РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14395 посетителей онлайн
Новости Происшествия
4 920 5
подростки (380) Чернигов (793)

В Чернигове 13-летний подросток выпал с 8-го этажа дома и выжил

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Чернигове 13-летний подросток выпал с 8-го этажа дома и выжил

В Чернигове 13-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже жилого дома. Подростка госпитализировали.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций с общественностью Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам пресс-секретаря областной полиции Юлии Ковтун, мальчик остался жив и сейчас находится в больнице.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.

"Полиция устанавливает обстоятельства этого инцидента. Пока рано говорить о его причинах", - отметила она.

По предварительным данным полиции, семья, в которой проживает мальчик, характеризуется положительно. Полиция с целью проверки изъяла по месту жительства мальчика всю компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства несовершеннолетнего), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пруха . В Чернигове 13-летний подросток выпал с 8-го этажа дома и выжил - Цензор.НЕТ 7920
показать весь комментарий
01.03.2021 13:25 Ответить
Синий Кит опять наверное...
показать весь комментарий
01.03.2021 13:28 Ответить
Тік-ток у «нєокрєпшіх умом і духом» індивідуумів - реальне зло!
показать весь комментарий
01.03.2021 13:30 Ответить
У нормальных родителей - дети нормальные... В Чернигове 13-летний подросток выпал с 8-го этажа дома и выжил - Цензор.НЕТ 1481
показать весь комментарий
01.03.2021 13:38 Ответить
 
 