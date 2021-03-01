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Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

Україна готова до можливої відповіді з боку Росії на введені санкції проти Віктора Медведчука. Зокрема і до силового сценарію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.

"ЗСУ здатні нас захистити, і Україна не буде сама проти Росії у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує, думаю, що це також спричинить нові санкції проти Росії", - сказав він.

При цьому представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що загострення на Донбасі розпочалося ще до санкцій і пов'язане воно не конкретно з санкціями проти близького до Путіна політика, а в цілому зі зміною позиції України до цього конфлікту.

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"Тому Росія і реагує зараз, поки ще незграбно, тому що не може зрозуміти, як поводитися, але реагує. У росіян на все одна відповідь, якщо вони не чують те, чого хочуть, вони б'ють по морді. Зараз намагаються це робити, а потім будуть думати, чи правильно б'ють і чи потрібно було взагалі бити", - уточнив Гармаш.

Автор: Анастасія Потіха
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звичайно Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3017
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01.03.2021 09:43 Відповісти
офф топ
ах-ха-ха вата в расеи в своих сми обсуждает недавнее обращение Порошенко к крымчанам.... видать таки зажгло пердаки......
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01.03.2021 09:48 Відповісти
обострение связано с тем что еще не сдохло кремлевское ху..ло.А поводы значения не имеют
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01.03.2021 09:51 Відповісти
Прізвище кацапського ху..ла ніяк не впливає на їх стосунки з Україною.
Пора вже це зрозуміти.
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01.03.2021 09:59 Відповісти
Рускіє перестають бити по морді , коли самі отримують - по мордє . Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3531.
Знаю з особистого досвіду .
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01.03.2021 09:55 Відповісти
ПIДТВЕРДЖУЮ! Особливо, як у 16му роцi!
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01.03.2021 10:28 Відповісти
"белизна" для мертвечука проиводства "гармаш"
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01.03.2021 10:11 Відповісти
Украина ко всему готова, но... ни хрена не делает.....
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01.03.2021 13:56 Відповісти
 
 