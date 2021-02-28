Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech

По результатам нового исследования, массовая вакцинация населения от COVID-19 позволит уменьшить количество инфицированных людей более чем на 90%.

Об этом в интервью Bild рассказал руководитель компании BioNTech Угур Шахин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После вакцинации количество людей, которые получают положительный ПЦР-тест на COVID-19 и являются заразными, уменьшается на 92%", - сказал Шахин.

По его словам, это доказывает, что "пандемии можно эффективно сдерживать, если прививки получит достаточное количество людей".

Он добавил, что существующая вакцина может защитить и от новых опасных штаммов COVID-19.

"В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Таким образом прививка может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, что даже сильные штаммы не смогут ее преодолеть", - отметил Шахин.

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В то же время он обратил внимание на возможную потребность в неоднократном прививании.

"Если мы хотим замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования, то проводить прививки надо чаще, возможно ежегодно, или через полтора года", - отметил Шахин.