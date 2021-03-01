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Дефібрилятори встановили на платформах 19 станцій київського метро. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Дефібрилятори встановили на платформах 19 станцій київського метро. СПИСОК

Прилади для електроімпульсної терапії встановлені на станціях усіх трьох ліній столичного метро.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен", інформує Цензор.НЕТ.

Дефібрилятори встановлені на таких станціях:

- "Лісова",

- "Дарниця",

- "Арсенальна",

- "Хрещатик",

- "Театральна",

- "Вокзальна",

- "Політехнічний інститут",

- "Шулявська",

- "Святошин",

- "Академмістечко",

- "Почайна",

- "Контрактова площа",

- "Майдан Незалежності",

- "Площа Льва Толстого",

- "Олімпійська",

- "Лук'янівська",

- "Золоті ворота",

- "Палац спорту",

- "Осокорки".

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Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені і представники муніципальної варти, у яких є кваліфікація для надання пасажирам необхідної медичної допомоги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
с монетоприёмником?
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01.03.2021 17:26
+2
Ні. Це колись давно так було. ******* автоматизовані.
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01.03.2021 18:07
+1
Представте собі. І якщо він визначить що вона не потрібна то не зробить.
Та навіть більше він проведе вас по алгоритму першої допомоги.
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02.03.2021 00:40
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Вообще-то, чтобы ими пользоваться, надо лет 6 учиться и 2 года в неотложной медицине отработать...
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01.03.2021 17:25 Відповісти
Ні. Це колись давно так було. ******* автоматизовані.
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01.03.2021 18:07 Відповісти
Та невже. Навіть самі визнацають кому потрібно робити дефібрилляцію, а кому ні? Дефібрилятори встановили на платформах 19 станцій київського метро - Цензор.НЕТ 6181 Який великий крок вперед техніка зробила. Лікарі скоро вже непотрібні будуть. Клас.
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01.03.2021 20:50 Відповісти
Представте собі. І якщо він визначить що вона не потрібна то не зробить.
Та навіть більше він проведе вас по алгоритму першої допомоги.
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02.03.2021 00:40 Відповісти
с монетоприёмником?
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01.03.2021 17:26 Відповісти
Правильно . Утром и вечером даже здоровым могут пригодиться .
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01.03.2021 17:28 Відповісти
это шо...то страное..шото из сексшоппа???
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01.03.2021 17:33 Відповісти
Ага, один конец на передницу второй на задницу и большим пальчиком на копочку Дефібрилятори встановили на платформах 19 станцій київського метро - Цензор.НЕТ 9667
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01.03.2021 19:02 Відповісти
А клизму они не установили?!
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01.03.2021 17:34 Відповісти
Супрун давно пішла. А її ідеї живі.
Впевнений що більшість не знає і не пам'ятає - у неї був план розставити дефібрилятори по усіх місцях великого скупчення людей, щоб зробити так як є в цивілізованих країнах.
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01.03.2021 18:09 Відповісти
Теперь каждый желающий может взбодриться.
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01.03.2021 18:11 Відповісти
Покрадуть...
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01.03.2021 19:03 Відповісти
Захожу в киевское метро и постоянно сердце останавливается. А вот в Харькове нет, там порядок.
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01.03.2021 20:15 Відповісти
Также на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи, у которых есть квалификация для оказания пассажирам необходимой медицинской помощи.Источник: https://censor.net/ru/n3250795
===========
Ну да, какая разница, дубинка, электрошокер или дефибриллятор? Представляю мусора с дефибриллятором на поясе. Бедные прохожие, ведь они все с точки зрения аваковского мусора преступники.
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01.03.2021 20:19 Відповісти
Почаще кричите что они мусор... Что бы нормальные люди от туда уходили. А мусор туда приходил. И если что-то случится то мусарам не звоните они плохие.
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23.03.2021 10:18 Відповісти
Я один раз звонил мусорам. На выходе абсолютный ноль. Легче было позвонить в рельсу да и пользы было бы больше С тех пор я не собираюсь мусорам звонить. А после бесполезного звонка приобрел оружие и теперь в мусарне не нуждаюсь, живу спокойно и с чувством уверенности.
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23.03.2021 20:25 Відповісти
 
 