Есть риск попадания Киева в "оранжевую" зону, - Рубан
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Существует риск попадания Киева в "оранжевую" зону карантина. Это может произойти в ближайшие несколько недель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19. При этом в Киеве выполняются все необходимые меры - в том числе и ревизии заведений здравоохранения.
"Есть риск попадания в "оранжевую" зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, может быть, через неделю, или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города как Киев, мегаполиса - "оранжевая" зона это норма", - заявил Рубан.
Он добавил, что рост заболеваемости будет наблюдаться в столице на протяжении марта-апреля, после чего начнется снижение числа случаев COVID.
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