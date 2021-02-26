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Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретар РНБО Олександр Данілов дав брифінг за результатами засідання Ради.

Трансляцію брифінгу вів Офіс президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+8
Закрой Спортмастер недоумок. Придумал санкции и обосрался.
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26.02.2021 19:19
+8
Пердёж в муку - пыли много, а толку мало. Санкционированные спокойно организуют новые телепомойки, грозят судами и вообще спокойно себя чувствуют. А Стерненко и Рифф почему-то на зоне. Иезуитство зелепутов не знает границ.
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26.02.2021 19:41
+7
А під час засідання на РОНБО приходило повідомлення з фронту ?
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26.02.2021 19:18
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А під час засідання на РОНБО приходило повідомлення з фронту ?
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26.02.2021 19:18 Відповісти
Онанізм, чи мастурбація?
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26.02.2021 20:47 Відповісти
Заткнись,інозємєц!
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26.02.2021 21:38 Відповісти
Даааа, безденьники оказывается с 2014 года по май 2019 года страной руководили, а вот они, труженники, трудяги! Шас усё сделают и усё порешают! Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 8281
Скажите, а в природе существуют трутни зелёного цвета? Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 2465
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26.02.2021 19:19 Відповісти
гавняные мухи
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26.02.2021 19:52 Відповісти
Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 6599Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 5447
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26.02.2021 20:28 Відповісти
Закрой Спортмастер недоумок. Придумал санкции и обосрался.
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26.02.2021 19:19 Відповісти
План В в действии, ну хоть так, я приветствую.
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26.02.2021 19:24 Відповісти
Вони магазин Спортмастер закрити не можуть... Труженіки, ***......та! Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради - Цензор.НЕТ 9284
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26.02.2021 19:26 Відповісти
Пердёж в муку - пыли много, а толку мало. Санкционированные спокойно организуют новые телепомойки, грозят судами и вообще спокойно себя чувствуют. А Стерненко и Рифф почему-то на зоне. Иезуитство зелепутов не знает границ.
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26.02.2021 19:41 Відповісти
Пипец, похерить "Нептун", предназначенный для уничтожения рашкинских кораблей в Крыму, и рассказывать, что те кто его "запустил в жизнь", были бездельниками...
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26.02.2021 19:44 Відповісти
Всі російські помийки ,після санкцій куму , кричать що зеля ще гірший від Парашенка ! Може й правильно зробив невдячний нарід , що вибрав Янілоха ? Хоч ілайно ,але краще !😨!
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26.02.2021 21:38 Відповісти
Є надія,невеличка,що братні офісній з Банкової ....почалось пробудження державницьке! Хоча б щось,але Стерненка та у воїнів -захисників роблять обшуки та саджання лише....диверсанти під дахом!
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26.02.2021 21:42 Відповісти
Где сроки Мураевым Козакам и остальным? Балаболы и пустомели.
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26.02.2021 22:03 Відповісти
Так вони від сивочолого гетьмана ті сроки ще надцять років тому отримали. Навіщо повторно давати.
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26.02.2021 22:27 Відповісти
Як уже було сказано не раз всі ці дії виглядають як популізм. Мертвечук відкриває нові канали. Досі на свободі. І що смішно журналісти заявляють що санкції накладено на 10% його майна не більше. Тобто з таким не попіаришся...
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27.02.2021 04:07 Відповісти
Новый его канал кстати прикрыли спустя час вещания, так что не так уж всё плохо.
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27.02.2021 11:12 Відповісти
На YouTube у них глядачів ще більше стало, так що реклама спрацювала.
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27.02.2021 11:30 Відповісти
Ну ютуб то отдельная тема, но как телеканал - более не вещает. Чисто на ютубе содержать целый телеканал с сотней журналистов и студией никто не будет, это не окупится никогда. Думаю изначально и был расчет на закрытие телеканала для демонстрации ущемления прав журналистов.
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27.02.2021 11:34 Відповісти
Та це через астрономічні затрати на рекламу.
Регулярно відправляють сповіщення на телефони від ютубу із їх роликами. При чому до людей які взагалі ніколи не підписувалась на ці канали і не дивиться таке.
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27.02.2021 20:46 Відповісти
Подивимость, що буде далі. Винні повинні сісти в тюрму на великі терміни. Інакше все це пшик.
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28.02.2021 10:40 Відповісти
 
 