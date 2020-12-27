30 декабря на Львовщине запустят систему автофиксации нарушений ПДД
В среду, 30 декабря, на автомобильной дороге М-06 (Киев - Чоп) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.
Так, Билошицкий в воскресенье сообщил, что камеры будут размещаться в следующих местах:
- на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;
-на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;
-на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.
"Эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП", - пояснил он.
Также Билошицкий напомнил, что в первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима.
"Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры", - добавил первый замначальника Департамента.
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трасою задорого. Дебіли((( 🤮
Как часто вы водите во дворе движение автомобилей до 5 км/час?
Т.е. самая быстрая машина не должна обогнать пешехода!
І ще. В табл. 19 п.10.5.25 ДСТУ зазначається допустима швидкість в населених пунктах в залежності від відстані від краю проїзної частини до лінії забудови.
Тому ще раз повторю, в місці де встановлені камери на відстані до 25 м від краю проїзної частини немає ЖОДНОГО ОБ'ЄКТУ ЗАБУДОВИ, тому обмежувати швидкість знаком 5.45 протизаконно, і в даному місці повинен діяти знак 5.47/5.48 з синім тлом (див. сноску табл. 19 ДСТУ).
Якщо необхідно обмежити швидкість по іншим причинам, то для цього є інші знаки у відповідності до ДСТУ 4100