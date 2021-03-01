Украинцам рассказали, на кого распространяется действие закона о коллаборационизме
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Проект закона о противодействии коллаборационизму, который был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, направлен прежде всего на борьбу с пятой колонной Кремля, а не с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях.
Об этом во время брифинга в информагенстве "УНИАН" заявил лидер "Национального Корпуса" и один из авторов законопроекта Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Этот закон не направлен, как сейчас уже начали активно продвигать тезисы в российских СМИ, против простых людей. Условно говоря, медсестра и пожарный, которые остались в Донецке, никоим образом не попадают под этот закон, если они, конечно, не были участниками незаконных вооруженных формирований. Этот закон направлен против пятой колонны здесь, людей, которые уже не гипотетически, а реально претендуют на власть в стране", – сказал Билецкий.
По его словам, главная задача законопроекта – убрать возможности влияния на политическую и общественную жизнь для лиц, ведущих деятельность в интересах страны-агрессора.
"Ключевая его норма заключается не столько в самом наказании, а в том, что после отбытия наказания эти люди десять лет не смогут заниматься любой формой политической деятельности в Украине. То есть подобные люди – коллаборационисты, пятая колонна – будут на десятилетия исключены из политической жизни", – пояснил Билецкий.
Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба, которая тоже входит в рабочую группу, подчеркнула, что в проекте закона речь идет именно о добровольном сотрудничестве граждан Украины с врагом.
"У нас стоят две задачи, которые трудно совместить. С одной стороны – интегрировать оккупированные территории и граждан, которые там остались жить, в обычную, мирную жизнь всей Украины. Но с другой стороны, мы должны дать ответ на этот вызов даже человеческой справедливости, потому что кто-то, оставаясь на оккупированной территории, сохранял свое достоинство и верность своей стране, а кто-то шел и работал на врага", – отметила Цыба.
Согласно статьям проекта закона, коллаборационной деятельностью, в частности, будет считаться публичное отрицание гражданами вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений, действий государства-агрессора, ее оккупационной администрации, вооруженных формирований, непризнание государственного суверенитета Украины и др.
Как известно, 24 февраля в ВР был зарегистрирован проект закона 5144 об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.
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І що, за 6 років нікуди ніяким автотранспортом не їздив? Ні автобусом, ні маршруткою? Не вірю.
ПС. А, крім того, насправді реверс віртуальний, так що словаки навіть табличку прифарбували тільки на папері, в реальності ж блищить вона в усій красі, надпис на ній здалеку видно...
ПС. А соотношение добытого нами и закупленного газа в данном случае не такой уж важный фактор. Важно, что факт финансирования агрессора присутствует в любом случае, пусть и в меньшем объеме.
https://defence-ua.com/army_and_war/virmenskij_iskander_ne_doletiv_do_baku_azerbajdzhan_zbiv_raketu_kompleksom_barak_8-3015.html
То бішь на окупованих колаборантів по суті як би і немає
Ну а як що вони здавали своїх сусідів патріотів України сєпарам, то не рахується
Архарівці Рюкзакевіча теж "за мір любой цєной" судячи по всьому ..
А покарання за співпрацю з ворогом (видача позицій ЗСУ і добровольців) і
здача патріотів України сєпарським адміністраціям де ?
Порошенко бьіл не актуален? Или пришло время пиарится на патриотизме?