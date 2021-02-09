В метро Киева установят еще 300 камер видеонаблюдения

Камеры поставят на конечных, переходных и наиболее загруженных станциях метрополитена. С их помощью можно будет следить за тем, носят ли пассажиры маски.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Новые камеры имеют интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 - с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга", - сказано в сообщении.

Сейчас в метро уже работают 195 камер с функцией распознавания лиц, они установлены на 52 станциях.

Доступ к камерам есть у правоохранителей, видео с них использую для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений.

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"Кроме этого, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19", - отметили в КГГА.