19 563 23
Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар РНБО Олександр Данілов дав брифінг за результатами засідання Ради.
Трансляцію брифінгу вів Офіс президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 free image
показати весь коментар26.02.2021 19:19
+8 Валентин Пруденко
показати весь коментар26.02.2021 19:41
+7 Nataliia Radchenko
показати весь коментар26.02.2021 19:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Скажите, а в природе существуют трутни зелёного цвета?
Регулярно відправляють сповіщення на телефони від ютубу із їх роликами. При чому до людей які взагалі ніколи не підписувалась на ці канали і не дивиться таке.