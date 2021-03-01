Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм

Проєкт закону про протидію колабораціонізму, який був зареєстрований у парламенті 24 лютого, спрямований передусім на боротьбу з п’ятою колоною Кремля, а не з людьми, що залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Про це під час брифінгу в інформагенстві "УНІАН" заявив лідер "Національного Корпусу" й один з авторів законопроєкту Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей закон не направлений, як зараз уже почали активно просувати тези в російських ЗМІ, проти простих людей. Умовно кажучи, медсестра і пожежник, які залишилися в Донецьку, жодним чином не потрапляють під цей закон, якщо вони, безумовно, не були учасниками незаконних збройних формувань. Цей закон направлений проти п'ятої колони тут, людей, які вже не гіпотетично, а реально претендують на владу в країні", – сказав Білецький.

За його словами, головне завдання законопроєкту – прибрати можливості впливу на політичне та суспільне життя для осіб, що ведуть діяльність в інтересах країни-агресора.

"Ключова його норма полягає не стільки у самому покаранні, а у тому що після відбуття покарання ці люди десять років не зможуть займатися будь-якою формою політичної діяльності в Україні. Тобто подібні люди – колаборанти, п'ята колона – будуть на десятиріччя виключені з політичного життя", – пояснив Білецький.

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Народна депутатка від "Слуги народу" Тетяна Циба, що теж входить до робочої групи, підкреслила, що у проєкті закону мова йде саме про добровільну співпрацю громадян України з ворогом.

"У нас стоять дві задачі, які важко поєднати. З одного боку – інтегрувати окуповані території й громадян, які там залишились жити, у звичайне, мирне життя всієї України. Але з іншого боку, ми повинні дати відповідь на цей виклик навіть людської справедливості, бо хтось, залишаючись на окупованій території, зберігав свою гідність і вірність своїй країні, а хтось ішов і працював на ворога", – наголосила Циба.

Згідно зі статтями проєкту закону колабораційною діяльністю, зокрема, вважатиметься публічне заперечення громадянами збройної агресії проти України, публічні заклики до підтримки рішень, дій держави-агресора, її окупаційної адміністрації, збройних формувань, невизнання державного суверенітету України тощо.

Як відомо, 24 лютого у ВР був зареєстрований проєкт закону 5144 про встановлення кримінальної відповідальності за діяльність колаборантів.