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Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Министерство внутренних дел Украины выразило благодарность митингующим, пришедшим на акцию "Справедливость Стерненко - справедливость всем", за соблюдения действующего законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте. Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины. Уважаем и поддерживаем друг друга", - подчеркнули в МВД.

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Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД 01
Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД 02
Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД 03
Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+31
Почему то старательно обходится стороной дом Портного. Акция под ним моментально бы все бы решила
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27.02.2021 15:07
+25
Зешмаркля уже и полторы сотни сторонников не наскребет. Разве что с этого форума с полдесятка умственно недоразвитых. Но вы же только с дивана митингуете. Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 8977
Если вас с Зе-знаменами где-то увидят, тупо заплюют до полного утопления, даже полиция спасти не успеет.
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27.02.2021 15:14
+21
А протестующие в свою очередь должны быть благодарны зешобле за то, что она каждый день дает поводы поднимать их на вилы? Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 5930
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27.02.2021 15:02
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Правила форума Совет форумчан
А протестующие в свою очередь должны быть благодарны зешобле за то, что она каждый день дает поводы поднимать их на вилы? Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 5930
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27.02.2021 15:02 Ответить
бабки плотют и плотют
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27.02.2021 15:05 Ответить
А ну ванька-дурачек, марш на бутылку. Ты зачем слез?!
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27.02.2021 15:12 Ответить
Зешмаркля уже и полторы сотни сторонников не наскребет. Разве что с этого форума с полдесятка умственно недоразвитых. Но вы же только с дивана митингуете. Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 8977
Если вас с Зе-знаменами где-то увидят, тупо заплюют до полного утопления, даже полиция спасти не успеет.
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27.02.2021 15:14 Ответить
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 6553
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27.02.2021 16:22 Ответить
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 5314 "А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найбільших лідерів цього світу … (С) Андрій Єрмак. 20.09.2019
Він як загнусавить, то усі відразу розбіжуться
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27.02.2021 16:51 Ответить
Представим на минутку, что Вы - Байден, а я, допустим, Макрон. И вот появляется некий черт, который известен на весь мир своим "фортепианным концертом" и испуганно гундосит, что он найвеличніший и хочет быть на равных. Что мы должны ответить? Стопудово так: а ну сбацай нам писькой на рояле, сынок! Сынок, разумеется, в амбицию. Ответ очевиден: иди с богом, убогий, досиживай свой срок, если получится и вали к едрене фене.
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27.02.2021 17:02 Ответить
То що тепер, будемо реагувати на образи московських пропагандонів?
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27.02.2021 19:12 Ответить
Спасибо Недомтнистерству, что очередной раз не начали гражданскую войну, которой бы воспользовался сосед
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27.02.2021 21:24 Ответить
Угу, только вдоль завода Арсенал около метро на Грушевского стоит 21 автозак Фольксваген
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27.02.2021 15:03 Ответить
чому не сфотографувала? А на Місяці кацапи луннуб базу строять...Віриш нє? Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 3685
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27.02.2021 15:08 Ответить
Проезжала мимо - посчитала количество
Да их там все видели , кто мимо шёл
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27.02.2021 19:37 Ответить
Пусть журналисты запрос сделают в полицию - зачем 21 бутик с решетками стоял на Грушевского в момент митинга на Банковой
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27.02.2021 19:40 Ответить
Это не автозаки, это обычные мусорские бусики
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27.02.2021 15:10 Ответить
С решетками на окнах
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27.02.2021 19:38 Ответить
Решетки на окнах, фарах, защищают стекла от разбития хулиганами.
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27.02.2021 20:02 Ответить
На Фига было пригонять 21 штуку?
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27.02.2021 20:03 Ответить
сколько бабла вбухивается народного от алигархов и депутатов через тягнибоковскую заразу на эти сходки..смех
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27.02.2021 15:04 Ответить
Прилетела стайка от Чучела в Гуччи и самолайкается.

Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 8513
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27.02.2021 16:26 Ответить
реально они издеваются
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27.02.2021 15:05 Ответить
Над кем "издеваются"? Хочецца кровопролития? Ну так выйди крушить Бундестаг против фрау Риббентноп и СП-2. Ощутишь жесть немецкой дубинки. Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 3579
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27.02.2021 15:35 Ответить
Почему то старательно обходится стороной дом Портного. Акция под ним моментально бы все бы решила
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27.02.2021 15:07 Ответить
бо портянки там нема...А будівля ні в чому не винна.
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27.02.2021 15:09 Ответить
по цимбалах чия і проти кого змова. люди вимагають чесного прозорого суду і нормальних правоохороних органів. тут фактажу - вагони. це не свинками кидатись. і боротись проти цієї змови дуже легко - зніміть недовчену прокурорку та зашкварених суддів.
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27.02.2021 15:25 Ответить
а тупее методички ты не шмогло найти, кацапе?))
вовка-шмаркля через "100% своего прокурорши" бенядиктовой посадило стерненко, а виноват (у лахтинской шоблы)_ как всегда - Порох Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 9931
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27.02.2021 15:31 Ответить
Ну десь він є? Невже його важко знайти? Він же куратор судової системи і він вирішує осудження патріотів. Значить, треба з ним в першу чергу вирішити
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27.02.2021 15:16 Ответить
Я тоже об этом говорю. Портнов, лукаш, бондаренчика, мертвечук и прочая ревашшисткая шваль им, видимо, не мешает. Почему не требуют, чтобы их наказали?
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27.02.2021 15:37 Ответить
він живе у Коломойші-так СХЕМИ вирахували за великим парканом
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27.02.2021 15:38 Ответить
Верно. Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 7075
У меня автоматом возник вопрос об авторстве этой акции.
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27.02.2021 16:48 Ответить
Ну вот и ладненько. Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 4952
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27.02.2021 15:08 Ответить
Короче, Аваков передал Зеле, шо на этот раз для преЗедента всё обошлось!
А следующий раз - как чорт решит....
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27.02.2021 15:14 Ответить
тролят, уроды. Майдан и хождения по кругу в Беларуси наглядно продемонстрировали, что если на мирный протест выходить без покрышки в каждой руке, то толку от такого мирного протеста ровно ноль.
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27.02.2021 15:35 Ответить
Призываешь к насилию?
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27.02.2021 15:40 Ответить
Запахло Аваковскими ищейками
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27.02.2021 15:55 Ответить
Ну так Білецький і нацсуки не чудили і був порядок. То вони по просьбі авакяна за Порошенко ганялися, то навіть і по маших бігали. А тут свої же все-таки. Головне випустити пару з людей.
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27.02.2021 15:36 Ответить
Оценка Авакова, показывает, что эти митинги проводятся для" выпуска пара", а не для реальной смены системы, спасибо организаторам митингов
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27.02.2021 15:36 Ответить
"самый гуманный и самый справедливый суд в мире - украинский" может погубить карьеру президента...
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27.02.2021 15:45 Ответить
Суд то український, от тільки судді у ньому - кацапи даунецкієДякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 6980
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27.02.2021 16:33 Ответить
в Киеве живут Люди и без причины никого не тронут, даже криворогатых *********.
а от дайте им причину и будет то, шо называется "задолбали"...
рисковать вроде и не надо,
може просто по тихому свалить и разбрестись по 95м паликмахерским, откуда и выползли?
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27.02.2021 15:52 Ответить
Мда... А в прошлый раз слабо было не мешать митингующим? Не было бы фаеров, шлемов сожженных и голов разбитых...
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27.02.2021 15:52 Ответить
вы не понимаете, в прошлый раз было совсем другое - бубенец не был на даче.....
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27.02.2021 16:04 Ответить
А-а-а... Как это я забыл? Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 6744
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27.02.2021 16:07 Ответить
ну от, мальчик осторожный и при шухере всегда на лыжи становится,
ну и мусорня конечно вся при ем.
а еще в 14м никому не нужен был, шутейки похабные за Украину разбрасывал на кацапляндии - иди знай, шо он не дурачок и ему еще не 42.
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27.02.2021 16:16 Ответить
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 7160
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27.02.2021 16:40 Ответить
Акции, на которых "митингующие соблюдают действующее законодательство" - излюбленное дело для правоохранителей: с одной стороны - как бы и делать ничего не требуется, достаточно только присутствовать; с другой стороны - есть чем отчитаться плюс основания требовать увеличения финансирования.
А вот когда бунт - это совсем другое дело: во-первых - удавшийся бунт - уже не бунт, а революция; во-вторых - наперёд неизвестно, кто победит, зато всегда победители судят побеждённых; в-третьих - сегодня отданный приказ завтра может оказаться незаконным со всеми вытекающими последствиями; в-четвёртых - как у вожаков-зачинщиков бунта, так и у начальников-вершителей имеется заграничная недвижимость (как правило - элитная) и кубышечка на "чёрный" день (которой и внукам хватит), а у рядовых правоохранителей-исполнителей запасных аэродромов не бывает.
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27.02.2021 16:18 Ответить
А в России так можно?
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27.02.2021 16:30 Ответить
Ми ж не варвари якісь: самоорганізація та самосвідомість - це наше. Звідси і самостійність, тобто, осторонь від рюскага міраДякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 9087
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27.02.2021 16:30 Ответить
Це можна розцінити як послання на х... з боку ОП?
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27.02.2021 16:30 Ответить
Так ми і не хочемо битися з поліцією, просто хочемо відстояти свої права.
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27.02.2021 16:36 Ответить
Такі хороводи пацифістів в рамках законів узурпаторів, крім відзнак панських нагайок на їх спинах ні до чого не призводять в державах, де влада і її народ живуть в паралельних світах. Це десь там в Швейцарії,Швеції чи Фінляндії влада буде реагувати навіть на одиночний пікет щоб вчасно ліквідувати політичну проблему і зробити навіть теоретично неможливими такі явища як підпал шин, барикади і коктейлі з нафтопродуків.
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27.02.2021 16:43 Ответить
Беспорядки с шинами и коктейлями это крайняя реакция на беспредел, типа титушек и массовых избиений.
Но есть стратегия гражданского неповиновения, блокирование структур режима, видимо организаторам митингов, Стерненко более выгоден в тюрьме, как символ, чем на свободе как политический игрок
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28.02.2021 06:53 Ответить
Де він вигідний це покаже історія.
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28.02.2021 07:03 Ответить
демократия..и ответственное гражданское общество, ****
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27.02.2021 16:49 Ответить
Благодарен Геращенко , за то что он додумался не дать развитию запланированного плана по дестабилизации и не выдал полиции спец "засобы" (забыл как по русски Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 4542)
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27.02.2021 16:51 Ответить
если по полицейски то дубинки, если по русски то бутылуки.
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27.02.2021 17:05 Ответить
Во вторник тоже было бы все мирно, если бы менты не перекрыли проход к ОП
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27.02.2021 17:01 Ответить
23.02.2021 Полиция сама была провокатором беспорядков, когда начала выхватывать людей из толпы, что стояли напротив. После этого протестующие пошли на освобождение своих. Украина это не Беларусь, и не Уйлостан! Мы молча смотреть не будем на беспредел силовиков. Поэтому было то, что было, как ответная реакция!
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27.02.2021 17:16 Ответить
Хм, получается, что, если вас трогать не будут, будете ходить с лозунгами пока не надоест? вопрос без обид, абсолютно.
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27.02.2021 18:26 Ответить
А как там в филиале накацапском? не так?
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28.02.2021 08:46 Ответить
вот так оно и харашо
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27.02.2021 17:17 Ответить
помойная яма
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27.02.2021 17:34 Ответить
А где дубины для Шариковых Льохи Насльного*? Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 8774
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27.02.2021 18:14 Ответить
Следующая акция 9 марта.) Как всегда попердели и обделались.
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27.02.2021 18:47 Ответить
Скоро будут грамоты выдавать. Все завидуют украинской полиции. Нигде в мире нет таких послушных "протестующих".
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27.02.2021 19:00 Ответить
Что ж, это - лучшее длказательство того, что на дворе не 13-й год и, несмотря на потуги провокаторов, митинг был мирный
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27.02.2021 19:14 Ответить
Влада , ти сама постійно провокуєш людей до таких акций ! Влада, наведи лад в судах, в правоохоронних органах - люди з задоволенням будуть займатись РОЗБУДОВОЙ КРАЇНИ !!!
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27.02.2021 19:28 Ответить
клоун где-нибудь в маетке кокс тянет в две ноздри,вот и мусора никого не трогали.
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27.02.2021 20:11 Ответить
В Україні головними злодіями є держслужбовці -корупціонери , ця наволоч порушує Закон , мусорня це не знає ? Знає , але самі корумповані падлюки аваківські дуполізи , ще будуть відповідати за Антоненка , Стерненка , за всіх закатованих -засуджених .
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27.02.2021 20:48 Ответить
В переводе с аваковского: спасибо, что не отпи.дили.
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28.02.2021 00:15 Ответить
Ага, еще одна тактика - когда зеленский облажается, Аваков обьявит себя президентом и скажет, что именно он не допустил кровопролития. да вот только бубочка и нахер никому не нужен
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28.02.2021 00:50 Ответить
Ніфіга собі. Про Конституцію згадали.
А нічого, що для введеня карантину спочатку треба ввести надзвичайний стан? Нічого, що Кабмін немає повноважень вводити карантинні обмеження, які хоч якось зачіпають права людей, прописані в Конституції? Нічого, що масковий режим не може бути примусовим, а може бути лише мірою рекомендаційного характеру?
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28.02.2021 01:20 Ответить
Самі собі мітинг організували, самі собі й подякували. Країна дебілів.
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28.02.2021 02:30 Ответить
А той Баран Криворогий ходить тай ходить.
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28.02.2021 02:42 Ответить
вы не знаете......что делать народу.......СОГЛАСНО КОНСТИТУЦИИ-----если НАРОДУ не нравится работа президента и его рычагов управления....пример-----СЕЙЧАС ИНФЛЯЦИЯ 100%...а гарант ----фантазер.уже за 1000 грн кроме костей ничего нельзя купить
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28.02.2021 09:52 Ответить
Таким чином, організатором провокацій та протистояння 23.02.2021 було поліцайське керівництво, у тому чилі сєпар крищенко.
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01.03.2021 10:19 Ответить
 
 