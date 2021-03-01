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Новости Политика Украины
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Билецкий (227) коллаборационизм (682) Национальный корпус (393) Цыба (9)

Украинцам рассказали, на кого распространяется действие закона о коллаборационизме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцам рассказали, на кого распространяется действие закона о коллаборационизме

Проект закона о противодействии коллаборационизму, который был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, направлен прежде всего на борьбу с пятой колонной Кремля, а не с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях.

Об этом во время брифинга в информагенстве "УНИАН" заявил лидер "Национального Корпуса" и один из авторов законопроекта Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот закон не направлен, как сейчас уже начали активно продвигать тезисы в российских СМИ, против простых людей. Условно говоря, медсестра и пожарный, которые остались в Донецке, никоим образом не попадают под этот закон, если они, конечно, не были участниками незаконных вооруженных формирований. Этот закон направлен против пятой колонны здесь, людей, которые уже не гипотетически, а реально претендуют на власть в стране", – сказал Билецкий.

По его словам, главная задача законопроекта – убрать возможности влияния на политическую и общественную жизнь для лиц, ведущих деятельность в интересах страны-агрессора.

"Ключевая его норма заключается не столько в самом наказании, а в том, что после отбытия наказания эти люди десять лет не смогут заниматься любой формой политической деятельности в Украине. То есть подобные люди – коллаборационисты, пятая колонна – будут на десятилетия исключены из политической жизни", – пояснил Билецкий.

Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба, которая тоже входит в рабочую группу, подчеркнула, что в проекте закона речь идет именно о добровольном сотрудничестве граждан Украины с врагом.

"У нас стоят две задачи, которые трудно совместить. С одной стороны – интегрировать оккупированные территории и граждан, которые там остались жить, в обычную, мирную жизнь всей Украины. Но с другой стороны, мы должны дать ответ на этот вызов даже человеческой справедливости, потому что кто-то, оставаясь на оккупированной территории, сохранял свое достоинство и верность своей стране, а кто-то шел и работал на врага", – отметила Цыба.

Согласно статьям проекта закона, коллаборационной деятельностью, в частности, будет считаться публичное отрицание гражданами вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений, действий государства-агрессора, ее оккупационной администрации, вооруженных формирований, непризнание государственного суверенитета Украины и др.

Как известно, 24 февраля в ВР был зарегистрирован проект закона 5144 об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Нищити нанівець всіх гнид кремлівських,особливо в держустановах ,МВС,ЗСУ,СБУ !!!)))
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01.03.2021 20:12
+6
Все госслужащие должны попадать, время 7 лет было им дано.
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01.03.2021 20:12
+6
Тих власників, що справно платять у Криму комуналку, нє ???
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01.03.2021 20:55
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01.03.2021 20:09 Ответить
Додай МВС,ГПУ,ЗСУ !!!)))
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01.03.2021 20:14 Ответить
ЖКХ и Автодоры вообще террористические организации ))
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01.03.2021 20:19 Ответить
Всі держінспекціі і контори,це розплідники корупційної гидоти !!! Корупція, це злосин проти держави !!! Корупціонери ,як гельмінти знесилюють деожаву ,роблят її неспроможною виконувати державні обов"язки !!!)))
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01.03.2021 20:23 Ответить
як взагалі коллабораціонисти можуть написати Закону про боротьбу із самими собою? Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 991
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02.03.2021 06:48 Ответить
Мені от цікаво..."пожежники, котрі залишилися в Донецьку не підпадають"...Не підпадають під що? Під те, що вони були військовослужбовцями та давали присягу на вірність українському народові, а нині на службі у "народав Домбаса"?
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01.03.2021 20:09 Ответить
Тоді, при такій логіці, й ментів, котрі перейшли в "маладиє рєспублікі" чіпати не треба - вони залишились на своєму місці.
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01.03.2021 20:12 Ответить
Все госслужащие должны попадать, время 7 лет было им дано.
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01.03.2021 20:12 Ответить
Це ж, якщо військові з МНС "не підпадають", то так само можна і про прокурорський, ментів, СБУ, судей.
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01.03.2021 20:14 Ответить
Зависит от того - какова цель. Как вы собираетесь вернуть этот оккупированный регион, если желаете осудить всех, кто там живет без исключения?
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01.03.2021 20:19 Ответить
Простих людей потрібно перевіряти, а всіх т.з. "держслужбовців" - уражати в правах, без виключення. Все дуже просто.
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01.03.2021 21:03 Ответить
Стопудово,тотальна фільтрація та люстрація,мешканців Даунбаса !!!)))
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01.03.2021 21:29 Ответить
И потом эти несколько тысяч мордоворотов в погонах из Лугандона: спасателей, ментов, прокуроров,судей и прочего мусора, будут слёзно рассказывать, как их взяли в заложники и заставили работать моторылы-гиви-гиркины и прочие полуполтинники и они ради своих детей согласились на такой вынужденный позор. А особо хитросделанные будут петь песни о "выполнении спецзаданий разведки в тылу противника", вы им главное стаж засчитайте, и зарплату с пенсией выдайте
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01.03.2021 20:23 Ответить
Нищити нанівець всіх гнид кремлівських,особливо в держустановах ,МВС,ЗСУ,СБУ !!!)))
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01.03.2021 20:12 Ответить
Діду, вимкни негайно комп і взагалі все світло вдома. Ти ж користуєшся агресорською електроенергією! Про газ та нафтопродукти я взагалі мовчу. Ти ж фінансуєш вбивства наших хлопців на Донбасі. І ще в тебе вистачає совісті корчить з себе патріота?
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01.03.2021 21:11 Ответить
Я користуюсь енергоносіями виключно українськими!!1 Газ з Полтавщини ,електро з Ладижина,автівками я не користуюсь !!!)))
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01.03.2021 21:27 Ответить
Газопровід і енергосистема в нас єдині, окремо газу з Полтавщини там нема, все змішане, в тому числі й кацапський, електроенергія так само. Так що дешева відмазка не проходить. І в те, що безвилазно сидиш роками в хаті і нікуди зовсім не їздиш ніяким автотранспортом теж не вірю.
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01.03.2021 22:08 Ответить
Вже 6 років як бусіка покинув,сиджу на пенсіі !!! А відносно газа та електро,то з чого ти вирішив що я споживаю ресурси з Парашиї ???))
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01.03.2021 22:25 Ответить
А з чого ти вирішив, що на вході газу та електроенергії до твого будинку встановлені спеціальні фільтри, які виділяють з загального об"єму газ та електроенергію лише українського виробництва та тільки її пропускають в твій будинок? Так я тебе розчарую: таких фільтрів ще не придумали.
І що, за 6 років нікуди ніяким автотранспортом не їздив? Ні автобусом, ні маршруткою? Не вірю.
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01.03.2021 23:25 Ответить
З того самого, що ти вирішив, що в мене газ та електро з Парашиї !!!)))
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01.03.2021 23:31 Ответить
Схоже, логічного мислення в тебе вже 0, як і в решти упоротих.
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01.03.2021 23:39 Ответить
Чуєшь, Абраша логічний,чухай в Ісраель !!!)))
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01.03.2021 23:43 Ответить
Що, діду, все? Здувся?
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01.03.2021 23:57 Ответить
Пишите коммент крутя педали генератора и вырабатывая газ собственного производства?
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02.03.2021 01:47 Ответить
У вас с логикой не порядок?))) Если газ смешивается, то это означает что украинцы за него платят? Или означает, что на выходе тоже смешанный?)))
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02.03.2021 02:51 Ответить
А хто ж платить за газ, яким ми користуємось? Ми і платим. А те, що словаки на ньому трохи прифарбували табличку "made in russia" особливо суті не змінило. Країна-виробник газу від цього не змінилась і основна сума пішла туди, в тому числі і на фінансування війни проти нас же. Словакам тільки трохи націнки дісталось...
ПС. А, крім того, насправді реверс віртуальний, так що словаки навіть табличку прифарбували тільки на папері, в реальності ж блищить вона в усій красі, надпис на ній здалеку видно...
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03.03.2021 00:24 Ответить
Так а с чего вы взяли, что наши деньги пошли ИМЕННО кацапам? А не Нафтогазу, или какому то другому европейскому оператору? Прочтите свой комент выше))) Вы же сами УТВЕРЖДАЛИ, что газ в трубе смешивается и нельзя определить чей он?) Если вы не вкурсе, то рашка продает газ Европе на ЗАПАДНОЙ границе Украины... А там, в Европе, рашкинского газа около 30%... А остальные 70, от других поставщиков... Так с чего вы взяли, что деньги ушли рашке? 70 к 30, что они ушли к другим поставщикам) И не забывайте про европейские компании которые закачали газ в наши хранилища))) Вы же за деньги переживаете, а не за газ?) Или опять переобуетесь, и начнете рассказывать про кацапский газ? Украина его не покупает уже больше 5 лет... И про "основную суму"))) В то время, когда мы покупали газ в Европе по 180 баксов, рашка от нас требовала, что бы мы у нее на прямую покупали по 360... И отнимите от 180-ти еще 40 баксов, что рашка НАМ платит за транзит газа в Европу... А виртуальный реверс, не виртуальный, не имеет никакого значения))) Главное кто официально является владельцем газа, тот и получает деньги))) Если я продал зерно, то дальше оно уже не мое, а того кто его купил))) И я не знаю где с него едят хлеб, в Украине или где то в Африке))) Или и там, и там одновременно, так как оно смешалось с зерном от других производителей))) Так что ваши утверждения, что украинцы платят рашикам за газ, являются откровенной манипуляцией... Тем более вы даже не владеете информацией сколько Украина добывает своего газа, а сколько всего потребляет))) И не имея этих данных, делаете такие голословные утверждения)))
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03.03.2021 01:12 Ответить
Галимая отмазка. Если вы купили жигульку, разбавленную итальянским карбюратором, у словака, страна-производитель её от этого не поменялась и основная часть денег, которые вы за неё заплатили, уйдёт кацапам, как не крути. Итальянцу и словаку лишь небольшая часть от них останется. Так и с газом. Вот если бы мы напрямую заключили контракт со страной, именно ДОБЫВАЮЩЕЙ свой собственный газ, было бы совсем другое дело. А то, что мы 5 лет не покупаем кацапский газ - сказки от Лексеича. Покупаем, только через посредника. Или вы забыли операцию "прикрути"? Так что виртуальный реверс как раз имеет значение, был бы он реальным, хрен бы мы ложили на кацапов и ихний вентиль...
ПС. А соотношение добытого нами и закупленного газа в данном случае не такой уж важный фактор. Важно, что факт финансирования агрессора присутствует в любом случае, пусть и в меньшем объеме.
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03.03.2021 11:52 Ответить
ЕС,ОПЗЖ,Голос
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01.03.2021 20:12 Ответить
Ширку-СН-ОПЗЖ-Матьківщина !!!)))
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01.03.2021 20:15 Ответить
ОПЗЖ, СН.
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01.03.2021 20:54 Ответить
А те кто инвестировал в засрашкинскую экономику не предатели?
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01.03.2021 20:13 Ответить
І власників майна в анексованому Криму !!!)))
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01.03.2021 20:17 Ответить
Тих власників, що справно платять у Криму комуналку, нє ???
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01.03.2021 20:55 Ответить
До начала войны7 Или после?)
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02.03.2021 02:52 Ответить
Война с засрашкой у нас продолжается столетиями,так что твоя хитрожопость тут неуместна.
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02.03.2021 15:30 Ответить
Вірменський "Искандер" не долетів до Баку: Азербайджан збив ракету комплексом Barak-8

https://defence-ua.com/army_and_war/virmenskij_iskander_ne_doletiv_do_baku_azerbajdzhan_zbiv_raketu_kompleksom_barak_8-3015.html
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01.03.2021 20:28 Ответить
Т.е. ватник кричащий "РОССИЯ ДРУГ" это коллаборант, а сепар, который например работает судьёй в ОРДЛО или мусор, это не коллаборант? Они типа пострадавшие, а так как ничего делать не умеют, как судить или брать взятки, то просто вынуждены были работать на оккупантов?
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01.03.2021 20:29 Ответить
Коллаборантов уже пора расстреливать, а не сажать.
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01.03.2021 20:59 Ответить
Дело привычное, в 37м украинцам тоже рассказали, на кого распространяется действие "троек".
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01.03.2021 21:52 Ответить
Проект закона о противодействии коллаборационизму, который был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, направлен прежде всего на борьбу с пятой колонной Кремля, а не с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях. Источник: https://censor.net/ru/n3250830

То бішь на окупованих колаборантів по суті як би і немає Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 1236
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02.03.2021 00:31 Ответить
Условно говоря, медсестра и пожарный, которые остались в Донецке, никоим образом не попадают под этот закон, если они, конечно, не были участниками незаконных вооруженных формирований. Источник: https://censor.net/ru/n3250830

Ну а як що вони здавали своїх сусідів патріотів України сєпарам, то не рахується Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 3352
Архарівці Рюкзакевіча теж "за мір любой цєной" судячи по всьому ..
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02.03.2021 00:33 Ответить
Согласно статьям проекта закона, коллаборационной деятельностью, в частности, будет считаться публичное отрицание гражданами вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений, действий государства-агрессора, ее оккупационной администрации, вооруженных формирований, непризнание государственного суверенитета Украины и др. Источник: https://censor.net/ru/n3250830

А покарання за співпрацю з ворогом (видача позицій ЗСУ і добровольців) і
здача патріотів України сєпарським адміністраціям де ? Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 6344
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02.03.2021 00:37 Ответить
Там люсенька аферистович уже нашла главного коллаборанта. Бывшим Президентом работал оказывается. Что только не плетут продажные шалавы ермака.
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02.03.2021 01:50 Ответить
МУДАК ЗЕ-ПРЕЗЕРВАТИВ! КОГДА ТЫ ПОСАДИШЬ МЕРТВЕЧУКА ТА КУМУ ПУТИНА МАРЧЕНКО КСЮ!
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02.03.2021 09:40 Ответить
А куда делся предьідущий проект закона? Несколько лет назад он для
Порошенко бьіл не актуален? Или пришло время пиарится на патриотизме?
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02.03.2021 10:49 Ответить
 
 