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Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш

Украина готова к возможному ответу со стороны России на введенные санкции против Виктора Медведчука. В том числе и к силовому сценарию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

При этом представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что обострение на Донбассе началось еще до санкций и связано оно не конкретно с санкциями против близкого к Путину политика, а в целом с изменением позиции Украины к этому конфликту.

"Поэтому Россия и реагирует сейчас, пока еще неуклюже, потому что не может понять как себя вести, но реагирует. У русских на все один ответ, если они не слышат то, чего хотят, они бьют по морде. Сейчас пытаются это делать, а потом будут думать, правильно ли бьют и нужно было ли вообще бить", - объяснил Гармаш.

Также читайте: Украина может вернуть контроль над оккупированным Донбассом в ближайшие 10 лет, - Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
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звичайно Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3017
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01.03.2021 09:43 Ответить
офф топ
ах-ха-ха вата в расеи в своих сми обсуждает недавнее обращение Порошенко к крымчанам.... видать таки зажгло пердаки......
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01.03.2021 09:48 Ответить
обострение связано с тем что еще не сдохло кремлевское ху..ло.А поводы значения не имеют
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01.03.2021 09:51 Ответить
Прізвище кацапського ху..ла ніяк не впливає на їх стосунки з Україною.
Пора вже це зрозуміти.
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01.03.2021 09:59 Ответить
Рускіє перестають бити по морді , коли самі отримують - по мордє . Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3531.
Знаю з особистого досвіду .
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01.03.2021 09:55 Ответить
ПIДТВЕРДЖУЮ! Особливо, як у 16му роцi!
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01.03.2021 10:28 Ответить
"белизна" для мертвечука проиводства "гармаш"
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01.03.2021 10:11 Ответить
Украина ко всему готова, но... ни хрена не делает.....
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01.03.2021 13:56 Ответить
 
 