 19:38 Відповісти
Ещё бы туалеты....
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17.02.2021 19:38 Відповісти
...в каждом вагоне
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17.02.2021 19:51 Відповісти
Они там есть. Но всем знать не обязательно.Если еж совсем припечет, подходите к дежурной по станции-проведет.
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17.02.2021 20:30 Відповісти
ДОВЕЛИ НАРОД КОРРУПЦИОНЕРЫ !)
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17.02.2021 19:56 Відповісти
Цікаво, - чи мають право таким медичним обладнанням користуватись люди без медичної підготовки?
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17.02.2021 20:11 Відповісти
Сразу видно отсутствие ГО в школах
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17.02.2021 20:31 Відповісти
Дефібріляторами тільки медики користуються. Ви особисто хоча б один раз користувались?
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17.02.2021 20:49 Відповісти
Только баловался Мать медиком была. Чем только не баловались в детстве...
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18.02.2021 20:26 Відповісти
У меня было, но применять дефибрилляторы никто не учил. Вы спросите, сколько людей знает о том, что дефибриллятор не применяется при остановке сердца от слова "совсем"?
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17.02.2021 21:43 Відповісти
Искусственное дыхание "рот в рот", непрямой массаж сердца.. Такому учили. А в это время дефибриллятор из лучших соображений неожиданно сзади применяется к спасающему, чтобы взбодрить его
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17.02.2021 22:38 Відповісти
Это в какой такой школе учили дефибриллятором пользоваться на уроках ГО?
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18.02.2021 01:47 Відповісти
Упоминали. Учили только исскуственному дыханию. Впрочем выше ответили в каких случаях он бесполезен.
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18.02.2021 20:25 Відповісти
Для обычного обывателя он в любых случаях бесполезен. Потому как, если не специалист в медицине определить, что именно наступил тот самый случай когда нужен дефибриллятор, не представляется возможным. Во всех остальных случаях он может быть только опасен.
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18.02.2021 21:35 Відповісти
Полностью согласен. Зачастую и после исс.дыхания переломы ребер случались ....
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18.02.2021 22:39 Відповісти
Добре. Треба продовжити - встановити в АП аутфебрілятори....
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17.02.2021 20:32 Відповісти
Главное чтобы дефибриляторы не били - когда не бросил жетон.. У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 6720
У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 6539
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17.02.2021 20:53 Відповісти
Не верю! Неужели? Весь продвинутый мир давно и везде почти наставил. Двенадцатый год хожу с механическим клапаном аортальным---тему знаю. Сколько же Тодуров бился 1012 лет назад за это? Та хоть бы Куй! Ну пусть хоть в Киеве---для показухи. Там надо чтоб кто из персонала знал как, не сложно в целом. А то к яйцам прикладывать начнут скудоубогие. Есть ещё индивидуалные приборчики, таскают их с собой кто с кардиологией сильной ходит. Как почти транзисторный приёмник. Но тоже надо знать как подключить к упавшему, он то не подскажет. Ну это уже когда на Марс слетаем, тогда у нас будет!
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17.02.2021 21:21 Відповісти
Эта тема дефибрилятонрая давно мусировалась, и Тодуровым в том числе, и похоже они наконец появились. Это конечно хорошо, потому что если ими научатся пользоваться полиция и варта в метро, как написано в новости, они реально спасут за год ни одну жизнь. Лишь бы не показуху из этого сделали. а могут вполне для галочки поставить.
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17.02.2021 22:51 Відповісти
Дядя Боря! Дефібрилятор використовують ТІЛЬКИ в двох випадках: фібриляція шлуночків і проведення кардіоверсії. Все. Ці речі можна побачити, зробивши ЕКГ або на екрані кардіомонітора. У всіх інших випадках дефібриляцією можна тільки нашкодити. А лупити током людей направо і наліво можна тільки в кіно.
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17.02.2021 22:51 Відповісти
Якщо це правда, тоді це піар-компанія а не реальна допомога (. Ну, а с другой стороны, Тодуров, при всей неоднозначности этого доктора, не зря ,наверное, в интервью Гордону прям убивался. что дефицит дефибриляторов косвенная причина тысяч смертей в год по Украине от инфракта и т.д. Как это понимать тогда?
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17.02.2021 22:59 Відповісти
Повірте, це правда. Можете навіть проводити.😉
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02.03.2021 20:45 Відповісти
Прогуглити ( клятий Т9)!!!
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02.03.2021 20:48 Відповісти
Спасибо дядя Юра! Куда бить, кого бить, и сколько раз можно я знаю. Током имею в виду. Тем более кроме клапана ещё и кардиостимулятор стоит у меня. Я ведь не в знаниях тут своих высказывался---а о тенденциях хоть каких, но к лучшему что вроде и у нас настали чуть.
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18.02.2021 00:01 Відповісти
За перепрошенням, а звідки ви це знаєте? Я неодноразово лікувався у стоматолога, пломбувати зуб, не вмію.
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02.03.2021 20:42 Відповісти
 
 