В Харькове заработали камеры автофиксации нарушений ПДД
Система автофиксации нарушений ПДД уже заработала в Харькове - первые камеры на дорогах запустили в рамках проекта по созданию системы безопасного дорожного движения в городе.
Об этом 31 декабря сообщили на сайте Харьковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время в Харькове установили только две дорожные камеры. Уточняется, что они уже заработали на Велозаводском мосту и проспекте Науки.
Как рассказал директор КП "Горэлектротранссервис" Владислав Васенко, новые камеры войдут в штатный режим в течение двух недель, а до середины следующего года в Харькове будет установлено еще около девяти таких приборов.
Отмечается, что камеры устанавливают на улицах, где зафиксировано самое большое количество ДТП с превышением скорости и с тяжкими последствиями.
Камеры фиксируют номер, цвет, тип транспортного средства и скорость движения. Фото и видео нарушений с устройств отправляются напрямую на сайт МВД для дальнейшей процедуры установления личности и взыскания штрафов.
"Расстояние до камер - от 100 до 30 м. Эти камеры будут давать информацию о нарушении скоростного режима, но как только законодательно будет разрешено штрафовать за остальные виды нарушений, эти камеры смогут фиксировать и их - пересечение сплошной линии, нарушений рядности, проезд на красный свет и т.д.", - рассказал Васенко.
И марки машины.
Короче -- щас при каждой камере беамтер сидит. ...полицай, короче ... -- и без фотки водилы -- иск неправомочен.
Есть ньюансы -- но то такэ -- человек правее автомата.
Кольт у каждого кармане.!