Более 160 свиней погибли при пожаре на ферме в Мукачево, - ГСЧС

В Мукачево Закарпатской области горел свинокомплекс, погибли десятки животных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 февраля в 23:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре, на ул. Пряшевский объездная в г. Мукачево. На момент прибытия спасателей выяснилось, что данное здание используется как свинокомплекс, а площадь пожара составляла около 150 кв. м.

В 00:26 уже 26 февраля возгорание удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 2:10", - сказано в сообщении.

Причина возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливаются, поскольку в результате пожара погибли 130 маленьких свиней и 35 свиноматок. Также огнем повреждено покрытие и деревянная обрешетка сооружения.

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