Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД. ФОТО

Министерство внутренних дел Украины выразило благодарность митингующим, пришедшим на акцию "Справедливость Стерненко - справедливость всем", за соблюдения действующего законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте. Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины. Уважаем и поддерживаем друг друга", - подчеркнули в МВД.

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