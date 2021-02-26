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Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам заседания Совета. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь СНБО Александр Данилов дал брифинг по результатам заседания Совета.
Трансляцию брифинга вел Офис Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий26.02.2021 19:19
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показать весь комментарий26.02.2021 19:18
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Скажите, а в природе существуют трутни зелёного цвета?
Регулярно відправляють сповіщення на телефони від ютубу із їх роликами. При чому до людей які взагалі ніколи не підписувалась на ці канали і не дивиться таке.