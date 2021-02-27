Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД. ФОТО
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Министерство внутренних дел Украины выразило благодарность митингующим, пришедшим на акцию "Справедливость Стерненко - справедливость всем", за соблюдения действующего законодательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте. Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины. Уважаем и поддерживаем друг друга", - подчеркнули в МВД.
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+31 Максим Мельніченко
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Если вас с Зе-знаменами где-то увидят, тупо заплюют до полного утопления, даже полиция спасти не успеет.
Він як загнусавить, то усі відразу розбіжуться
Да их там все видели , кто мимо шёл
вовка-шмаркля через "100% своего прокурорши" бенядиктовой посадило стерненко, а виноват (у лахтинской шоблы)_ как всегда - Порох
У меня автоматом возник вопрос об авторстве этой акции.
А следующий раз - как чорт решит....
а от дайте им причину и будет то, шо называется "задолбали"...
рисковать вроде и не надо,
може просто по тихому свалить и разбрестись по 95м паликмахерским, откуда и выползли?
ну и мусорня конечно вся при ем.
а еще в 14м никому не нужен был, шутейки похабные за Украину разбрасывал на кацапляндии - иди знай, шо он не дурачок и ему еще не 42.
А вот когда бунт - это совсем другое дело: во-первых - удавшийся бунт - уже не бунт, а революция; во-вторых - наперёд неизвестно, кто победит, зато всегда победители судят побеждённых; в-третьих - сегодня отданный приказ завтра может оказаться незаконным со всеми вытекающими последствиями; в-четвёртых - как у вожаков-зачинщиков бунта, так и у начальников-вершителей имеется заграничная недвижимость (как правило - элитная) и кубышечка на "чёрный" день (которой и внукам хватит), а у рядовых правоохранителей-исполнителей запасных аэродромов не бывает.
Но есть стратегия гражданского неповиновения, блокирование структур режима, видимо организаторам митингов, Стерненко более выгоден в тюрьме, как символ, чем на свободе как политический игрок
А нічого, що для введеня карантину спочатку треба ввести надзвичайний стан? Нічого, що Кабмін немає повноважень вводити карантинні обмеження, які хоч якось зачіпають права людей, прописані в Конституції? Нічого, що масковий режим не може бути примусовим, а може бути лише мірою рекомендаційного характеру?