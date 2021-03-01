Дефібрилятори встановили на платформах 19 станцій київського метро. СПИСОК

Прилади для електроімпульсної терапії встановлені на станціях усіх трьох ліній столичного метро.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен", інформує Цензор.НЕТ.

Дефібрилятори встановлені на таких станціях:

- "Лісова",

- "Дарниця",

- "Арсенальна",

- "Хрещатик",

- "Театральна",

- "Вокзальна",

- "Політехнічний інститут",

- "Шулявська",

- "Святошин",

- "Академмістечко",

- "Почайна",

- "Контрактова площа",

- "Майдан Незалежності",

- "Площа Льва Толстого",

- "Олімпійська",

- "Лук'янівська",

- "Золоті ворота",

- "Палац спорту",

- "Осокорки".

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Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені і представники муніципальної варти, у яких є кваліфікація для надання пасажирам необхідної медичної допомоги.