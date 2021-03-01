Есть риск попадания Киева в "оранжевую" зону, - Рубан

Существует риск попадания Киева в "оранжевую" зону карантина. Это может произойти в ближайшие несколько недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19. При этом в Киеве выполняются все необходимые меры - в том числе и ревизии заведений здравоохранения.

"Есть риск попадания в "оранжевую" зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, может быть, через неделю, или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города как Киев, мегаполиса - "оранжевая" зона это норма", - заявил Рубан.

Он добавил, что рост заболеваемости будет наблюдаться в столице на протяжении марта-апреля, после чего начнется снижение числа случаев COVID.

Читайте также: Врачи выбрасывают неиспользованные вакцины от COVID-19, это обычная практика в медицине, - Рубан