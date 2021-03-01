Обязательства по еврооблигациям: ДТЭК начнет строительство ВЭС в Николаевской области
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ДТЭК ВИЭ в рамках выполнения обязательств перед своими международными партнерами, которые в 2019 году предоставили компании целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине, начинает строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт
Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно сообщению, для реализации строительства проектов ВИЭ компания первой в Украине в 2019 году привлекла "зеленые" еврооблигации на внешних рынках с обязательствами перед своими партнерами. Во ІІ квартале текущего года компания начнет строительство первой очереди Тилигульской ВЭС в Николаевской области. На площадке ВЭС к концу текущего года планируется смонтировать 21 ветротурбину датской компании Vestas мощностью 6 МВт каждая. После запуска первая очередь ветростанции будет производить более 450 млн кВт∙ч "зеленой" электроэнергии ежегодно, что означает сокращение выбросов СО₂ на 504 тыс. тонн в год.
Как отмечают в компании, запуск аукционной системы поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине планировался с 2019 года, однако пока она не реализована в стране. Ввиду отсутствия соответствующей системы стимулирования к проекту Тилигульской ВЭС будет применяться "зеленый" тариф, который продолжает действовать в Украине до 2030 года.
"Мы хотим оставаться надежными партнерами в глазах наших зарубежных коллег, поэтому выполняем наши обязательства, реализуя нами ранее заявленный проект. В то же время мы не теряем надежду на урегулирование кризиса неплатежей в секторе ВИЭ Украины. Тем более, что вместе со снижением финансовой поддержки "зеленой" энергетики, законодатели определили ряд вариантов для решения проблем оплат", - цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК ВИЭ Мариса Куницкиса.
В компании также сообщают, что строительство первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт, с возможностью увеличения мощности станции до 564 МВТ, в Николаевской области является одним из наиболее перспективных проектов долгосрочной стратегии ДТЭК. "Главная цель стратегии компании – планомерная декарбонизация украинской энергетики и достижение показателя "нулевых" выбросов до 2040 года для реализации целей "зеленого" соглашения (Green deal)", - подчеркнули в компании.
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Не хочешь 0.70 евро?
Устаревшие АЭС реакторы которых работают уже свыше проектного срока и отсутствие средств на их замену - это развитие конечно.
Заниженные цены на электроэнергию которые не дают возможности вкладывать средства в модернизацию сетей - это развитие конечно.
Передай своим зедебилам, что по Зеленому тарифу вы платите, и будете платить до 2030 года, и скорее всего и после.
Ніде в Світі немає таких тарифів на нове приєднання зелений енергетики як в Україні, вже давно 2-5 центів на нові підключення
Ключевое - доли выработки ВИЭ.
Зеленые тарифы были высокими не из-за того что был не 2021 год, а потому что выработка была маленькая. По мере увеличение % выработки уменьшалась и цена Зеленого тарифа.
Так что доберись сначала отсталой Украиной до показателей Запада, а потом будешь тарифы сравнивать. ок?
И я вообще не плачу за электроэнергию дома - мне платят. Около 5000 долларов в год в плюсе.