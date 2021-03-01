Экологическими проблемами Украины всерьез обеспокоены страны-соседи
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Как отмечают специалисты, на фоне популистских экомитингов забываются реальные проблемы, которые повышают смертность населения.
Критическая ситуация с окружающей средой в Украине уже беспокоит наших соседей на международном уровне, говорится в сюжете "5 канала".
Еще летом президент Венгрии Янош Адер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием решить вопрос с засорением Днестра. В Министерстве экологии подтверждают: Украина имеет высокий уровень загрязнения всех основных водных бассейнов.
"По результатам того скрининга, который мы ... провели, фактически к бассейну Дона добавилось еще плюс 17 загрязняющих веществ, к бассейну Днестра - еще 18 и к бассейну Днепра - еще дополнительно 21" ... Везде мы фиксируем тяжелые металлы, фактически везде мы видим повышение концентрации пестицидов и агрохимикатов", - отчитывается заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев.
Как отмечают специалисты, на фоне популистских, а иногда и просто проплаченных, экологических митингов, забываются реальные проблемы, которые повышают смертность населения. Как еще одно подтверждение - ситуация с загрязнением воздуха в Киеве.
"Государственные посты фиксируют повышение в 2-3 раза диоксида серы, диоксида азота, и где-то в полтора раза формальдегида ... Накопительный эффект и неутешительные статистические данные ВОЗ говорят о том, что Украина занимает 5-е место в Европе по смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха и 15 место в мире ", - говорит о ситуации в столице эксперт по экологии Марина Ратушная.
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118. закликає Україну ефективно боротися з незаконними рубками відповідно до стандартів сталого управління лісовим господарством та охорони навколишнього середовища, а також вжити заходів для припинення екологічної шкоди, заподіяної незаконною та нежиттєздатною експлуатацією природних ресурсів, такою як незаконні вирубки в первозданні Карпатські ліси, що також є основною причиною повені в регіоні; закликає ЄС сприяти запобіганню незаконним вирубкам деревини у зв'язку з незаконним проектом гірськолижного курорту Свидовець, а також незаконним та екологічно шкідливим способом видобутку бурштину; заохочує Україну інвестувати в екологічно та екологічно безпечну та стійку туристичну інфраструктуру та закликає українську владу запобігати запобіганню шкоді довкіллю майбутнім проектам шляхом покращення контролю, прозорості та впровадження оцінок впливу на довкілля та належної ретельності; закликає Україну забезпечити відкритий та зручний доступ до екологічної інформації, розширити заповідні території та пришвидшити реалізацію національного плану зменшення викидів основних забруднювачів великих спалювальних установок; заохочує Україну прийняти законодавство щодо розвитку сталого транспорту; закликає Україну очистити та утилізувати дуже небезпечні сільськогосподарські хімікати безпечним та екологічно свідомим способом, зокрема застарілими пестицидами в Херсонській області та інших регіонах України;
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine