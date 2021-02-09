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Киев (11120) Метрополитен (479) видеонаблюдение (64) камера (48)

В метро Киева установят еще 300 камер видеонаблюдения

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В метро Киева установят еще 300 камер видеонаблюдения

Камеры поставят на конечных, переходных и наиболее загруженных станциях метрополитена. С их помощью можно будет следить за тем, носят ли пассажиры маски.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Новые камеры имеют интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 - с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга", - сказано в сообщении.

Сейчас в метро уже работают 195 камер с функцией распознавания лиц, они установлены на 52 станциях.

Доступ к камерам есть у правоохранителей, видео с них использую для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений.

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"Кроме этого, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19", - отметили в КГГА.

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Это просто какое-то полицейское государство уже... подурели уже с этим коронавирусом коршуны Авакова
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09.02.2021 16:13 Ответить
этим прикрываются просто. большинство камер с распознаванием лиц установлено до эпидемии. сейчас резиновую или силиконовую кожу одевают, и камеры не распознают, а радужную оболочку разрешение не пробивает.

Это всё описано в саейнс фикшн, и единственное, что может поставить этому заслон - это чёткая позиция гражданского общества о приватности. С такими темпами, Аваков будет первым узнавать, если у кого-то завелась любовница
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10.02.2021 00:01 Ответить
и не забывайте о телефонах - камеры привязывают лица к идентификаторам, одним из которых является номер мобильного телефона. это ни хорошо, ни плохо, что посмотрев на то, что творит наша власть, как можно доверять Зеленскому, Авакову или Баканову?
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10.02.2021 00:04 Ответить
"Слава" кацапских долболомов нашим долболомам покоя не даёт ...
Помнится , Овосщ уже покупал камеры и сервера под выборы , на 1 млрд . Куда оно всё потом делось ?
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09.02.2021 16:18 Ответить
растащили по домам члены избиркома В метро Киева установят еще 300 камер видеонаблюдения - Цензор.НЕТ 3485
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09.02.2021 16:19 Ответить
Вот-вот ...
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09.02.2021 16:23 Ответить
Увидела оператор, что кто-то без маски на станцию зашёл и звонит сразу полицейскому (максимум одному на станцию): "Вася, Вася, там мужик в черной куртке без маски! В третий вагон сел в сторону Теремков. Лови его гада!"
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09.02.2021 17:06 Ответить
Тупо все копируют с мацквы. Там собянин тоже утыкал все дома и улицы камерами.
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09.02.2021 18:42 Ответить
Однозначно молодцы что устанавливают, я вообще считаю что камеры должны быть везде, в то числе и в частном домовладении. По крайней мере мы как переехали, первым делом камеры видеонаблюдения установили в доме, я считаю что это самая оправданная трата из всех, на безопасности точно не стоит тотально экономить
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03.08.2021 14:54 Ответить
 
 