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Екологічними проблемами України всерйоз стурбовані країни-сусіди

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Екологічними проблемами України всерйоз стурбовані країни-сусіди

Як зазначають фахівці, на тлі популістських екомітингів забуваються реальні проблеми, які підвищують смертність населення.

Критична ситуація із довкіллям в Україні вже турбує наших сусідів на міжнародному рівні, йдеться в сюжеті "5 каналу".


Ще влітку президент Угорщини Янош Адер звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою вирішити питання із засміченістю Дністра. У Міністерстві екології підтверджують: Україна має високий рівень забруднення усіх основних водних басейнів.

"За результатами того скрінінгу, який ми… провели, фактично до басейну Дону додалось ще плюс 17 забруднювачів речовин, до басейну Дністра – ще 18 і до басейну Дніпра – ще додатково 21"… Скрізь ми фіксуємо важкі метали, фактично скрізь ми бачимо підвищенні концентрації пестицидів і агрохімікатів", – звітує заступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів Михайло Хорєв.

Як відзначають фахівці, на тлі популістичних, а інколи і просто проплачених, екологічних мітингів, забуваються реальні проблеми, які підвищують смертність населення. Як ще одне підтвердження – ситуація із забрудненням повітря у Києві.

"Державні пости фіксують підвищення в 2-3 рази діоксиду сірки, діоксиду азоту, і десь в півтори рази формальдегіду… Ефект є накопичувальний і невтішні статистичні дані ВООЗ говорять про те, що Україна посідає 5-те місце у Європі за смертністю від хвороб, спричинених забрудненням повітря і 15 місце у світі", – каже про ситуацію в столиці експертка з екології Марина Ратушна.

Автор: Анастасія Потіха
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Все вірно, але покажіть сусідам Дунай, що несе нам лайно з усієї Єропи(((
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01.03.2021 13:26 Відповісти
Не можуть же ******* всю Європу заставити не засмічувати Дунай, а на фоні України можна й повипендрюватись.
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01.03.2021 14:41 Відповісти
На фоне взяток собираемых инспекторами экологических инспеций забыли причины понижения длительности жизни жителей Украины. Думаю что если первые станут ещё больше собирать взяток, то вторые от этого дольше жить не будут.
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01.03.2021 13:29 Відповісти
Подумаєш сусіди стурбувалися. Вже 7 років вся Європа турбується і турбується, навіть і глибоко.
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01.03.2021 13:35 Відповісти
А каким боком мадьяры к Днестру? Шо это они нос пункт куда попало.
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01.03.2021 14:22 Відповісти
118. Urges Ukraine to effectively fight illegal logging in accordance with sustainable forestry management and environmental protection standards, and to take action to put an end to the environmental damage caused by the illegal and unsustainable exploitation of natural resources, such as illegal logging in the primeval Carpathian forests, which is also the main reason for the floods in the region; calls for the EU to contribute to preventing illegal logging in connection with the unlawful Svydovets ski resort project, as well as the illegal and environmentally harmful method of amber extraction; encourages Ukraine to invest in ecologically and environmentally safe and sustainable tourist infrastructure, and calls on the Ukrainian authorities to prevent future projects from harming the environment by improving scrutiny, transparency and the implementation of environmental impact assessments and due diligence; urges Ukraine to provide open and convenient access to environmental information, to expand protected areas and to speed up the implementation of the national emissions reduction plan for major pollutants from large combustion plants; encourages Ukraine to adopt legislation for the development of sustainable transport; urges Ukraine to clean up and dispose of highly hazardous agricultural chemicals in a safe and environmentally conscious way, in particular the obsolete pesticides in Kherson Oblast and other regions of Ukraine;

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118. закликає Україну ефективно боротися з незаконними рубками відповідно до стандартів сталого управління лісовим господарством та охорони навколишнього середовища, а також вжити заходів для припинення екологічної шкоди, заподіяної незаконною та нежиттєздатною експлуатацією природних ресурсів, такою як незаконні вирубки в первозданні Карпатські ліси, що також є основною причиною повені в регіоні; закликає ЄС сприяти запобіганню незаконним вирубкам деревини у зв'язку з незаконним проектом гірськолижного курорту Свидовець, а також незаконним та екологічно шкідливим способом видобутку бурштину; заохочує Україну інвестувати в екологічно та екологічно безпечну та стійку туристичну інфраструктуру та закликає українську владу запобігати запобіганню шкоді довкіллю майбутнім проектам шляхом покращення контролю, прозорості та впровадження оцінок впливу на довкілля та належної ретельності; закликає Україну забезпечити відкритий та зручний доступ до екологічної інформації, розширити заповідні території та пришвидшити реалізацію національного плану зменшення викидів основних забруднювачів великих спалювальних установок; заохочує Україну прийняти законодавство щодо розвитку сталого транспорту; закликає Україну очистити та утилізувати дуже небезпечні сільськогосподарські хімікати безпечним та екологічно свідомим способом, зокрема застарілими пестицидами в Херсонській області та інших регіонах України;

REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
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01.03.2021 16:13 Відповісти
 
 