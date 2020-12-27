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30 декабря на Львовщине запустят систему автофиксации нарушений ПДД

В среду, 30 декабря, на автомобильной дороге М-06 (Киев - Чоп) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

Так, Билошицкий в воскресенье сообщил, что камеры будут размещаться в следующих местах:

- на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

-на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

-на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

"Эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП", - пояснил он.

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Также Билошицкий напомнил, что в первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима.

"Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры", - добавил первый замначальника Департамента.

30 декабря на Львовщине запустят систему автофиксации нарушений ПДД 01
30 декабря на Львовщине запустят систему автофиксации нарушений ПДД 02
30 декабря на Львовщине запустят систему автофиксации нарушений ПДД 03
30 декабря на Львовщине запустят систему автофиксации нарушений ПДД 04

ПДД (532) камера (73) Билошицкий Алексей (112) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+7
водіїв за порушення штрафи, А за те що соляра помої де штрафи , де штрафи за ями на дорогах за каміння яке вибиває покраску та вікна лобові де штрафи що неякісна світловідбиваюча фарба де дублючі інформуючі знаки і яка кількість знаків буде перед камерою щоб водій незрагував і непричинив дтп ?де якість метолому в салонах які впарює порошенко українцям
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27.12.2020 15:59
+3
Молодцы,значит деньги в бюджете имеются,учителя,врачи и армия обеспечены полностью и все довольны.
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27.12.2020 14:42
+2
По селах навтикайте над світловорами. Бо переходи робити над/під міжнародною
трасою задорого. Дебіли((( 🤮
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27.12.2020 14:21
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Правила форума Совет форумчан
По селах навтикайте над світловорами. Бо переходи робити над/під міжнародною
трасою задорого. Дебіли((( 🤮
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27.12.2020 14:21 Ответить
По хорошому швидкісні траси мали б оминати села - так і безпечніше, і не уповільнює рух транспорту...
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27.12.2020 14:47 Ответить
Молодцы,значит деньги в бюджете имеются,учителя,врачи и армия обеспечены полностью и все довольны.
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27.12.2020 14:42 Ответить
В них голова працює лишень в одну сторону - щоб "обєспєчівалі" їх,а не щоб вони...Збирати штрафи,підвищувати тарифи,витягати гроші - оце вони вміють...Дають вони лишень в одному випадку - якщо при цьому можна неслабо стибрити...
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27.12.2020 16:56 Ответить
буковки и циферки на принтере печатать умеете? вот и все... печатайте и лепите на номер... или грязью замажьте
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27.12.2020 14:44 Ответить
ПДД или превышение скорости?
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27.12.2020 14:57 Ответить
Камеры нарушения скоростного нужно ставить во дворах!
Как часто вы водите во дворе движение автомобилей до 5 км/час?
Т.е. самая быстрая машина не должна обогнать пешехода!
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27.12.2020 15:48 Ответить
водіїв за порушення штрафи, А за те що соляра помої де штрафи , де штрафи за ями на дорогах за каміння яке вибиває покраску та вікна лобові де штрафи що неякісна світловідбиваюча фарба де дублючі інформуючі знаки і яка кількість знаків буде перед камерою щоб водій незрагував і непричинив дтп ?де якість метолому в салонах які впарює порошенко українцям
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27.12.2020 15:59 Ответить
Та им пофиг, они на камерах по лимону гривен с бюджета сначала мутят, потом на штрафах
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27.12.2020 22:47 Ответить
В замітці зазначено, що селі Солонка обмежується швидкість 50 км/год. Це обмеження мабуть знаком 5.45, який у відповідності до п.10.7.39 ДСТУ 4100 має установлюватись "... на ФАКТИЧНІ МЕЖІ ЗАБУДОВИ, яка прилягає до дороги." Звертаю увагу на ключеві слова "межа забудови населеного пункту", а не "межа населеного пункту", де фактично встановлений знак 5.45 замість знаку 5.47 зі сторони Стрия. Якщо є "межа забудови", то має бути "земля забудови", - а це до ст 19 та глави 6 Земельного кодексу, де є пояснення про категорію земель та що має розміщуватись на землях забудови. В місці встановлення камер немає жодного об'єкту забудови, а є промислові об'єкти, які у відповідності до ст. 19, глави 13 Земельного кодексу та Генплану розміщені на землях промисловості.
І ще. В табл. 19 п.10.5.25 ДСТУ зазначається допустима швидкість в населених пунктах в залежності від відстані від краю проїзної частини до лінії забудови.
Тому ще раз повторю, в місці де встановлені камери на відстані до 25 м від краю проїзної частини немає ЖОДНОГО ОБ'ЄКТУ ЗАБУДОВИ, тому обмежувати швидкість знаком 5.45 протизаконно, і в даному місці повинен діяти знак 5.47/5.48 з синім тлом (див. сноску табл. 19 ДСТУ).

Якщо необхідно обмежити швидкість по іншим причинам, то для цього є інші знаки у відповідності до ДСТУ 4100
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28.12.2020 03:52 Ответить
 
 