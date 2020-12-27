30 грудня на Львівщині запустять систему автофіксації порушень ПДР

У середу, 30 грудня, на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

Так, Білошицький в неділю повідомив, що камери будуть розміщуватися в наступних місцях:

-на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

-на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

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-на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП.

"У перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери! Нагадую, наразі автоматично фіксують правопорушення 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області", - написав він.







