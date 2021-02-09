У метро Києва встановлять ще 300 камер відеоспостереження

Камери поставлять на кінцевих, перехідних і найбільш завантажених станціях метрополітену. З їх допомогою можна буде стежити за тим, чи мають пасажири маски.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 – із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу", - сказано в повідомленні.

Зараз у метро вже працюють 195 камер з функцією розпізнавання облич, вони встановлені на 52 станціях.

Доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та попередження злочинів.

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"Крім цього, техніка буде служити для моніторингу дотримання вимог профілактичних і протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19", - зазначили в КМДА.