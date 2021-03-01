Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что многие медики отказываются вакцинироваться от COVID-19, потому что они уже перенесли эту болезнь и сейчас имеют сформированный иммунитет, который будет действовать примерно полгода.
Об этом он сказал журналистам возле Александровской клинической больницы в Киеве, где он получил прививку от коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Когда говорят, что многие медики отказываются (от вакцинации. - Ред.), то не говорят, что у нас многие медики переболели COVID-19 и имеется большое количество медицинских работников, которые хотят прививаться, когда пройдет 6 месяцев после болезни. Здесь очень важна эта вещь", - заявил он.
В то же время Степанов отметил, что в соответствии с рекомендациями Минздрава, человек при желании может делать прививки от коронавируса сразу после болезни, но по мировой практике - желательно делать прививки через 6 месяцев после перенесенного COVID-19.
Также на Цензор.НЕТ: Степанов вакцинировался от коронавируса. ВИДЕО
"Повторное заболевание в стране мы фиксируем в период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от человека", - сообщил он.
Пожалуйста, подождите...
Шо это чмо буровит?
калибированый зебил!
А ха ха ха ха
То ли коронавирусом, то ли ************, но иммунитет у него точно есть.
Отдал бы ампулку тому, кона необходима.
степанов же переболел ковидлой. зачем и ЧЕМ он вакцинировался на камеры?физраствором или обычной дозой того "чего называть нельзя в ОПе"?
Зебіли бт...ь., всіх на растаможку вакцини !!!
https://zaxid.net/news/
В Одессе после прививки у 22 медиков начались проблемы со здоровьем 1 марта, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
Десятки медиков, ранее пожелавших вакцинироваться, отказались прививаться препаратом AstraZeneca (Covishield)…
В Одессе после прививки от COVID-19 у многих медработников ухудшилось состояние здоровья.
Как передает сегодня УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко во время доклада о проведении вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Одессе 25 февраля.
«Вакцинированы 60 медицинских работников: 40 - городской клинической инфекционной больницы, 20 - неотложной помощи и экстренной помощи.
На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась реакция в виде повышения температуры - от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния…
26 сотрудников больницы по разным причинам отказались от вакцинации», - сказала чиновница.
По ее данным, 26 февраля вакцинировали сотрудников ГКБ №5: из запланированных 67 человек прививки сделали только 27. В этот же день вакцинировали 43 сотрудника неотложной помощи, ГКБ № 11.
«Есть жалобы на ухудшение здоровья», - добавила Якименко.
Она уточнила, что подготовка к вакцинации началась еще с декабря прошлого года. В частности, были подготовлены соответствующие списки желающих, которые подпадают под первый и второй этапы вакцинации от COVID-19.
В список вошли 1 тыс. 28 человек, из которых 496 - медработники, работающие в стационарах опорных больниц, где проходят лечение больные COVID-19, девять сотрудников лаборатории, где проводят обследование на коронавирус, 231 - сотрудник станции неотложной медицинской помощи, 292 - работники и подопечные специализированных учреждений.
Однако, как отметила Якименко, часть медиков из указанного списка от вакцинации отказались.
В тему:
- В Киеве и регионах Украины врачи массово отказываются прививаться индийской вакциной
- Врачи в Украине объяснили, почему отказываются вакцинироваться от COVID-19
Как пояснила руководитель департамента, изначально предполагалась, что в Одессу поступит вакцина производства США BioNTech/Pfizer.
«Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников.
В результате, мы получили AstraZeneca (Covishield) (индийского производства - УНИАН), и люди начали отказываться…», - сообщила чиновница.
В то же время она отметила, что сама вакцинация в городе проходит по утвержденному графику (плану). С целью вакцинации горожан созданы три мобильные бригады.
На сегодня, 1 марта, запланировано вакцинирование сотрудников Одесской ГКБ №10, 2 марта - 47 медиков в ГКБ №1. На 3 марта запланирована вакцинация сотрудников двух медучреждений - роддома №2, в котором находятся женщины с COVID-19, и детской клинической больницы №3.
***
Интересно, может быть ситуацию несколько исправит вакцинация перед телекамерами, которую провел сегодня министр Степанов?
Но вряд ли существенно, поскольку ему надо было колоться в первый же день! А так всем понятно, что он вынужденно пошел на этот шаг - из-за ставшего сейчас очевидным провала вакцинации и резкой критики со всех сторон…
Кстати, на завтра Степанова срочно вызвали в Раду для отчета по вакцинации. Вполне вероятно, что парламентарии проголосую за призыв к Зеленскому об отставке этого министра…
им была обещана европейская или другая проверенная вакцина....а не шмурдяк !
если они переболели - на хрена их тогда вообще трогать???? а те кто еще не переболел (и не имеет сопутствующих болячек - диабет, аллергии, ожирение и сердечко не шалит) тем ваще оно возможно и не надо - ибо с таким как у них иммунитетом (до сих пор не прихватило хотя многие уже год как в той каше варятся) - им можно только позавидовать !!!
Даже бессимптомно. Т.е. всех, у кого есть антитела.
Анализ делают всем?
А если он ,недавно переболевши КОВИД , уколол себе витаминку под рекламу вакционирования - это преступление . А то, что это была вакцина, название которой даже не подписала собой фирма, отдавшаю на изготовление свою лицензию, НЕТ НИКАКОГО ДОК-ВА ЧТО ПИАРЩИК СТЕПАШКА ИМЕННО ЕЕ УКОЛО СЕБЕ
Різницю між справжньою АстроЗенекой та ії індійським аналогом, який до АстраЗенеки ніякого стосунку не має, а є самостійною розробкою індусів, ми розуміємо.
До того ж ця вакцина не сертифікована в ЄС, тому в Европу з довідкою, що вакцініровані цім індійським дивом вас не впустять.
У ЄС вважають вакцінами тільки ті, що сертифіковані ВОЗ.
https://censor.net/ru/news/3250608/pandemiya_covid19_s_3_marta_slovakiya_vvodit_komendantskiyi_chas/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75764077
Ilsawn0hr
Поствакцинальный иммунитет никогда не бывает длиннее иммунитета после перенесенного заболевания, даже в легкой форме.
Вакцинация от любой ОРВИ - это всегда лохотрон и кормушка для фарммафии.
Возможная польза есть лишь для групп повышенного риска - у них есть шанс перенести заболевание легче. И всё. Коллективного иммунитета здесь не бывает - разве что считать таковым иммунную память. Болезнь перенесется легче, если иммунокомпетентные клетки уже знают патоген. Тем, кто болел, вакцина вообще без пользы, а для большинства разницы нет, как именно патоген будет распознан - через вакцину или в "диком" виде. В конце концов шансы слечь в реанимацию с ОРДС для большинства не больше, чем оказаться на диализе после внезапной ОПН от вакцины. Оба риска никто не исключал.
01.03.2021 08:37
Ответить
Больше не нравится 3
Так уже ж дбають про людей - ні спати ні їсти не можуть, бідосі. Мало угробили.