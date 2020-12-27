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Новини
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30 грудня на Львівщині запустять систему автофіксації порушень ПДР

У середу, 30 грудня, на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

Так, Білошицький в неділю повідомив, що камери будуть розміщуватися в наступних місцях:

-на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

-на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

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-на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП.

"У перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери! Нагадую, наразі автоматично фіксують правопорушення 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області", - написав він.

30 грудня на Львівщині запустять систему автофіксації порушень ПДР 01
30 грудня на Львівщині запустять систему автофіксації порушень ПДР 02
30 грудня на Львівщині запустять систему автофіксації порушень ПДР 03
30 грудня на Львівщині запустять систему автофіксації порушень ПДР 04

ПДР (476) камера (106) Білошицький Олексій (116) Львівська область (2441)


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Топ коментарі
+7
водіїв за порушення штрафи, А за те що соляра помої де штрафи , де штрафи за ями на дорогах за каміння яке вибиває покраску та вікна лобові де штрафи що неякісна світловідбиваюча фарба де дублючі інформуючі знаки і яка кількість знаків буде перед камерою щоб водій незрагував і непричинив дтп ?де якість метолому в салонах які впарює порошенко українцям
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27.12.2020 15:59
+3
Молодцы,значит деньги в бюджете имеются,учителя,врачи и армия обеспечены полностью и все довольны.
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27.12.2020 14:42
+2
По селах навтикайте над світловорами. Бо переходи робити над/під міжнародною
трасою задорого. Дебіли((( 🤮
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27.12.2020 14:21
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По селах навтикайте над світловорами. Бо переходи робити над/під міжнародною
трасою задорого. Дебіли((( 🤮
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27.12.2020 14:21 Відповісти
По хорошому швидкісні траси мали б оминати села - так і безпечніше, і не уповільнює рух транспорту...
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27.12.2020 14:47 Відповісти
Молодцы,значит деньги в бюджете имеются,учителя,врачи и армия обеспечены полностью и все довольны.
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27.12.2020 14:42 Відповісти
В них голова працює лишень в одну сторону - щоб "обєспєчівалі" їх,а не щоб вони...Збирати штрафи,підвищувати тарифи,витягати гроші - оце вони вміють...Дають вони лишень в одному випадку - якщо при цьому можна неслабо стибрити...
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27.12.2020 16:56 Відповісти
буковки и циферки на принтере печатать умеете? вот и все... печатайте и лепите на номер... или грязью замажьте
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27.12.2020 14:44 Відповісти
ПДД или превышение скорости?
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27.12.2020 14:57 Відповісти
Камеры нарушения скоростного нужно ставить во дворах!
Как часто вы водите во дворе движение автомобилей до 5 км/час?
Т.е. самая быстрая машина не должна обогнать пешехода!
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27.12.2020 15:48 Відповісти
водіїв за порушення штрафи, А за те що соляра помої де штрафи , де штрафи за ями на дорогах за каміння яке вибиває покраску та вікна лобові де штрафи що неякісна світловідбиваюча фарба де дублючі інформуючі знаки і яка кількість знаків буде перед камерою щоб водій незрагував і непричинив дтп ?де якість метолому в салонах які впарює порошенко українцям
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27.12.2020 15:59 Відповісти
Та им пофиг, они на камерах по лимону гривен с бюджета сначала мутят, потом на штрафах
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27.12.2020 22:47 Відповісти
В замітці зазначено, що селі Солонка обмежується швидкість 50 км/год. Це обмеження мабуть знаком 5.45, який у відповідності до п.10.7.39 ДСТУ 4100 має установлюватись "... на ФАКТИЧНІ МЕЖІ ЗАБУДОВИ, яка прилягає до дороги." Звертаю увагу на ключеві слова "межа забудови населеного пункту", а не "межа населеного пункту", де фактично встановлений знак 5.45 замість знаку 5.47 зі сторони Стрия. Якщо є "межа забудови", то має бути "земля забудови", - а це до ст 19 та глави 6 Земельного кодексу, де є пояснення про категорію земель та що має розміщуватись на землях забудови. В місці встановлення камер немає жодного об'єкту забудови, а є промислові об'єкти, які у відповідності до ст. 19, глави 13 Земельного кодексу та Генплану розміщені на землях промисловості.
І ще. В табл. 19 п.10.5.25 ДСТУ зазначається допустима швидкість в населених пунктах в залежності від відстані від краю проїзної частини до лінії забудови.
Тому ще раз повторю, в місці де встановлені камери на відстані до 25 м від краю проїзної частини немає ЖОДНОГО ОБ'ЄКТУ ЗАБУДОВИ, тому обмежувати швидкість знаком 5.45 протизаконно, і в даному місці повинен діяти знак 5.47/5.48 з синім тлом (див. сноску табл. 19 ДСТУ).

Якщо необхідно обмежити швидкість по іншим причинам, то для цього є інші знаки у відповідності до ДСТУ 4100
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28.12.2020 03:52 Відповісти
 
 