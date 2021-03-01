В Чернигове 13-летний подросток выпал с 8-го этажа дома и выжил
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В Чернигове 13-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже жилого дома. Подростка госпитализировали.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций с общественностью Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам пресс-секретаря областной полиции Юлии Ковтун, мальчик остался жив и сейчас находится в больнице.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.
"Полиция устанавливает обстоятельства этого инцидента. Пока рано говорить о его причинах", - отметила она.
По предварительным данным полиции, семья, в которой проживает мальчик, характеризуется положительно. Полиция с целью проверки изъяла по месту жительства мальчика всю компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства несовершеннолетнего), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
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