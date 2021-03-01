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Есть риск попадания Киева в "оранжевую" зону, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Есть риск попадания Киева в

Существует риск попадания Киева в "оранжевую" зону карантина. Это может произойти в ближайшие несколько недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19. При этом в Киеве выполняются все необходимые меры - в том числе и ревизии заведений здравоохранения.

"Есть риск попадания в "оранжевую" зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, может быть, через неделю, или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города как Киев, мегаполиса - "оранжевая" зона это норма", - заявил Рубан.

Он добавил, что рост заболеваемости будет наблюдаться в столице на протяжении марта-апреля, после чего начнется снижение числа случаев COVID.

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Автор: Ірина Дашківська
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Кино запретят смотреть ? Есть риск попадания Киева в "оранжевую" зону, - Рубан - Цензор.НЕТ 7759
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01.03.2021 16:10 Ответить
Автозаки и ментовские пикеты на Банковой уже не помогают?...
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01.03.2021 16:10 Ответить
Коли ж це вже відбудеться - щоб усі сиділо по норах а не бігали і вопили про "зраду" - Зеленський
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01.03.2021 16:11 Ответить
я так думаю, что Киев давно в красной и оттуда не вылазил
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01.03.2021 18:36 Ответить
В киеве столько гастробайтеров, и они в жёлой, а там где их нет - они в оранжевой. Вот с такой несправедливости сегодня украина начинается и заканчивается
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02.03.2021 15:20 Ответить
 
 