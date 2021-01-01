УКР
У Харкові запрацювали камери автофіксації порушень ПДР

Система автофіксації порушень ПДР вже запрацювала в Харкові - перші камери на дорогах запустили в рамках проєкту зі створення системи безпечного дорожнього руху в місті.

Про це 31 грудня повідомили на сайті Харківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Наразі в Харкові встановили тільки дві дорожні камери. Уточнюється, що вони вже почали працювати на велозаводському мосту і проспекті Науки.

Як розповів директор КП "Міськелектротранссервіс" Владислав Васенко, нові камери увійдуть до штатного режиму впродовж двох тижнів, а до середини наступного року в Харкові буде встановлено ще близько дев'яти таких приладів.

Зазначається, що камери встановлюють на вулицях, де зафіксовано найбільшу кількість ДТП з перевищенням швидкості і з тяжкими наслідками.

Читайте також: 30 грудня на Львівщині запустять систему автофіксації порушень ПДР

Камери фіксують номер, колір, тип транспортного засобу і швидкість руху. Фото і відео порушень з пристроїв відправляються безпосередньо на сайт МВС для подальшої процедури встановлення особи і стягнення штрафів.

"Відстань до камер - від 100 до 30 м. Ці камери даватимуть інформацію про порушення швидкісного режиму, але як тільки законодавчо буде дозволено штрафувати за інші види порушень, ці камери зможуть фіксувати і їх - перетин суцільної лінії, порушень рядності, проїзд на червоне світло тощо", - розповів Васенко.

