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Германия близка к началу третьей волны коронавируса, - вирусолог

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Германия близка к началу третьей волны коронавируса, - вирусолог

В Германии существует опасность развития третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало такой тенденции.

Об этом заявил ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который является консультантом правительства Германии по вопросам борьбы с пандемией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам вирусолога, на начало третьей волны указывают результаты моделирования ситуации в стране и развитие пандемии в других странах.

При этом эксперт не считает, что вакцинация сможет сильно помочь при нынешних темпах заболеваемости. Хотя вакцина позволит сократить показатель смертности среди самой большой группы риска - пожилых людей.

Дростен считает, что возможные ослабления нынешних ограничений можно прогнозировать не раньше второй половины лета.

Читайте также: Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Какие ещё Ротшильды, не тупи.
Это всё Рептилоиды с Нибиру!!!
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28.02.2021 15:19
+4
Такая ложь в мировом масштабе была только в средние века. Эра лжецов
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28.02.2021 15:04
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Всё по плану Ротшильдов: малые и средние бизнесы должны быть убиты, население - уколото, а диссиденты - лишены всех человеческих прав.
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28.02.2021 14:27 Ответить
А що там з чіпірованієм?
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28.02.2021 14:47 Ответить
Taк уже давно всё сделано. Твой смартфон - это и есть твой чип.
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28.02.2021 14:53 Ответить
Не, этот прошлый век. Умные люди давно установили, шо в кажной ампуле вакцины сидит уменьшеный клон Билла Гейтса, который во время иньекции и вставляетнастоящий чип.
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28.02.2021 15:11 Ответить
Ну так то умные люди; а я -дурак. Куда мне с ними тягаться ?
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28.02.2021 15:18 Ответить
Німеччина близька до початку третьої хвилі коронавірусу, - вірусолог - Цензор.НЕТ 3737
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28.02.2021 15:55 Ответить
Какие ещё Ротшильды, не тупи.
Это всё Рептилоиды с Нибиру!!!
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28.02.2021 15:19 Ответить
Te самые Ротшильды которые владеют FRS и World Bank.
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28.02.2021 15:21 Ответить
нет!
рептилии!
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28.02.2021 15:26 Ответить
Про це давно попереджав ще Карел Чапек.
«Війна́ з салама́ндрами» - сатиричний науково-фантастичний роман Карела Чапека, написаний чеською мовою у 1935 році. Німеччина близька до початку третьої хвилі коронавірусу, - вірусолог - Цензор.НЕТ 8622
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28.02.2021 16:29 Ответить
Такая ложь в мировом масштабе была только в средние века. Эра лжецов
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28.02.2021 15:04 Ответить
Не думая прочитал "третьей войны" - ну история даёт о себе знать)
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28.02.2021 15:13 Ответить
Пандемійна наркоманія. Вже третю вакцину з генномодифікованої нирки шимпанзе будуть колоти.
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28.02.2021 15:14 Ответить
Вакцинация идёт, но пандемия и не становится от этого плохим воспоминанием, а продолжает быть актуальной реальностью. От стресса многие просто поумирали. То и дело слышу, что умер у кого-то папа/ мама/ знакомые/ сын не от коронавируса- сердце, инсульт и тд. Мы находимся мало того, что семь лет в состоянии тотального стресса из-за войны, так ещё и последний год просто всех доконал
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28.02.2021 16:51 Ответить
В Германии существует опасность развития третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало такой тенденции. Источник: https://censor.net/ru/n3250569

ЖУРНАЛІСТАМ ХОЧ НЕ СМІШНО? З КОРОНОВІРУСА ЗРОБИЛИ ЯКУСЬ

СУПЕРЗІРКУ І ЯКЕСЬ НЕВИЛІКОВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ТИСЯЧОЛІТТЯ Німеччина близька до початку третьої хвилі коронавірусу, - вірусолог - Цензор.НЕТ 6270
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28.02.2021 17:06 Ответить
Ходіння в намордниках це вже для всього світу нормальне явище,
цікаво а що далі - ходіння в різнокольорових нашийниках для
того щоб бачили зробила людина вакцинацію чи ні ? Німеччина близька до початку третьої хвилі коронавірусу, - вірусолог - Цензор.НЕТ 4819 Німеччина близька до початку третьої хвилі коронавірусу, - вірусолог - Цензор.НЕТ 4819
Ласкаво просимо до майбутнього де держава за вас вже все вирішила.
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28.02.2021 17:12 Ответить
Так поголовне щеплення тоді для чого ?
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28.02.2021 17:25 Ответить
Вот так и распространяется дезинформация. Нам рассказывают, что в Германии кошмар и надо прививаться, чтоб у нас такого не было. Немцам рассказывают, что в Америке кошмар, и так всё по кругу. Надеюсь, инстинкт здравого смысла и самоспасения возобладает, и люди будут массово саботировать и оказывать сопротивление этому беспределу.
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28.02.2021 19:49 Ответить
"Маски гэть, хотим болеть!!!" - главное выразить протест, даже ценой здоровья ))
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28.02.2021 20:56 Ответить
 
 