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Новости Киевские новости
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Киев (24538) Метрополитен (966)

В метро Киева устанавливают дефибрилляторы. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Дефибрилляторы начали устанавливать на платформах станций метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, информирует Цензор.НЕТ.

"17 февраля оборудования уже размещено на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт". Провести работы планируется до 1 марта текущего года", - сказано в сообщении.

Всего планируется, что в открытом доступе на станциях разместят 19 дефибрилляторов.

Напомним, в конце прошлого года метрополитен получил эти 19 дефибрилляторов, которые были закуплены на основании тендера по проекту общественного бюджета "РеаниМетро". Но предприятие вернуло их поставщику, поскольку нашли несоответствия в документации.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд. ФОТО

"Был подписан соответствующий акт рекламации и подана претензия к поставщику в установленном законом порядке", - сообщает пресс-служба киевской подземки.

При этом 52 дефибриллятора уже размещены в кассовых залах станций.

"На станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители Муниципальной Варты Киева, квалифицированные оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости", - отметили в метрополитене.

Также на Цензор.НЕТ: В метро Киева установят еще 300 камер видеонаблюдения

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В метро Киева устанавливают дефибрилляторы 03
В метро Киева устанавливают дефибрилляторы 04
В метро Киева устанавливают дефибрилляторы 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Ось це добре!
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17.02.2021 19:24
+5
Ещё бы туалеты....
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17.02.2021 19:38
+4
Преступники скроются с места переступления на поджидавшем их эскалаторе... У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 2208
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17.02.2021 19:46
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Что,скоро цена на проезд повысится?
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17.02.2021 19:17 Ответить
Покрадуть.
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17.02.2021 19:21 Ответить
І куди з ним встигнуть втікти? От що за недолугі припущення...
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17.02.2021 19:28 Ответить
Преступники скроются с места переступления на поджидавшем их эскалаторе... У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 2208
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17.02.2021 19:46 Ответить
Є достатньо спритні злодії.
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17.02.2021 20:01 Ответить
В Києві була серія вдалих крадіжок з особистих банківських скриньок, а тут з метро дефибрилятор винести... Час покаже.
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17.02.2021 20:00 Ответить
кому они надо?это же не кислородные концентраторы
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17.02.2021 21:01 Ответить
"Кому надо" ті і вкрадуть.
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18.02.2021 07:15 Ответить
Ось це добре!
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17.02.2021 19:24 Ответить
коробчонки гарные.. только вот если не будут следить а аппарат тот надо разряжать да да а потом по новой заряжать... таковые его функции... ка иначе постоят пару месяцев а когда надо будет то все пшик....
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17.02.2021 19:47 Ответить
это хорошее дело
ну не фермы ставить биток майнить..
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17.02.2021 19:27 Ответить
Чем хорошее дело?
Как в той рекламе: Не тормози - сникерсни.
Так и тут: Не торопись - дефибрилльнись?
Кому-то видать срочно нужно было отмыть бабло. Бесполезнее вещи в данном случае найти наверное невозможно. Кто? Кто будет им пользоваться, случись что не дай Боже? Уборщица? Мента с вахты? Дежурная эскалатора? Нужен к такому девайсу специалист прежде всего. Ибо можно от него получить обратный эффект и кого нибудь им таки угробить.
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18.02.2021 01:45 Ответить
пока тебе нубяра
13 лет
то ты понт лепиш среди людей
доживеш до возраста вменяемого
споеш другую песню
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18.02.2021 22:57 Ответить
Извиняюсь спросить, а вменяемый возраст какой? Возраст старческого маразма? У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 9419 По существу будет что возразить? С логическими выкладками. Или пропагандистскими штампами будем разговаривать? Общими фразами ни о чем. Я песню пою с колокольни своего возраста почти 56-ти лет. Дальше есть желание дискуссию продолжить?
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19.02.2021 22:15 Ответить
даже и нечего сказать)))
взрослый дядя
а несёшь бред
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20.02.2021 00:20 Ответить
Чудова новина- отак крок за кроком і йдемо в Европу.
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17.02.2021 19:27 Ответить
Я лет двадцать пять в метро не бывал. Вопрос имею, по поводу третьей фотки сверху: что, на эскалаторе запрещено в туфельках на каблуках перемещаться??? Ранее, я подобного не упомню.
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17.02.2021 19:31 Ответить
Формально запрещено, по факту можно перемещаться на свой личный страх и риск- без всяких компенсаций в случае чего.
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17.02.2021 19:37 Ответить
Ага! Понял, благодарю.
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17.02.2021 19:38 Ответить
Ещё бы туалеты....
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17.02.2021 19:38 Ответить
...в каждом вагоне
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17.02.2021 19:51 Ответить
Они там есть. Но всем знать не обязательно.Если еж совсем припечет, подходите к дежурной по станции-проведет.
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17.02.2021 20:30 Ответить
ДОВЕЛИ НАРОД КОРРУПЦИОНЕРЫ !)
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17.02.2021 19:56 Ответить
Цікаво, - чи мають право таким медичним обладнанням користуватись люди без медичної підготовки?
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17.02.2021 20:11 Ответить
Сразу видно отсутствие ГО в школах
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17.02.2021 20:31 Ответить
Дефібріляторами тільки медики користуються. Ви особисто хоча б один раз користувались?
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17.02.2021 20:49 Ответить
Только баловался Мать медиком была. Чем только не баловались в детстве...
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18.02.2021 20:26 Ответить
У меня было, но применять дефибрилляторы никто не учил. Вы спросите, сколько людей знает о том, что дефибриллятор не применяется при остановке сердца от слова "совсем"?
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17.02.2021 21:43 Ответить
Искусственное дыхание "рот в рот", непрямой массаж сердца.. Такому учили. А в это время дефибриллятор из лучших соображений неожиданно сзади применяется к спасающему, чтобы взбодрить его
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17.02.2021 22:38 Ответить
Это в какой такой школе учили дефибриллятором пользоваться на уроках ГО?
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18.02.2021 01:47 Ответить
Упоминали. Учили только исскуственному дыханию. Впрочем выше ответили в каких случаях он бесполезен.
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18.02.2021 20:25 Ответить
Для обычного обывателя он в любых случаях бесполезен. Потому как, если не специалист в медицине определить, что именно наступил тот самый случай когда нужен дефибриллятор, не представляется возможным. Во всех остальных случаях он может быть только опасен.
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18.02.2021 21:35 Ответить
Полностью согласен. Зачастую и после исс.дыхания переломы ребер случались ....
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18.02.2021 22:39 Ответить
Добре. Треба продовжити - встановити в АП аутфебрілятори....
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17.02.2021 20:32 Ответить
Главное чтобы дефибриляторы не били - когда не бросил жетон.. У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 6720
У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 6539
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17.02.2021 20:53 Ответить
Не верю! Неужели? Весь продвинутый мир давно и везде почти наставил. Двенадцатый год хожу с механическим клапаном аортальным---тему знаю. Сколько же Тодуров бился 1012 лет назад за это? Та хоть бы Куй! Ну пусть хоть в Киеве---для показухи. Там надо чтоб кто из персонала знал как, не сложно в целом. А то к яйцам прикладывать начнут скудоубогие. Есть ещё индивидуалные приборчики, таскают их с собой кто с кардиологией сильной ходит. Как почти транзисторный приёмник. Но тоже надо знать как подключить к упавшему, он то не подскажет. Ну это уже когда на Марс слетаем, тогда у нас будет!
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17.02.2021 21:21 Ответить
Эта тема дефибрилятонрая давно мусировалась, и Тодуровым в том числе, и похоже они наконец появились. Это конечно хорошо, потому что если ими научатся пользоваться полиция и варта в метро, как написано в новости, они реально спасут за год ни одну жизнь. Лишь бы не показуху из этого сделали. а могут вполне для галочки поставить.
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17.02.2021 22:51 Ответить
Дядя Боря! Дефібрилятор використовують ТІЛЬКИ в двох випадках: фібриляція шлуночків і проведення кардіоверсії. Все. Ці речі можна побачити, зробивши ЕКГ або на екрані кардіомонітора. У всіх інших випадках дефібриляцією можна тільки нашкодити. А лупити током людей направо і наліво можна тільки в кіно.
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17.02.2021 22:51 Ответить
Якщо це правда, тоді це піар-компанія а не реальна допомога (. Ну, а с другой стороны, Тодуров, при всей неоднозначности этого доктора, не зря ,наверное, в интервью Гордону прям убивался. что дефицит дефибриляторов косвенная причина тысяч смертей в год по Украине от инфракта и т.д. Как это понимать тогда?
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17.02.2021 22:59 Ответить
Повірте, це правда. Можете навіть проводити.😉
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02.03.2021 20:45 Ответить
Прогуглити ( клятий Т9)!!!
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02.03.2021 20:48 Ответить
Спасибо дядя Юра! Куда бить, кого бить, и сколько раз можно я знаю. Током имею в виду. Тем более кроме клапана ещё и кардиостимулятор стоит у меня. Я ведь не в знаниях тут своих высказывался---а о тенденциях хоть каких, но к лучшему что вроде и у нас настали чуть.
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18.02.2021 00:01 Ответить
За перепрошенням, а звідки ви це знаєте? Я неодноразово лікувався у стоматолога, пломбувати зуб, не вмію.
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02.03.2021 20:42 Ответить
 
 