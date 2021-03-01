Екологічними проблемами України всерйоз стурбовані країни-сусіди
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Як зазначають фахівці, на тлі популістських екомітингів забуваються реальні проблеми, які підвищують смертність населення.
Критична ситуація із довкіллям в Україні вже турбує наших сусідів на міжнародному рівні, йдеться в сюжеті "5 каналу".
Ще влітку президент Угорщини Янош Адер звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою вирішити питання із засміченістю Дністра. У Міністерстві екології підтверджують: Україна має високий рівень забруднення усіх основних водних басейнів.
"За результатами того скрінінгу, який ми… провели, фактично до басейну Дону додалось ще плюс 17 забруднювачів речовин, до басейну Дністра – ще 18 і до басейну Дніпра – ще додатково 21"… Скрізь ми фіксуємо важкі метали, фактично скрізь ми бачимо підвищенні концентрації пестицидів і агрохімікатів", – звітує заступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів Михайло Хорєв.
Як відзначають фахівці, на тлі популістичних, а інколи і просто проплачених, екологічних мітингів, забуваються реальні проблеми, які підвищують смертність населення. Як ще одне підтвердження – ситуація із забрудненням повітря у Києві.
"Державні пости фіксують підвищення в 2-3 рази діоксиду сірки, діоксиду азоту, і десь в півтори рази формальдегіду… Ефект є накопичувальний і невтішні статистичні дані ВООЗ говорять про те, що Україна посідає 5-те місце у Європі за смертністю від хвороб, спричинених забрудненням повітря і 15 місце у світі", – каже про ситуацію в столиці експертка з екології Марина Ратушна.
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118. закликає Україну ефективно боротися з незаконними рубками відповідно до стандартів сталого управління лісовим господарством та охорони навколишнього середовища, а також вжити заходів для припинення екологічної шкоди, заподіяної незаконною та нежиттєздатною експлуатацією природних ресурсів, такою як незаконні вирубки в первозданні Карпатські ліси, що також є основною причиною повені в регіоні; закликає ЄС сприяти запобіганню незаконним вирубкам деревини у зв'язку з незаконним проектом гірськолижного курорту Свидовець, а також незаконним та екологічно шкідливим способом видобутку бурштину; заохочує Україну інвестувати в екологічно та екологічно безпечну та стійку туристичну інфраструктуру та закликає українську владу запобігати запобіганню шкоді довкіллю майбутнім проектам шляхом покращення контролю, прозорості та впровадження оцінок впливу на довкілля та належної ретельності; закликає Україну забезпечити відкритий та зручний доступ до екологічної інформації, розширити заповідні території та пришвидшити реалізацію національного плану зменшення викидів основних забруднювачів великих спалювальних установок; заохочує Україну прийняти законодавство щодо розвитку сталого транспорту; закликає Україну очистити та утилізувати дуже небезпечні сільськогосподарські хімікати безпечним та екологічно свідомим способом, зокрема застарілими пестицидами в Херсонській області та інших регіонах України;
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine