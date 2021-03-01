Экологическими проблемами Украины всерьез обеспокоены страны-соседи

Как отмечают специалисты, на фоне популистских экомитингов забываются реальные проблемы, которые повышают смертность населения.



Критическая ситуация с окружающей средой в Украине уже беспокоит наших соседей на международном уровне, говорится в сюжете "5 канала".



Еще летом президент Венгрии Янош Адер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием решить вопрос с засорением Днестра. В Министерстве экологии подтверждают: Украина имеет высокий уровень загрязнения всех основных водных бассейнов.

"По результатам того скрининга, который мы ... провели, фактически к бассейну Дона добавилось еще плюс 17 загрязняющих веществ, к бассейну Днестра - еще 18 и к бассейну Днепра - еще дополнительно 21" ... Везде мы фиксируем тяжелые металлы, фактически везде мы видим повышение концентрации пестицидов и агрохимикатов", - отчитывается заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев.

Как отмечают специалисты, на фоне популистских, а иногда и просто проплаченных, экологических митингов, забываются реальные проблемы, которые повышают смертность населения. Как еще одно подтверждение - ситуация с загрязнением воздуха в Киеве.

"Государственные посты фиксируют повышение в 2-3 раза диоксида серы, диоксида азота, и где-то в полтора раза формальдегида ... Накопительный эффект и неутешительные статистические данные ВОЗ говорят о том, что Украина занимает 5-е место в Европе по смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха и 15 место в мире ", - говорит о ситуации в столице эксперт по экологии Марина Ратушная.