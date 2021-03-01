Дефібрилятори встановили на платформах 19 станцій київського метро. СПИСОК
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Прилади для електроімпульсної терапії встановлені на станціях усіх трьох ліній столичного метро.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен", інформує Цензор.НЕТ.
Дефібрилятори встановлені на таких станціях:
- "Лісова",
- "Дарниця",
- "Арсенальна",
- "Хрещатик",
- "Театральна",
- "Вокзальна",
- "Політехнічний інститут",
- "Шулявська",
- "Святошин",
- "Академмістечко",
- "Почайна",
- "Контрактова площа",
- "Майдан Незалежності",
- "Площа Льва Толстого",
- "Олімпійська",
- "Лук'янівська",
- "Золоті ворота",
- "Палац спорту",
- "Осокорки".
Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені і представники муніципальної варти, у яких є кваліфікація для надання пасажирам необхідної медичної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Та навіть більше він проведе вас по алгоритму першої допомоги.
Впевнений що більшість не знає і не пам'ятає - у неї був план розставити дефібрилятори по усіх місцях великого скупчення людей, щоб зробити так як є в цивілізованих країнах.
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Ну да, какая разница, дубинка, электрошокер или дефибриллятор? Представляю мусора с дефибриллятором на поясе. Бедные прохожие, ведь они все с точки зрения аваковского мусора преступники.