В метро Киева устанавливают дефибрилляторы. ФОТОрепортаж
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Дефибрилляторы начали устанавливать на платформах станций метрополитена.
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, информирует Цензор.НЕТ.
"17 февраля оборудования уже размещено на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт". Провести работы планируется до 1 марта текущего года", - сказано в сообщении.
Всего планируется, что в открытом доступе на станциях разместят 19 дефибрилляторов.
Напомним, в конце прошлого года метрополитен получил эти 19 дефибрилляторов, которые были закуплены на основании тендера по проекту общественного бюджета "РеаниМетро". Но предприятие вернуло их поставщику, поскольку нашли несоответствия в документации.
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"Был подписан соответствующий акт рекламации и подана претензия к поставщику в установленном законом порядке", - сообщает пресс-служба киевской подземки.
При этом 52 дефибриллятора уже размещены в кассовых залах станций.
"На станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители Муниципальной Варты Киева, квалифицированные оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости", - отметили в метрополитене.
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ну не фермы ставить биток майнить..
Как в той рекламе: Не тормози - сникерсни.
Так и тут: Не торопись - дефибрилльнись?
Кому-то видать срочно нужно было отмыть бабло. Бесполезнее вещи в данном случае найти наверное невозможно. Кто? Кто будет им пользоваться, случись что не дай Боже? Уборщица? Мента с вахты? Дежурная эскалатора? Нужен к такому девайсу специалист прежде всего. Ибо можно от него получить обратный эффект и кого нибудь им таки угробить.
13 лет
то ты понт лепиш среди людей
доживеш до возраста вменяемого
споеш другую песню
взрослый дядя
а несёшь бред