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Дефибрилляторы установили на платформах 19 станций киевского метро. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Дефибрилляторы установили на платформах 19 станций киевского метро. СПИСОК

Приборы для электроимпульсной терапии установлены на станциях всех трех линий столичного метро.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", информирует Цензор.НЕТ.

Дефибрилляторы установлены на таких станциях:

- "Лесная",

- "Дарница",

- "Арсенальная",

- "Крещатик",

- "Театральная",

- "Вокзальная",

- "Политехнический институт",

- "Шулявская",

- "Святошин",

- "Академгородок",

- "Почайна",

- "Контрактовая площадь",

- "Майдан Незалежности",

- "Площадь Льва Толстого",

- "Олимпийская",

- "Лукьяновская",

- "Золотые ворота",

- "Дворец спорта",

- "Осокорки".

Смотрите также: На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд. ФОТО

Также на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи, у которых есть квалификация для оказания пассажирам необходимой медицинской помощи.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
с монетоприёмником?
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01.03.2021 17:26
+2
Ні. Це колись давно так було. ******* автоматизовані.
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01.03.2021 18:07
+1
Представте собі. І якщо він визначить що вона не потрібна то не зробить.
Та навіть більше він проведе вас по алгоритму першої допомоги.
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02.03.2021 00:40
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Вообще-то, чтобы ими пользоваться, надо лет 6 учиться и 2 года в неотложной медицине отработать...
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01.03.2021 17:25 Ответить
Ні. Це колись давно так було. ******* автоматизовані.
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01.03.2021 18:07 Ответить
Та невже. Навіть самі визнацають кому потрібно робити дефібрилляцію, а кому ні? Дефібрилятори встановили на платформах 19 станцій київського метро - Цензор.НЕТ 6181 Який великий крок вперед техніка зробила. Лікарі скоро вже непотрібні будуть. Клас.
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01.03.2021 20:50 Ответить
Представте собі. І якщо він визначить що вона не потрібна то не зробить.
Та навіть більше він проведе вас по алгоритму першої допомоги.
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02.03.2021 00:40 Ответить
с монетоприёмником?
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01.03.2021 17:26 Ответить
Правильно . Утром и вечером даже здоровым могут пригодиться .
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01.03.2021 17:28 Ответить
это шо...то страное..шото из сексшоппа???
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01.03.2021 17:33 Ответить
Ага, один конец на передницу второй на задницу и большим пальчиком на копочку Дефібрилятори встановили на платформах 19 станцій київського метро - Цензор.НЕТ 9667
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01.03.2021 19:02 Ответить
А клизму они не установили?!
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01.03.2021 17:34 Ответить
Супрун давно пішла. А її ідеї живі.
Впевнений що більшість не знає і не пам'ятає - у неї був план розставити дефібрилятори по усіх місцях великого скупчення людей, щоб зробити так як є в цивілізованих країнах.
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01.03.2021 18:09 Ответить
Теперь каждый желающий может взбодриться.
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01.03.2021 18:11 Ответить
Покрадуть...
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01.03.2021 19:03 Ответить
Захожу в киевское метро и постоянно сердце останавливается. А вот в Харькове нет, там порядок.
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01.03.2021 20:15 Ответить
Также на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи, у которых есть квалификация для оказания пассажирам необходимой медицинской помощи.Источник: https://censor.net/ru/n3250795
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Ну да, какая разница, дубинка, электрошокер или дефибриллятор? Представляю мусора с дефибриллятором на поясе. Бедные прохожие, ведь они все с точки зрения аваковского мусора преступники.
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01.03.2021 20:19 Ответить
Почаще кричите что они мусор... Что бы нормальные люди от туда уходили. А мусор туда приходил. И если что-то случится то мусарам не звоните они плохие.
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23.03.2021 10:18 Ответить
Я один раз звонил мусорам. На выходе абсолютный ноль. Легче было позвонить в рельсу да и пользы было бы больше С тех пор я не собираюсь мусорам звонить. А после бесполезного звонка приобрел оружие и теперь в мусарне не нуждаюсь, живу спокойно и с чувством уверенности.
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23.03.2021 20:25 Ответить
 
 