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Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech

За результатами нового дослідження, масова вакцинація населення проти COVID-19 дозволить зменшити кількість інфікованих людей на понад 90%.

Про це в інтерв'ю Bild розповів керівник компанії BioNTech Угур Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після вакцинації кількість людей, які отримують позитивний ПЛР-тест на COVID-19 і є заразними, зменшується на 92%", - сказав Шахін.

За його словами, це доводить, що "пандемії можна ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатня кількість людей".

Він додав, що наявна вакцина може захистити і від нових небезпечних штамів COVID-19.

"У разі появи небезпечного штаму дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Тож щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, що навіть сильні штами не зможуть її подолати", - зазначив Шахін.

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Водночас він звернув увагу на можливу потребу в неодноразовому щепленні.

"Якщо ми хочемо сповільнити поширення вірусу в майбутньому і зменшити рівень інфікування, то проводити щеплення треба частіше, можливо, щорічно або через півтора року", - зазначив Шахін.
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Топ коментарі
+12
Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 9082
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28.02.2021 10:42
+8
Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 9684
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28.02.2021 10:40
+7
Експериментатори-відчайдухи, що голосували за Зеленсьского!
Беріть участь у тестуванні індійської вакцини.
Ризик - однаковий , повірте !
Якщо вона виявиться безпечною, її закуплять для решти наших громадян.😁
Зробимо їх, разом. Вакцин уколи - по приколу ....)
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28.02.2021 10:51
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Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 9684
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28.02.2021 10:40 Відповісти
Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 1337 Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 4787
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28.02.2021 11:28 Відповісти
Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 9082
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28.02.2021 10:42 Відповісти
плутається у показах
мабуть, змінив наркоділера
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28.02.2021 10:57 Відповісти
Потом удивляемся, почему некоторые области "краснеют" или сваливаем всё на Буковель. Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 6530

Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 4098
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28.02.2021 10:45 Відповісти
Не знаю, я вчора їхав через Раву (Хребенне з польського боку) - то ніякої колєйки не було.
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28.02.2021 11:04 Відповісти
Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 4071
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28.02.2021 10:50 Відповісти
Заграница нам поможет ! Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 4511
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28.02.2021 10:51 Відповісти
Експериментатори-відчайдухи, що голосували за Зеленсьского!
Беріть участь у тестуванні індійської вакцини.
Ризик - однаковий , повірте !
Якщо вона виявиться безпечною, її закуплять для решти наших громадян.😁
Зробимо їх, разом. Вакцин уколи - по приколу ....)
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28.02.2021 10:51 Відповісти
як на мене, то тестування індійської вакцини є значно безпечнішим
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28.02.2021 10:58 Відповісти
такими темпами і такою вакциною - ніхера не допоможе
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28.02.2021 10:56 Відповісти
Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech- мертві не тільки не потіють,не хворіють і не заражаються. Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 8700
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28.02.2021 11:01 Відповісти
Дайош вакцинацию заместо витаминизации и иммунизации.
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28.02.2021 11:13 Відповісти
Такими темпами Україна закінчить вакцинування через 25 років.
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28.02.2021 11:15 Відповісти
То есть через 25 лет нас останется 820 тысяч?
90х365х25=821250
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28.02.2021 11:35 Відповісти
823 тисяч вимре так і не дочекавшись.
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28.02.2021 12:34 Відповісти
Єто в нормальних странах.
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28.02.2021 11:19 Відповісти
Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 6660

Дмитро Глущук https://www.facebook.com/pg/zradostop/posts/
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28.02.2021 11:32 Відповісти
Індійський аналог вакцини закупили через ТОВ "Grace of God", що буквально перекладається як "Божа благодать". Вколов і благодать, в рай. Фірма зареєстрована 3 місяці тому й окрім гуртової торгівлі фармацевтичними товарами в переліку своєї діяльності має торгівлю м'ясом, молоком, ракоподібними, тютюном…ще в переліку парфуми, меблі, ювелірні вироби. Та все що завгодно. Такі собі спеціалісти широкого профілю.Але навіть не це найцікавіше в цій новоствореній фірмочці. Найцікавіше - зв'язок з відомою криворізькою сім'єю. Як прізвище тестя Зеленського? Правильно, Кияшко. То дивіться далі. Директор і бенефіціар ТОВ "Grace of God" - ймовірно, індус Кумар Пранаав, який в той же день за тією ж адресою і з такими ж кведами створив ще один ТОВ "АЕОН БІОТЕХ". І ось тут вже трохи більше інформації. Співзасновником фірми вказаний ще один чоловік - ВІРДИ БІКРАМ ДЖІТ СІНГХ з місцем реєстрації у Кривому Розі. Збіг це чи ні, але чоловік з таким самим прізвищем та ім'ям був заступником голови комбінату "Арселлор Міттал. Кривий Ріг", а у 2018-му році став членом наглядової ради "Арселлор Міттал. Берислав". Арселлор Міттал - це та компанія, яка відвантажила 50 мільйонів тонн шлаків на "Велике будівництво" Зеленського. А ідею будувати дороги з цих таки шлаків узаконив не хто інший, а тесть нашого гаранта - Володимир Кияшко... А далі, детальніше, читай https://bastion.tv/ze-vakcinaciya_n39524
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28.02.2021 11:48 Відповісти
погуглив: хто є цей угур шахін. Цікавий фрукт: займався лікуванням ракових захворювань, розробкою імунотерапевтичних препаратів від раку. Чому не вивчав походження ракових захворювань? І як зробитти аби люди все менше вмирали від раку?
Скоріше йому це нне дуже потрібне. Йому і його колегам цікавий саме процес лікування а не запобігання. Якщо від його вакцини збільшиться число пацієнтів онкологічних клінік, буде дуже добрий гешефт: одним пострілом двох зайців вполює. А ще у нього в спонсорах білгейтс. На якому клейма нема де ставити.
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28.02.2021 12:20 Відповісти
Я за вакцинацию. 👍 Сделаю при первой же возможности.
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28.02.2021 17:25 Відповісти
Зачем обсуждать несуществующую болячку и методы борьбы с ней
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28.02.2021 17:45 Відповісти
 
 