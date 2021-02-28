Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech
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За результатами нового дослідження, масова вакцинація населення проти COVID-19 дозволить зменшити кількість інфікованих людей на понад 90%.
Про це в інтерв'ю Bild розповів керівник компанії BioNTech Угур Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Після вакцинації кількість людей, які отримують позитивний ПЛР-тест на COVID-19 і є заразними, зменшується на 92%", - сказав Шахін.
За його словами, це доводить, що "пандемії можна ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатня кількість людей".
Він додав, що наявна вакцина може захистити і від нових небезпечних штамів COVID-19.
"У разі появи небезпечного штаму дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Тож щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, що навіть сильні штами не зможуть її подолати", - зазначив Шахін.
Водночас він звернув увагу на можливу потребу в неодноразовому щепленні.
"Якщо ми хочемо сповільнити поширення вірусу в майбутньому і зменшити рівень інфікування, то проводити щеплення треба частіше, можливо, щорічно або через півтора року", - зазначив Шахін.
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мабуть, змінив наркоділера
Беріть участь у тестуванні індійської вакцини.
Ризик - однаковий , повірте !
Якщо вона виявиться безпечною, її закуплять для решти наших громадян.😁
Зробимо їх, разом. Вакцин уколи - по приколу ....)
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Дмитро Глущук https://www.facebook.com/pg/zradostop/posts/
Скоріше йому це нне дуже потрібне. Йому і його колегам цікавий саме процес лікування а не запобігання. Якщо від його вакцини збільшиться число пацієнтів онкологічних клінік, буде дуже добрий гешефт: одним пострілом двох зайців вполює. А ще у нього в спонсорах білгейтс. На якому клейма нема де ставити.