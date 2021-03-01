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Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
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Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що багато медиків відмовляються вакцинуватися проти COVID-19, бо вони вже перенесли цю хворобу і зараз мають сформований імунітет, який діятиме приблизно пів року.

Про це він сказав журналістам біля Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він отримав щеплення від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Коли говорять, що багато медиків відмовляються (від вакцинації. - Ред.), то не говорять, що у нас багато медиків перехворіли на COVID-19 і є велика кількість медичних працівників, які хочуть робити щеплення, коли пройде 6 місяців після хвороби. Тут дуже важлива ця річ", - заявив він.

Водночас Степанов зазначив, що відповідно до рекомендацій МОЗ, людина при бажанні може робити щеплення від коронавірусу відразу після хвороби, але за світовою практикою - бажано робити щеплення через 6 місяців після перенесеного COVID-19.

"Повторне захворювання в країні ми фіксуємо в період від 3 до 6 місяців, залежно від людини", - повідомив він.

Читайте також: "Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов
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Топ коментарі
+29
Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 2113
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01.03.2021 16:59
+16
Ахахахаха ))
Шо это чмо буровит?
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01.03.2021 16:59
+13
Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, а не потому что вакцЫна - гамно Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 1676
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01.03.2021 17:02
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Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 2113
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01.03.2021 16:59 Відповісти
Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, а не потому что вакцЫна - гамно Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 1676
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01.03.2021 17:02 Відповісти
Ага! Можливо тим медикам і компенсацію виплатили? Повірю, що перехворіли, якщо Степанов дведе, що виплатив їм компенсацію, як обіцяв. Яка ж він гнида.
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01.03.2021 17:06 Відповісти
Ссыт в оки, паскудный грабитель.
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01.03.2021 17:08 Відповісти
Ахахахаха ))
Шо это чмо буровит?
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01.03.2021 16:59 Відповісти
Вот ! Кто как ни медики знают истину ?
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01.03.2021 16:59 Відповісти
Ну це брехня.
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01.03.2021 17:00 Відповісти
Что ?
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01.03.2021 17:00 Відповісти
Envoy Де?
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01.03.2021 17:01 Відповісти
А ха ха ха ха!!!!
калибированый зебил!
А ха ха ха ха
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01.03.2021 17:01 Відповісти
Степашка, если ты такой вумный, то зачем Зелю привить решил? Он же тоже "переболел".
То ли коронавирусом, то ли ************, но иммунитет у него точно есть. Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 9322
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01.03.2021 17:01 Відповісти
"Продавець їв свою ковбасу і гірко плакав" Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 1628

Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 3503
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01.03.2021 17:01 Відповісти
И Степанов уже переболел (по его словам). Зачем он кололся?
Отдал бы ампулку тому, кона необходима.
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01.03.2021 17:02 Відповісти
кона == кому она Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 1198
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01.03.2021 17:03 Відповісти
многие медики отказываются вакцинироваться от COVID-19, потому что они уже в курсе какое ********* их министр?
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01.03.2021 17:03 Відповісти
Медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели, - Степанов - Цензор.НЕТ 3874
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01.03.2021 17:03 Відповісти
угу. 15 % побочки это очень много
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01.03.2021 17:04 Відповісти
Я не лікар, але думаю, що так, це забагато.
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01.03.2021 18:34 Відповісти
кстати да!
степанов же переболел ковидлой. зачем и ЧЕМ он вакцинировался на камеры?физраствором или обычной дозой того "чего называть нельзя в ОПе"?
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01.03.2021 17:04 Відповісти
из ведомственных поликлиник не могут пенсов заманить вакцинироваться - начитались про супер-говновакцину и наотрез отказываются приходить
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01.03.2021 17:05 Відповісти
Точна, точна - именна паэтому... А Земля - квадратный!
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01.03.2021 17:07 Відповісти
Колоти треба всіх зебілів, а потім перевіряти - хто вижив, а хто здох!!

Зебіли бт...ь., всіх на растаможку вакцини !!!
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01.03.2021 17:09 Відповісти
Вряд ли даже сам г-н Уэйкфилд сделал для антиваксерства столько, сколько г-н Степанов.
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01.03.2021 17:10 Відповісти
Бреше падла.... сам згідно даних змі хворів і пройшло всього три місяці...))---------------Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на Covid-19. Як повідомила прес-служба МОЗ ввечері у суботу, 14 листопада, очільник МОЗ наразі перебуває на самоізоляції вдома звідки продовжить працювати дистанційно.«Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на Covid-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно», - зазначив очільник МОЗ.

https://zaxid.net/news/
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01.03.2021 17:12 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%83-22-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87.html#more-126318

В Одессе после прививки у 22 медиков начались проблемы со здоровьем 1 марта, 2021Без рубрикиКомментарии: 1

Десятки медиков, ранее пожелавших вакцинироваться, отказались прививаться препаратом AstraZeneca (Covishield)…
В Одессе после прививки от COVID-19 у многих медработников ухудшилось состояние здоровья.
Как передает сегодня УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко во время доклада о проведении вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Одессе 25 февраля.
«Вакцинированы 60 медицинских работников: 40 - городской клинической инфекционной больницы, 20 - неотложной помощи и экстренной помощи.
На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась реакция в виде повышения температуры - от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния…
26 сотрудников больницы по разным причинам отказались от вакцинации», - сказала чиновница.
По ее данным, 26 февраля вакцинировали сотрудников ГКБ №5: из запланированных 67 человек прививки сделали только 27. В этот же день вакцинировали 43 сотрудника неотложной помощи, ГКБ № 11.
«Есть жалобы на ухудшение здоровья», - добавила Якименко.
Она уточнила, что подготовка к вакцинации началась еще с декабря прошлого года. В частности, были подготовлены соответствующие списки желающих, которые подпадают под первый и второй этапы вакцинации от COVID-19.
В список вошли 1 тыс. 28 человек, из которых 496 - медработники, работающие в стационарах опорных больниц, где проходят лечение больные COVID-19, девять сотрудников лаборатории, где проводят обследование на коронавирус, 231 - сотрудник станции неотложной медицинской помощи, 292 - работники и подопечные специализированных учреждений.
Однако, как отметила Якименко, часть медиков из указанного списка от вакцинации отказались.
В тему:
- В Киеве и регионах Украины врачи массово отказываются прививаться индийской вакциной
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Как пояснила руководитель департамента, изначально предполагалась, что в Одессу поступит вакцина производства США BioNTech/Pfizer.
«Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников.
В результате, мы получили AstraZeneca (Covishield) (индийского производства - УНИАН), и люди начали отказываться…», - сообщила чиновница.
В то же время она отметила, что сама вакцинация в городе проходит по утвержденному графику (плану). С целью вакцинации горожан созданы три мобильные бригады.
На сегодня, 1 марта, запланировано вакцинирование сотрудников Одесской ГКБ №10, 2 марта - 47 медиков в ГКБ №1. На 3 марта запланирована вакцинация сотрудников двух медучреждений - роддома №2, в котором находятся женщины с COVID-19, и детской клинической больницы №3.
***
Интересно, может быть ситуацию несколько исправит вакцинация перед телекамерами, которую провел сегодня министр Степанов?
Но вряд ли существенно, поскольку ему надо было колоться в первый же день! А так всем понятно, что он вынужденно пошел на этот шаг - из-за ставшего сейчас очевидным провала вакцинации и резкой критики со всех сторон…
Кстати, на завтра Степанова срочно вызвали в Раду для отчета по вакцинации. Вполне вероятно, что парламентарии проголосую за призыв к Зеленскому об отставке этого министра…
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01.03.2021 17:23 Відповісти
тре вакцинацію почмнати з найдорожчого: напівшостого, його сім*ї, шобли з оточення та 95го,слуг та фракції опзж! не варто на них пфайзер переводити!
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01.03.2021 17:23 Відповісти
зебил Медики відмовляються вакцинуватися, тому що вже перехворіли, - Степанов - Цензор.НЕТ 6601 )))
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01.03.2021 17:28 Відповісти
Скільки заплатив, фірмі-прокладці, коштів платників податків, за цю вакцину???
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01.03.2021 17:31 Відповісти
Степанов не вакцинацию проводит, а испытание вакцины на украинцах. И бабло ******* на китайской, и у индусов подрядился на испытательный полигон в Украине..
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01.03.2021 17:39 Відповісти
потому что они настоящие медики !!! понимающие и думающие !!!!
им была обещана европейская или другая проверенная вакцина....а не шмурдяк !
если они переболели - на хрена их тогда вообще трогать???? а те кто еще не переболел (и не имеет сопутствующих болячек - диабет, аллергии, ожирение и сердечко не шалит) тем ваще оно возможно и не надо - ибо с таким как у них иммунитетом (до сих пор не прихватило хотя многие уже год как в той каше варятся) - им можно только позавидовать !!!
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01.03.2021 17:48 Відповісти
Не удивляйтесь тому, что он говорит, потому что, даже если вы ему доведёте обратное, он всё равно будет и дальше это утверждать. А причина одна - им заплатили за это. А денюшку нужно отрабатывать.
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01.03.2021 17:51 Відповісти
Вообще то ВОЗ объявил, что нельзя вакцинировать переболевших!
Даже бессимптомно. Т.е. всех, у кого есть антитела.
Анализ делают всем?
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01.03.2021 17:54 Відповісти
Нельзя переболеть тем чего нету. А вот позволить себе колоть черти что, ну.... Дарвин вам похлопает стоят
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01.03.2021 17:54 Відповісти
Фейкомет Степанов полностью убирает доверие людей к вакцеонировани.
А если он ,недавно переболевши КОВИД , уколол себе витаминку под рекламу вакционирования - это преступление . А то, что это была вакцина, название которой даже не подписала собой фирма, отдавшаю на изготовление свою лицензию, НЕТ НИКАКОГО ДОК-ВА ЧТО ПИАРЩИК СТЕПАШКА ИМЕННО ЕЕ УКОЛО СЕБЕ
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01.03.2021 18:02 Відповісти
Їй, Богу, чекала від сТЕПАНОВА саме таку відмазку! Це ж значно простіше, ніж пояснювати населенню, і в першу чергу, лікарям, навіщо закупив оце не пойми-шо і невідомо за яку ціну!
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01.03.2021 18:07 Відповісти
А лікарям нічого пояснювати не треба.
Різницю між справжньою АстроЗенекой та ії індійським аналогом, який до АстраЗенеки ніякого стосунку не має, а є самостійною розробкою індусів, ми розуміємо.
До того ж ця вакцина не сертифікована в ЄС, тому в Европу з довідкою, що вакцініровані цім індійським дивом вас не впустять.
У ЄС вважають вакцінами тільки ті, що сертифіковані ВОЗ.
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01.03.2021 18:19 Відповісти
Та воно зрозуміло було, що буде хімьож, ще на стадії "купівлі" китайської вакцини через фірму-прокладку. Ні грошей, ні вакцини. Підозрюю, що грошима безвідсотково користується та сама прокладка.
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01.03.2021 18:48 Відповісти
Да бесплатно он вакцину в Индии получил с условием полевого испытания на подопытных. А деньги бюджетные на оплату присвоил. Это канешна всё домыслы, но так может быть
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01.03.2021 20:56 Відповісти
а може тому, що ти завіз якусь хєрню?
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01.03.2021 18:23 Відповісти
Степаша , не лепи горбатого.
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01.03.2021 19:01 Відповісти
ДОКТОР-ШМУРДЯК объясняет, почему его шмурдяк отказываются применять на себе профессиональные медики.
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01.03.2021 20:13 Відповісти
Так він же сам казав, що перехворівшим вакцинуватися не потрібно. У нього з головою усе гараздМедики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов - Цензор.НЕТ 2397
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01.03.2021 20:18 Відповісти
Та нє,товсьовкралаюлька - прада поросяті?
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01.03.2021 20:20 Відповісти
Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов - Цензор.НЕТ 7680
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01.03.2021 20:27 Відповісти
А медики хоча б знають, що вони таке заявили? Навіть головлікар Олександрівської лікарні на днях заявив, що йому соромно за колектив лікарні, який відмовився вакцинуватися.
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01.03.2021 20:27 Відповісти
Та то нічого страшного. Попечуть раків трошки та й все. Натомість здоровіші будуть. Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов - Цензор.НЕТ 3391
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01.03.2021 20:33 Відповісти
Что показательно, мертвые тоже отказываются вакцинироваться потому что заболели и умерли.
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01.03.2021 20:30 Відповісти
А кто может объяснить чем иммунитет полученный путем прививки Covishield отличается от иммунитета, полученного естественным путем. Почему со слов Степанова искусственно полученный иммунитет действует 9 месяцев, а полученный естественным путем всего 6 месяцев. Логически я понимаю, что это среднепотолочные цифры и он их вякает как попало. Тем более, что на данный момент нет еще доказательной базы по сроку защиты от вируса этими препаратами. Да, Господи, даже точно сказать что они эту защиту дадут.
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01.03.2021 20:32 Відповісти
Ось з іншої гілки, ця людина раніше частіше писала і науково-популярно пояснювала про віруси, про маски і т.д.
https://censor.net/ru/news/3250608/pandemiya_covid19_s_3_marta_slovakiya_vvodit_komendantskiyi_chas/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75764077

Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов - Цензор.НЕТ 1040 Ilsawn0hr

Поствакцинальный иммунитет никогда не бывает длиннее иммунитета после перенесенного заболевания, даже в легкой форме.
Вакцинация от любой ОРВИ - это всегда лохотрон и кормушка для фарммафии.
Возможная польза есть лишь для групп повышенного риска - у них есть шанс перенести заболевание легче. И всё. Коллективного иммунитета здесь не бывает - разве что считать таковым иммунную память. Болезнь перенесется легче, если иммунокомпетентные клетки уже знают патоген. Тем, кто болел, вакцина вообще без пользы, а для большинства разницы нет, как именно патоген будет распознан - через вакцину или в "диком" виде. В конце концов шансы слечь в реанимацию с ОРДС для большинства не больше, чем оказаться на диализе после внезапной ОПН от вакцины. Оба риска никто не исключал.
01.03.2021 08:37
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01.03.2021 21:14 Відповісти
Спасибо за разъяснение и ссылку. Логически рассуждая, я приблизительно так и думал. А тем более зная наших керманычей - торбохватов. Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов - Цензор.НЕТ 554
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01.03.2021 21:16 Відповісти
Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов - Цензор.НЕТ 9029
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01.03.2021 21:19 Відповісти
Я вчора мимохідь побачила в новинах, але навіть не звернула уваги, а сьогодні таки перевірила: великий "борець" Трюдо теж закупив цю саму вакцинку, 2 млн. 3-го березня прибуде.
Так уже ж дбають про людей - ні спати ні їсти не можуть, бідосі. Мало угробили.
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01.03.2021 21:10 Відповісти
 
 