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Экологическими проблемами Украины всерьез обеспокоены страны-соседи

Новости Цензор.НЕТ Общество

Экологическими проблемами Украины всерьез обеспокоены страны-соседи

Как отмечают специалисты, на фоне популистских экомитингов забываются реальные проблемы, которые повышают смертность населения.


Критическая ситуация с окружающей средой в Украине уже беспокоит наших соседей на международном уровне, говорится в сюжете "5 канала".

Еще летом президент Венгрии Янош Адер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием решить вопрос с засорением  Днестра. В Министерстве экологии подтверждают: Украина имеет высокий уровень загрязнения всех основных водных бассейнов.

"По результатам того скрининга, который мы ... провели, фактически к бассейну Дона добавилось еще плюс 17 загрязняющих веществ, к бассейну Днестра - еще 18 и к бассейну Днепра - еще дополнительно 21" ... Везде мы фиксируем тяжелые металлы, фактически везде мы видим повышение концентрации пестицидов и агрохимикатов", - отчитывается заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев.

Как отмечают специалисты, на фоне популистских, а иногда и просто проплаченных, экологических митингов, забываются реальные проблемы, которые повышают смертность населения. Как еще одно подтверждение - ситуация с загрязнением воздуха в Киеве.

"Государственные посты фиксируют повышение в 2-3 раза диоксида серы, диоксида азота, и где-то в полтора раза формальдегида ...  Накопительный эффект и неутешительные статистические данные ВОЗ говорят о том, что Украина занимает 5-е место в Европе по смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха и 15 место в мире ", - говорит о ситуации в столице эксперт по экологии Марина Ратушная.
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Все вірно, але покажіть сусідам Дунай, що несе нам лайно з усієї Єропи(((
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01.03.2021 13:26 Ответить
Не можуть же ******* всю Європу заставити не засмічувати Дунай, а на фоні України можна й повипендрюватись.
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01.03.2021 14:41 Ответить
На фоне взяток собираемых инспекторами экологических инспеций забыли причины понижения длительности жизни жителей Украины. Думаю что если первые станут ещё больше собирать взяток, то вторые от этого дольше жить не будут.
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01.03.2021 13:29 Ответить
Подумаєш сусіди стурбувалися. Вже 7 років вся Європа турбується і турбується, навіть і глибоко.
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01.03.2021 13:35 Ответить
А каким боком мадьяры к Днестру? Шо это они нос пункт куда попало.
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01.03.2021 14:22 Ответить
118. Urges Ukraine to effectively fight illegal logging in accordance with sustainable forestry management and environmental protection standards, and to take action to put an end to the environmental damage caused by the illegal and unsustainable exploitation of natural resources, such as illegal logging in the primeval Carpathian forests, which is also the main reason for the floods in the region; calls for the EU to contribute to preventing illegal logging in connection with the unlawful Svydovets ski resort project, as well as the illegal and environmentally harmful method of amber extraction; encourages Ukraine to invest in ecologically and environmentally safe and sustainable tourist infrastructure, and calls on the Ukrainian authorities to prevent future projects from harming the environment by improving scrutiny, transparency and the implementation of environmental impact assessments and due diligence; urges Ukraine to provide open and convenient access to environmental information, to expand protected areas and to speed up the implementation of the national emissions reduction plan for major pollutants from large combustion plants; encourages Ukraine to adopt legislation for the development of sustainable transport; urges Ukraine to clean up and dispose of highly hazardous agricultural chemicals in a safe and environmentally conscious way, in particular the obsolete pesticides in Kherson Oblast and other regions of Ukraine;

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118. закликає Україну ефективно боротися з незаконними рубками відповідно до стандартів сталого управління лісовим господарством та охорони навколишнього середовища, а також вжити заходів для припинення екологічної шкоди, заподіяної незаконною та нежиттєздатною експлуатацією природних ресурсів, такою як незаконні вирубки в первозданні Карпатські ліси, що також є основною причиною повені в регіоні; закликає ЄС сприяти запобіганню незаконним вирубкам деревини у зв'язку з незаконним проектом гірськолижного курорту Свидовець, а також незаконним та екологічно шкідливим способом видобутку бурштину; заохочує Україну інвестувати в екологічно та екологічно безпечну та стійку туристичну інфраструктуру та закликає українську владу запобігати запобіганню шкоді довкіллю майбутнім проектам шляхом покращення контролю, прозорості та впровадження оцінок впливу на довкілля та належної ретельності; закликає Україну забезпечити відкритий та зручний доступ до екологічної інформації, розширити заповідні території та пришвидшити реалізацію національного плану зменшення викидів основних забруднювачів великих спалювальних установок; заохочує Україну прийняти законодавство щодо розвитку сталого транспорту; закликає Україну очистити та утилізувати дуже небезпечні сільськогосподарські хімікати безпечним та екологічно свідомим способом, зокрема застарілими пестицидами в Херсонській області та інших регіонах України;

REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
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01.03.2021 16:13 Ответить
 
 