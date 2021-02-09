В метро Киева установят еще 300 камер видеонаблюдения
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Камеры поставят на конечных, переходных и наиболее загруженных станциях метрополитена. С их помощью можно будет следить за тем, носят ли пассажиры маски.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"Новые камеры имеют интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 - с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга", - сказано в сообщении.
Сейчас в метро уже работают 195 камер с функцией распознавания лиц, они установлены на 52 станциях.
Доступ к камерам есть у правоохранителей, видео с них использую для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений.
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"Кроме этого, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19", - отметили в КГГА.
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Это всё описано в саейнс фикшн, и единственное, что может поставить этому заслон - это чёткая позиция гражданского общества о приватности. С такими темпами, Аваков будет первым узнавать, если у кого-то завелась любовница
Помнится , Овосщ уже покупал камеры и сервера под выборы , на 1 млрд . Куда оно всё потом делось ?