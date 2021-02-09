УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Новини Київські новини
809 10
Київ (8956) Метрополітен (430) відеонагляд (42) камера (43)

У метро Києва встановлять ще 300 камер відеоспостереження

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У метро Києва встановлять ще 300 камер відеоспостереження

Камери поставлять на кінцевих, перехідних і найбільш завантажених станціях метрополітену. З їх допомогою можна буде стежити за тим, чи мають пасажири маски.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 – із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу", - сказано в повідомленні.

Зараз у метро вже працюють 195 камер з функцією розпізнавання облич, вони встановлені на 52 станціях.

Доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та попередження злочинів.

Також читайте: "Укрзалізниця" встановить камери спостереження в електричках і "червону кнопку" в кабінах машиністів, - Жмак

"Крім цього, техніка буде служити для моніторингу дотримання вимог профілактичних і протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19", - зазначили в КМДА.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это просто какое-то полицейское государство уже... подурели уже с этим коронавирусом коршуны Авакова
показати весь коментар
09.02.2021 16:13 Відповісти
этим прикрываются просто. большинство камер с распознаванием лиц установлено до эпидемии. сейчас резиновую или силиконовую кожу одевают, и камеры не распознают, а радужную оболочку разрешение не пробивает.

Это всё описано в саейнс фикшн, и единственное, что может поставить этому заслон - это чёткая позиция гражданского общества о приватности. С такими темпами, Аваков будет первым узнавать, если у кого-то завелась любовница
показати весь коментар
10.02.2021 00:01 Відповісти
и не забывайте о телефонах - камеры привязывают лица к идентификаторам, одним из которых является номер мобильного телефона. это ни хорошо, ни плохо, что посмотрев на то, что творит наша власть, как можно доверять Зеленскому, Авакову или Баканову?
показати весь коментар
10.02.2021 00:04 Відповісти
"Слава" кацапских долболомов нашим долболомам покоя не даёт ...
Помнится , Овосщ уже покупал камеры и сервера под выборы , на 1 млрд . Куда оно всё потом делось ?
показати весь коментар
09.02.2021 16:18 Відповісти
растащили по домам члены избиркома В метро Киева установят еще 300 камер видеонаблюдения - Цензор.НЕТ 3485
показати весь коментар
09.02.2021 16:19 Відповісти
Вот-вот ...
показати весь коментар
09.02.2021 16:23 Відповісти
Увидела оператор, что кто-то без маски на станцию зашёл и звонит сразу полицейскому (максимум одному на станцию): "Вася, Вася, там мужик в черной куртке без маски! В третий вагон сел в сторону Теремков. Лови его гада!"
показати весь коментар
09.02.2021 17:06 Відповісти
Тупо все копируют с мацквы. Там собянин тоже утыкал все дома и улицы камерами.
показати весь коментар
09.02.2021 18:42 Відповісти
Однозначно молодцы что устанавливают, я вообще считаю что камеры должны быть везде, в то числе и в частном домовладении. По крайней мере мы как переехали, первым делом камеры видеонаблюдения установили в доме, я считаю что это самая оправданная трата из всех, на безопасности точно не стоит тотально экономить
показати весь коментар
03.08.2021 14:54 Відповісти
 
 