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Украина передала ЕС новый список санкций против РФ, - посол Точицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина передала ЕС новый список санкций против РФ, - посол Точицкий

Украина передала Евросоюзу новый санкционный список против РФ, который касается нарушений прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" рассказал посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий.

"Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе. Думаю, это будет один из важных элементов в рамках "Крымской платформы", - отметил посол.

По словам Точицкого, минимум раз в год происходит разговор в формате Украина - ЕС по вопросам правовых последствий временной оккупации Крыма, в повестку дня всегда выносятся вопросы, связанные с соблюдением санкционного режима.

"Кроме того, в рамках наших регулярных политических консультаций с ЕС мы обсуждаем эти вопросы, что позволяет нам реагировать на сообщения о том, что кто-то нарушает санкционный режим. Напомню, что в МИД также появилась должность спецпредставителя по вопросам санкционной политики, способствующей лучшей координации диалога ЕС с санкционных вопросов", - добавил посол.

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Автор: Богдан Гуньковський
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От как назвать людей требующих ввести против козломордии санкции, - и одновременно начавших покупать там енергию?
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26.02.2021 16:18 Ответить
а если энергия энергично используется для производства патронов и снарядов , то как ?
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26.02.2021 17:08 Ответить
пора бы к санкциям присоединить процесс кастрации.
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26.02.2021 17:06 Ответить
 
 