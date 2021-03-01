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Обязательства по еврооблигациям: ДТЭК начнет строительство ВЭС в Николаевской области

Новости Цензор.НЕТ Общество

Обязательства по еврооблигациям: ДТЭК начнет строительство ВЭС в Николаевской области

ДТЭК ВИЭ в рамках выполнения обязательств перед своими международными партнерами, которые в 2019 году предоставили компании целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине, начинает строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению, для реализации строительства проектов ВИЭ компания первой в Украине в 2019 году привлекла "зеленые" еврооблигации на внешних рынках с обязательствами перед своими партнерами. Во ІІ квартале текущего года компания начнет строительство первой очереди Тилигульской ВЭС в Николаевской области. На площадке ВЭС к концу текущего года планируется смонтировать 21 ветротурбину датской компании Vestas мощностью 6 МВт каждая. После запуска первая очередь ветростанции будет производить более 450 млн кВт∙ч "зеленой" электроэнергии ежегодно, что означает сокращение выбросов СО₂ на 504 тыс. тонн в год.

Как отмечают в компании, запуск аукционной системы поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине планировался с 2019 года, однако пока она не реализована в стране. Ввиду отсутствия соответствующей системы стимулирования к проекту Тилигульской ВЭС будет применяться "зеленый" тариф, который продолжает действовать в Украине до 2030 года.

"Мы хотим оставаться надежными партнерами в глазах наших зарубежных коллег, поэтому выполняем наши обязательства, реализуя нами ранее заявленный проект. В то же время мы не теряем надежду на урегулирование кризиса неплатежей в секторе ВИЭ Украины. Тем более, что вместе со снижением финансовой поддержки "зеленой" энергетики, законодатели определили ряд вариантов для решения проблем оплат", - цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК ВИЭ Мариса Куницкиса.

В компании также сообщают, что строительство первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт, с возможностью увеличения мощности станции до 564 МВТ, в Николаевской области является одним из наиболее перспективных проектов долгосрочной стратегии ДТЭК. "Главная цель стратегии компании – планомерная декарбонизация украинской энергетики и достижение показателя "нулевых" выбросов до 2040 года для реализации целей "зеленого" соглашения (Green deal)", - подчеркнули в компании. 
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Топ комментарии
+3
Во как ... Уничтожение энергетики Украины теперь прикрывается словами "выполнение обязательств перед международными партнерами". А то шо эти "международные партнеры" это зарубежные компании самого Ахметки ... ну то такое ...
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01.03.2021 13:06
+3
Не понимаю, почему многие так ополчились против "зеленой" энергетики? Можно по-разному относиться к Ахметову, но идея ветряных и солнечных электростанций сама по себе полезна.
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01.03.2021 13:37
+2
Тебе полезна - ты и плати 30 центов за кВт
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01.03.2021 13:47
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Ну Южноукраинской АЭС же мало ,надо дать татарину подзаработать а то чем анчуткам в Шахте зарплату платить ... Обязательства по еврооблигациям: ДТЭК начнет строительство ВЭС в Николаевской области - Цензор.НЕТ 3294
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01.03.2021 13:01 Ответить
Во как ... Уничтожение энергетики Украины теперь прикрывается словами "выполнение обязательств перед международными партнерами". А то шо эти "международные партнеры" это зарубежные компании самого Ахметки ... ну то такое ...
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01.03.2021 13:06 Ответить
Это развитие энергетики Украины. Уничтожение - это ничего не строить и не модернизировать, чтобы твои эффективные Зе менеджеры продолжали покупать уголь и энергию в свинорашке.
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01.03.2021 13:45 Ответить
Согласен с тобой полностью! Тариф на зел.энергетику в 5 раз выше чем Европе - это развитие! Отключение АЭС (самой дешевой электроэнергии) - это развитие! Неконкуретноспособное производство из-за высоких цен на электроэнергию - это развитие! Ты там передай свои рыговским товарисчам, что "развитие своего личного бизнеса" и "развитие энергетики Украины", это как говорят в Одессе, две большие разницы.
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01.03.2021 14:14 Ответить
Для того чтобы сравнивать с Европой, сравни для начала доли выработки ВИЭ, а потом узнай сколько Зеленый тариф стоил там при уровнях доли как у нас сейчас. На старте в Германии Зеленый тариф был под 0.70 евро в эквиваленте.
Не хочешь 0.70 евро?
Устаревшие АЭС реакторы которых работают уже свыше проектного срока и отсутствие средств на их замену - это развитие конечно.
Заниженные цены на электроэнергию которые не дают возможности вкладывать средства в модернизацию сетей - это развитие конечно.
Передай своим зедебилам, что по Зеленому тарифу вы платите, и будете платить до 2030 года, и скорее всего и после.
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01.03.2021 14:22 Ответить
Вот тут ты прав. Пока мы не очистим Украину от рыговских и коррупционных барыг, платим и платить будем дальше. Но ты передай своим хозяевам, что терпение народа на пределе. В 2014 г. вам удалось пропетлять и порешать с Пэтей. Надеюсь, что больше такой ошибки мы не допустим. Клоуна не обсуждаю, т.к. это недоразумение, поставленное вашим бородатым коллегой, рулить Украиной - явление временное.
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01.03.2021 14:34 Ответить
платить ты будешь однозначно до 2030 года, чтобы ты там не чистил зедебил)))
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01.03.2021 14:56 Ответить
До 2030 - так до 2030. C "нострадамусами" не спорю. Один такой такой "нострадамус" в Ростове уже сидит. Тоже думал, что его правление будет долгим и счастливым.
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01.03.2021 15:30 Ответить
при чем ту ностардамус болезный? Так прописано в законе и договорах
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01.03.2021 17:37 Ответить
Тільки різниця що то було 20 років назад по 0,7 євро а не в 2021
Ніде в Світі немає таких тарифів на нове приєднання зелений енергетики як в Україні, вже давно 2-5 центів на нові підключення
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01.03.2021 15:41 Ответить
повторяю еще раз для невинимательных. "Для того чтобы сравнивать с Европой, сравни для начала доли выработки ВИЭ, а потом узнай сколько Зеленый тариф стоил там при уровнях доли как у нас сейчас. На старте в Германии Зеленый тариф был под 0.70 евро в эквиваленте. ВИЭ, а потом узнай сколько Зеленый тариф стоил там при уровнях доли как у нас сейчас. На старте в Германии Зеленый тариф был под 0.70 евро в эквиваленте."

Ключевое - доли выработки ВИЭ.
Зеленые тарифы были высокими не из-за того что был не 2021 год, а потому что выработка была маленькая. По мере увеличение % выработки уменьшалась и цена Зеленого тарифа.
Так что доберись сначала отсталой Украиной до показателей Запада, а потом будешь тарифы сравнивать. ок?
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01.03.2021 17:41 Ответить
Еврооблигации-громкое название, которым прикрывают свои начинания украинские корупционеры и олигархи. 10% годовых. Это не 3% годовых МВФ.
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01.03.2021 13:34 Ответить
Не понимаю, почему многие так ополчились против "зеленой" энергетики? Можно по-разному относиться к Ахметову, но идея ветряных и солнечных электростанций сама по себе полезна.
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01.03.2021 13:37 Ответить
потому что зедебилам так Герус и Коломойский указали
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01.03.2021 13:43 Ответить
Тебе полезна - ты и плати 30 центов за кВт
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01.03.2021 13:47 Ответить
а ну расскажи, как ты 30 центов получил. Интересно почитать такую математику
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01.03.2021 13:57 Ответить
красавцы. Пусть зедебилам жопы рвет от злости и зависти
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01.03.2021 13:44 Ответить
а тебя будет распирать от гордости когда ты будешт платить 30 центов за кВт.
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01.03.2021 13:51 Ответить
с какого перепуга 30 центов? Ты с математикой плохо дружишь?
И я вообще не плачу за электроэнергию дома - мне платят. Около 5000 долларов в год в плюсе.
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01.03.2021 13:56 Ответить
И во сколько это счастье обойдется каждому украинцу?
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01.03.2021 14:06 Ответить
ДТЭК у тебя деньги не просит за строительство
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01.03.2021 14:13 Ответить
Только с бюджета платят Ахметке самые высокие тарифы за зеленую энергетику . Бюджет который наполняется нашими налогами.
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01.03.2021 15:09 Ответить
благодаря зедебилам которые до этого довели - скорее всего да, будете платить из бюджета.
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01.03.2021 17:42 Ответить
Им зеленые тарифы, а нам ради этого опять коммуналку повысят.
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01.03.2021 16:40 Ответить
 
 