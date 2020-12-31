РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12018 посетителей онлайн
Новости
8 427 7

В Харькове заработали камеры автофиксации нарушений ПДД

В Харькове заработали камеры автофиксации нарушений ПДД

Система автофиксации нарушений ПДД уже заработала в Харькове - первые камеры на дорогах запустили в рамках проекта по созданию системы безопасного дорожного движения в городе.

Об этом 31 декабря сообщили на сайте Харьковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в Харькове установили только две дорожные камеры. Уточняется, что они уже заработали на Велозаводском мосту и проспекте Науки.

Как рассказал директор КП "Горэлектротранссервис" Владислав Васенко, новые камеры войдут в штатный режим в течение двух недель, а до середины следующего года в Харькове будет установлено еще около девяти таких приборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 30 декабря на Львовщине запустят систему автофиксации нарушений ПДД

Отмечается, что камеры устанавливают на улицах, где зафиксировано самое большое количество ДТП с превышением скорости и с тяжкими последствиями.

Камеры фиксируют номер, цвет, тип транспортного средства и скорость движения. Фото и видео нарушений с устройств отправляются напрямую на сайт МВД для дальнейшей процедуры установления личности и взыскания штрафов.

"Расстояние до камер - от 100 до 30 м. Эти камеры будут давать информацию о нарушении скоростного режима, но как только законодательно будет разрешено штрафовать за остальные виды нарушений, эти камеры смогут фиксировать и их - пересечение сплошной линии, нарушений рядности, проезд на красный свет и т.д.", - рассказал Васенко.

Автор: 

ПДД (533) Харьков (7733) камера (73)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А показывать средний палец на эту камеру нарушение ПДД?
показать весь комментарий
01.01.2021 00:32 Ответить
Зависит от ухоженности ногтей.
И марки машины.
показать весь комментарий
01.01.2021 01:25 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2021 01:40 Ответить
Хорошая статья по отмыву денег, можно продолжать
показать весь комментарий
01.01.2021 01:55 Ответить
А в Германии автофиксацию по скрости сняли... -- в судах тема не катит -- нужно личное присутствие заказчика и ответчика. ... а не механика со слесарем...
Короче -- щас при каждой камере беамтер сидит. ...полицай, короче ... -- и без фотки водилы -- иск неправомочен.
Есть ньюансы -- но то такэ -- человек правее автомата.
показать весь комментарий
01.01.2021 03:49 Ответить
А блатные номера игнорирует?😀
показать весь комментарий
01.01.2021 06:19 Ответить
У нас сможет навести порядок на дорогах только Техасский вариант.
Кольт у каждого кармане.!
показать весь комментарий
01.01.2021 08:30 Ответить
 
 