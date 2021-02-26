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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) санкции (10615) СНБО (4373)

Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам заседания Совета. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь СНБО Александр Данилов дал брифинг по результатам заседания Совета.

Трансляцию брифинга вел Офис Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Закрой Спортмастер недоумок. Придумал санкции и обосрался.
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26.02.2021 19:19
+8
Пердёж в муку - пыли много, а толку мало. Санкционированные спокойно организуют новые телепомойки, грозят судами и вообще спокойно себя чувствуют. А Стерненко и Рифф почему-то на зоне. Иезуитство зелепутов не знает границ.
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26.02.2021 19:41
+7
А під час засідання на РОНБО приходило повідомлення з фронту ?
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26.02.2021 19:18
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А під час засідання на РОНБО приходило повідомлення з фронту ?
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26.02.2021 19:18 Ответить
Онанізм, чи мастурбація?
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26.02.2021 20:47 Ответить
Заткнись,інозємєц!
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26.02.2021 21:38 Ответить
Даааа, безденьники оказывается с 2014 года по май 2019 года страной руководили, а вот они, труженники, трудяги! Шас усё сделают и усё порешают! Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 8281
Скажите, а в природе существуют трутни зелёного цвета? Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 2465
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26.02.2021 19:19 Ответить
гавняные мухи
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26.02.2021 19:52 Ответить
Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 6599Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 5447
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26.02.2021 20:28 Ответить
Закрой Спортмастер недоумок. Придумал санкции и обосрался.
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26.02.2021 19:19 Ответить
План В в действии, ну хоть так, я приветствую.
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26.02.2021 19:24 Ответить
Вони магазин Спортмастер закрити не можуть... Труженіки, ***......та! Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 9284
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26.02.2021 19:26 Ответить
Пердёж в муку - пыли много, а толку мало. Санкционированные спокойно организуют новые телепомойки, грозят судами и вообще спокойно себя чувствуют. А Стерненко и Рифф почему-то на зоне. Иезуитство зелепутов не знает границ.
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26.02.2021 19:41 Ответить
Пипец, похерить "Нептун", предназначенный для уничтожения рашкинских кораблей в Крыму, и рассказывать, что те кто его "запустил в жизнь", были бездельниками...
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26.02.2021 19:44 Ответить
Всі російські помийки ,після санкцій куму , кричать що зеля ще гірший від Парашенка ! Може й правильно зробив невдячний нарід , що вибрав Янілоха ? Хоч ілайно ,але краще !😨!
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26.02.2021 21:38 Ответить
Є надія,невеличка,що братні офісній з Банкової ....почалось пробудження державницьке! Хоча б щось,але Стерненка та у воїнів -захисників роблять обшуки та саджання лише....диверсанти під дахом!
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26.02.2021 21:42 Ответить
Где сроки Мураевым Козакам и остальным? Балаболы и пустомели.
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26.02.2021 22:03 Ответить
Так вони від сивочолого гетьмана ті сроки ще надцять років тому отримали. Навіщо повторно давати.
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26.02.2021 22:27 Ответить
Як уже було сказано не раз всі ці дії виглядають як популізм. Мертвечук відкриває нові канали. Досі на свободі. І що смішно журналісти заявляють що санкції накладено на 10% його майна не більше. Тобто з таким не попіаришся...
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27.02.2021 04:07 Ответить
Новый его канал кстати прикрыли спустя час вещания, так что не так уж всё плохо.
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27.02.2021 11:12 Ответить
На YouTube у них глядачів ще більше стало, так що реклама спрацювала.
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27.02.2021 11:30 Ответить
Ну ютуб то отдельная тема, но как телеканал - более не вещает. Чисто на ютубе содержать целый телеканал с сотней журналистов и студией никто не будет, это не окупится никогда. Думаю изначально и был расчет на закрытие телеканала для демонстрации ущемления прав журналистов.
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27.02.2021 11:34 Ответить
Та це через астрономічні затрати на рекламу.
Регулярно відправляють сповіщення на телефони від ютубу із їх роликами. При чому до людей які взагалі ніколи не підписувалась на ці канали і не дивиться таке.
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27.02.2021 20:46 Ответить
Подивимость, що буде далі. Винні повинні сісти в тюрму на великі терміни. Інакше все це пшик.
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28.02.2021 10:40 Ответить
 
 