Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна готова до можливої відповіді з боку Росії на введені санкції проти Віктора Медведчука. Зокрема і до силового сценарію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.
"ЗСУ здатні нас захистити, і Україна не буде сама проти Росії у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує, думаю, що це також спричинить нові санкції проти Росії", - сказав він.
При цьому представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що загострення на Донбасі розпочалося ще до санкцій і пов'язане воно не конкретно з санкціями проти близького до Путіна політика, а в цілому зі зміною позиції України до цього конфлікту.
"Тому Росія і реагує зараз, поки ще незграбно, тому що не може зрозуміти, як поводитися, але реагує. У росіян на все одна відповідь, якщо вони не чують те, чого хочуть, вони б'ють по морді. Зараз намагаються це робити, а потім будуть думати, чи правильно б'ють і чи потрібно було взагалі бити", - уточнив Гармаш.
Будь ласка, зачекайте...
ах-ха-ха вата в расеи в своих сми обсуждает недавнее обращение Порошенко к крымчанам.... видать таки зажгло пердаки......
Пора вже це зрозуміти.
Знаю з особистого досвіду .