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Зобов'язання за єврооблігаціями: ДТЕК почне будівництво ВЕС у Миколаївській області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зобов'язання за єврооблігаціями: ДТЕК почне будівництво ВЕС у Миколаївській області

"ДТЕК ВДЕ" в межах виконання зобов'язань перед своїми міжнародними партнерами, які у 2019 році надали компанії цільові єврооблігації для розвитку сектору відновлюваної енергетики в Україні, починає будівництво першої черги проєкту Тилігульської ВЕС потужністю 126 МВт.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, для реалізації будівництва проєктів ВДЕ компанія першою в Україні у 2019 році залучила "зелені" єврооблігації на зовнішніх ринках з зобов'язаннями перед своїми партнерами. У ІІ кварталі поточного року компанія почне будівництво першої черги Тилігульської ВЕС у Миколаївській області. На площадці ВЕС до кінця поточного року планується змонтувати 21 вітротурбіну датської компанії Vestas потужністю 6 МВт кожна. Після запуску перша черга вітростанції буде виробляти понад 450 млн кВт∙год "зеленої" електроенергії щорічно, що означає скорочення викидів СО₂ на 504 тис. тонн на рік.

Як зазначають у компанії, запуск аукціонної системи підтримки розвитку відновлюваної енергетики в Україні планувався з 2019 року, однак поки вона не реалізована в країні. Через відсутність відповідної системи стимулювання до проєкту Тилігульської ВЕС буде застосовуватися "зелений" тариф, який продовжує діяти в Україні до 2030 року.

"Ми хочемо залишатися надійними партнерами в очах наших зарубіжних колег,
тому виконуємо наші зобов'язання, реалізуючи нами раніше заявлений проєкт. Водночас ми не втрачаємо надію на врегулювання кризи неплатежів у секторі ВДЕ України. Тим більше, що разом зі зниженням фінансової підтримки "зеленої" енергетики, законодавці визначили низку варіантів для вирішення проблем оплат", - цитує пресслужба генерального директора "ДТЕК ВДЕ "Маріса Куницкіса.

У компанії також повідомляють, що будівництво першої черги Тилігульской ВЕС потужністю 126 МВт, з можливістю збільшення потужності станції до 564 МВТ, у Миколаївській області є одним з найбільш перспективних проєктів довгострокової стратегії ДТЕК. "Головна мета стратегії компанії - планомірна декарбонізація української енергетики та досягнення показника "нульових" викидів до 2040 року, для реалізації цілей "зеленої" угоди (Green deal)", - підкреслили в компанії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Во как ... Уничтожение энергетики Украины теперь прикрывается словами "выполнение обязательств перед международными партнерами". А то шо эти "международные партнеры" это зарубежные компании самого Ахметки ... ну то такое ...
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01.03.2021 13:06
+3
Не понимаю, почему многие так ополчились против "зеленой" энергетики? Можно по-разному относиться к Ахметову, но идея ветряных и солнечных электростанций сама по себе полезна.
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01.03.2021 13:37
+2
Тебе полезна - ты и плати 30 центов за кВт
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01.03.2021 13:47
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Ну Южноукраинской АЭС же мало ,надо дать татарину подзаработать а то чем анчуткам в Шахте зарплату платить ... Обязательства по еврооблигациям: ДТЭК начнет строительство ВЭС в Николаевской области - Цензор.НЕТ 3294
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01.03.2021 13:01 Відповісти
Во как ... Уничтожение энергетики Украины теперь прикрывается словами "выполнение обязательств перед международными партнерами". А то шо эти "международные партнеры" это зарубежные компании самого Ахметки ... ну то такое ...
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01.03.2021 13:06 Відповісти
Это развитие энергетики Украины. Уничтожение - это ничего не строить и не модернизировать, чтобы твои эффективные Зе менеджеры продолжали покупать уголь и энергию в свинорашке.
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01.03.2021 13:45 Відповісти
Согласен с тобой полностью! Тариф на зел.энергетику в 5 раз выше чем Европе - это развитие! Отключение АЭС (самой дешевой электроэнергии) - это развитие! Неконкуретноспособное производство из-за высоких цен на электроэнергию - это развитие! Ты там передай свои рыговским товарисчам, что "развитие своего личного бизнеса" и "развитие энергетики Украины", это как говорят в Одессе, две большие разницы.
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01.03.2021 14:14 Відповісти
Для того чтобы сравнивать с Европой, сравни для начала доли выработки ВИЭ, а потом узнай сколько Зеленый тариф стоил там при уровнях доли как у нас сейчас. На старте в Германии Зеленый тариф был под 0.70 евро в эквиваленте.
Не хочешь 0.70 евро?
Устаревшие АЭС реакторы которых работают уже свыше проектного срока и отсутствие средств на их замену - это развитие конечно.
Заниженные цены на электроэнергию которые не дают возможности вкладывать средства в модернизацию сетей - это развитие конечно.
Передай своим зедебилам, что по Зеленому тарифу вы платите, и будете платить до 2030 года, и скорее всего и после.
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01.03.2021 14:22 Відповісти
Вот тут ты прав. Пока мы не очистим Украину от рыговских и коррупционных барыг, платим и платить будем дальше. Но ты передай своим хозяевам, что терпение народа на пределе. В 2014 г. вам удалось пропетлять и порешать с Пэтей. Надеюсь, что больше такой ошибки мы не допустим. Клоуна не обсуждаю, т.к. это недоразумение, поставленное вашим бородатым коллегой, рулить Украиной - явление временное.
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01.03.2021 14:34 Відповісти
платить ты будешь однозначно до 2030 года, чтобы ты там не чистил зедебил)))
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01.03.2021 14:56 Відповісти
До 2030 - так до 2030. C "нострадамусами" не спорю. Один такой такой "нострадамус" в Ростове уже сидит. Тоже думал, что его правление будет долгим и счастливым.
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01.03.2021 15:30 Відповісти
при чем ту ностардамус болезный? Так прописано в законе и договорах
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01.03.2021 17:37 Відповісти
Тільки різниця що то було 20 років назад по 0,7 євро а не в 2021
Ніде в Світі немає таких тарифів на нове приєднання зелений енергетики як в Україні, вже давно 2-5 центів на нові підключення
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01.03.2021 15:41 Відповісти
повторяю еще раз для невинимательных. "Для того чтобы сравнивать с Европой, сравни для начала доли выработки ВИЭ, а потом узнай сколько Зеленый тариф стоил там при уровнях доли как у нас сейчас. На старте в Германии Зеленый тариф был под 0.70 евро в эквиваленте. ВИЭ, а потом узнай сколько Зеленый тариф стоил там при уровнях доли как у нас сейчас. На старте в Германии Зеленый тариф был под 0.70 евро в эквиваленте."

Ключевое - доли выработки ВИЭ.
Зеленые тарифы были высокими не из-за того что был не 2021 год, а потому что выработка была маленькая. По мере увеличение % выработки уменьшалась и цена Зеленого тарифа.
Так что доберись сначала отсталой Украиной до показателей Запада, а потом будешь тарифы сравнивать. ок?
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01.03.2021 17:41 Відповісти
Еврооблигации-громкое название, которым прикрывают свои начинания украинские корупционеры и олигархи. 10% годовых. Это не 3% годовых МВФ.
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01.03.2021 13:34 Відповісти
Не понимаю, почему многие так ополчились против "зеленой" энергетики? Можно по-разному относиться к Ахметову, но идея ветряных и солнечных электростанций сама по себе полезна.
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01.03.2021 13:37 Відповісти
потому что зедебилам так Герус и Коломойский указали
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01.03.2021 13:43 Відповісти
Тебе полезна - ты и плати 30 центов за кВт
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01.03.2021 13:47 Відповісти
а ну расскажи, как ты 30 центов получил. Интересно почитать такую математику
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01.03.2021 13:57 Відповісти
красавцы. Пусть зедебилам жопы рвет от злости и зависти
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01.03.2021 13:44 Відповісти
а тебя будет распирать от гордости когда ты будешт платить 30 центов за кВт.
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01.03.2021 13:51 Відповісти
с какого перепуга 30 центов? Ты с математикой плохо дружишь?
И я вообще не плачу за электроэнергию дома - мне платят. Около 5000 долларов в год в плюсе.
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01.03.2021 13:56 Відповісти
И во сколько это счастье обойдется каждому украинцу?
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01.03.2021 14:06 Відповісти
ДТЭК у тебя деньги не просит за строительство
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01.03.2021 14:13 Відповісти
Только с бюджета платят Ахметке самые высокие тарифы за зеленую энергетику . Бюджет который наполняется нашими налогами.
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01.03.2021 15:09 Відповісти
благодаря зедебилам которые до этого довели - скорее всего да, будете платить из бюджета.
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01.03.2021 17:42 Відповісти
Им зеленые тарифы, а нам ради этого опять коммуналку повысят.
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01.03.2021 16:40 Відповісти
 
 