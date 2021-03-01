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Новини Політика України
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Білецький (197) колабораціонізм (942) Національний корпус (386) Циба (10)

Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм

Проєкт закону про протидію колабораціонізму, який був зареєстрований у парламенті 24 лютого, спрямований передусім на боротьбу з п’ятою колоною Кремля, а не з людьми, що залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Про це під час брифінгу в інформагенстві "УНІАН" заявив лідер "Національного Корпусу" й один з авторів законопроєкту Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей закон не направлений, як зараз уже почали активно просувати тези в російських ЗМІ, проти простих людей. Умовно кажучи, медсестра і пожежник, які залишилися в Донецьку, жодним чином не потрапляють під цей закон, якщо вони, безумовно, не були учасниками незаконних збройних формувань. Цей закон направлений проти п'ятої колони тут, людей, які вже не гіпотетично, а реально претендують на владу в країні", – сказав Білецький.

За його словами, головне завдання законопроєкту – прибрати можливості впливу на політичне та суспільне життя для осіб, що ведуть діяльність в інтересах країни-агресора.

"Ключова його норма полягає не стільки у самому покаранні, а у тому що після відбуття покарання ці люди десять років не зможуть займатися будь-якою формою політичної діяльності в Україні. Тобто подібні люди – колаборанти, п'ята колона – будуть на десятиріччя виключені з політичного життя", – пояснив Білецький.

Читайте також: Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, - "слуга народу" Кравчук

Народна депутатка від "Слуги народу" Тетяна Циба, що теж входить до робочої групи, підкреслила, що у проєкті закону мова йде саме про добровільну співпрацю громадян України з ворогом.

"У нас стоять дві задачі, які важко поєднати. З одного боку – інтегрувати окуповані території й громадян, які там залишились жити, у звичайне, мирне життя всієї України. Але з іншого боку, ми повинні дати відповідь на цей виклик навіть людської справедливості, бо хтось, залишаючись на окупованій території, зберігав свою гідність і вірність своїй країні, а хтось ішов і працював на ворога", – наголосила Циба.

Згідно зі статтями проєкту закону колабораційною діяльністю, зокрема, вважатиметься публічне заперечення громадянами збройної агресії проти України, публічні заклики до підтримки рішень, дій держави-агресора, її окупаційної адміністрації, збройних формувань, невизнання державного суверенітету України тощо.

Як відомо, 24 лютого у ВР був зареєстрований проєкт закону 5144 про встановлення кримінальної відповідальності за діяльність колаборантів.
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Топ коментарі
+7
Нищити нанівець всіх гнид кремлівських,особливо в держустановах ,МВС,ЗСУ,СБУ !!!)))
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01.03.2021 20:12
+6
Все госслужащие должны попадать, время 7 лет было им дано.
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01.03.2021 20:12
+6
Тих власників, що справно платять у Криму комуналку, нє ???
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01.03.2021 20:55
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01.03.2021 20:09 Відповісти
Додай МВС,ГПУ,ЗСУ !!!)))
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01.03.2021 20:14 Відповісти
ЖКХ и Автодоры вообще террористические организации ))
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01.03.2021 20:19 Відповісти
Всі держінспекціі і контори,це розплідники корупційної гидоти !!! Корупція, це злосин проти держави !!! Корупціонери ,як гельмінти знесилюють деожаву ,роблят її неспроможною виконувати державні обов"язки !!!)))
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01.03.2021 20:23 Відповісти
як взагалі коллабораціонисти можуть написати Закону про боротьбу із самими собою? Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 991
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02.03.2021 06:48 Відповісти
Мені от цікаво..."пожежники, котрі залишилися в Донецьку не підпадають"...Не підпадають під що? Під те, що вони були військовослужбовцями та давали присягу на вірність українському народові, а нині на службі у "народав Домбаса"?
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01.03.2021 20:09 Відповісти
Тоді, при такій логіці, й ментів, котрі перейшли в "маладиє рєспублікі" чіпати не треба - вони залишились на своєму місці.
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01.03.2021 20:12 Відповісти
Все госслужащие должны попадать, время 7 лет было им дано.
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01.03.2021 20:12 Відповісти
Це ж, якщо військові з МНС "не підпадають", то так само можна і про прокурорський, ментів, СБУ, судей.
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01.03.2021 20:14 Відповісти
Зависит от того - какова цель. Как вы собираетесь вернуть этот оккупированный регион, если желаете осудить всех, кто там живет без исключения?
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01.03.2021 20:19 Відповісти
Простих людей потрібно перевіряти, а всіх т.з. "держслужбовців" - уражати в правах, без виключення. Все дуже просто.
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01.03.2021 21:03 Відповісти
Стопудово,тотальна фільтрація та люстрація,мешканців Даунбаса !!!)))
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01.03.2021 21:29 Відповісти
И потом эти несколько тысяч мордоворотов в погонах из Лугандона: спасателей, ментов, прокуроров,судей и прочего мусора, будут слёзно рассказывать, как их взяли в заложники и заставили работать моторылы-гиви-гиркины и прочие полуполтинники и они ради своих детей согласились на такой вынужденный позор. А особо хитросделанные будут петь песни о "выполнении спецзаданий разведки в тылу противника", вы им главное стаж засчитайте, и зарплату с пенсией выдайте
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01.03.2021 20:23 Відповісти
Нищити нанівець всіх гнид кремлівських,особливо в держустановах ,МВС,ЗСУ,СБУ !!!)))
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01.03.2021 20:12 Відповісти
Діду, вимкни негайно комп і взагалі все світло вдома. Ти ж користуєшся агресорською електроенергією! Про газ та нафтопродукти я взагалі мовчу. Ти ж фінансуєш вбивства наших хлопців на Донбасі. І ще в тебе вистачає совісті корчить з себе патріота?
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01.03.2021 21:11 Відповісти
Я користуюсь енергоносіями виключно українськими!!1 Газ з Полтавщини ,електро з Ладижина,автівками я не користуюсь !!!)))
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01.03.2021 21:27 Відповісти
Газопровід і енергосистема в нас єдині, окремо газу з Полтавщини там нема, все змішане, в тому числі й кацапський, електроенергія так само. Так що дешева відмазка не проходить. І в те, що безвилазно сидиш роками в хаті і нікуди зовсім не їздиш ніяким автотранспортом теж не вірю.
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01.03.2021 22:08 Відповісти
Вже 6 років як бусіка покинув,сиджу на пенсіі !!! А відносно газа та електро,то з чого ти вирішив що я споживаю ресурси з Парашиї ???))
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01.03.2021 22:25 Відповісти
А з чого ти вирішив, що на вході газу та електроенергії до твого будинку встановлені спеціальні фільтри, які виділяють з загального об"єму газ та електроенергію лише українського виробництва та тільки її пропускають в твій будинок? Так я тебе розчарую: таких фільтрів ще не придумали.
І що, за 6 років нікуди ніяким автотранспортом не їздив? Ні автобусом, ні маршруткою? Не вірю.
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01.03.2021 23:25 Відповісти
З того самого, що ти вирішив, що в мене газ та електро з Парашиї !!!)))
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01.03.2021 23:31 Відповісти
Схоже, логічного мислення в тебе вже 0, як і в решти упоротих.
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01.03.2021 23:39 Відповісти
Чуєшь, Абраша логічний,чухай в Ісраель !!!)))
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01.03.2021 23:43 Відповісти
Що, діду, все? Здувся?
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01.03.2021 23:57 Відповісти
Пишите коммент крутя педали генератора и вырабатывая газ собственного производства?
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02.03.2021 01:47 Відповісти
У вас с логикой не порядок?))) Если газ смешивается, то это означает что украинцы за него платят? Или означает, что на выходе тоже смешанный?)))
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02.03.2021 02:51 Відповісти
А хто ж платить за газ, яким ми користуємось? Ми і платим. А те, що словаки на ньому трохи прифарбували табличку "made in russia" особливо суті не змінило. Країна-виробник газу від цього не змінилась і основна сума пішла туди, в тому числі і на фінансування війни проти нас же. Словакам тільки трохи націнки дісталось...
ПС. А, крім того, насправді реверс віртуальний, так що словаки навіть табличку прифарбували тільки на папері, в реальності ж блищить вона в усій красі, надпис на ній здалеку видно...
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03.03.2021 00:24 Відповісти
Так а с чего вы взяли, что наши деньги пошли ИМЕННО кацапам? А не Нафтогазу, или какому то другому европейскому оператору? Прочтите свой комент выше))) Вы же сами УТВЕРЖДАЛИ, что газ в трубе смешивается и нельзя определить чей он?) Если вы не вкурсе, то рашка продает газ Европе на ЗАПАДНОЙ границе Украины... А там, в Европе, рашкинского газа около 30%... А остальные 70, от других поставщиков... Так с чего вы взяли, что деньги ушли рашке? 70 к 30, что они ушли к другим поставщикам) И не забывайте про европейские компании которые закачали газ в наши хранилища))) Вы же за деньги переживаете, а не за газ?) Или опять переобуетесь, и начнете рассказывать про кацапский газ? Украина его не покупает уже больше 5 лет... И про "основную суму"))) В то время, когда мы покупали газ в Европе по 180 баксов, рашка от нас требовала, что бы мы у нее на прямую покупали по 360... И отнимите от 180-ти еще 40 баксов, что рашка НАМ платит за транзит газа в Европу... А виртуальный реверс, не виртуальный, не имеет никакого значения))) Главное кто официально является владельцем газа, тот и получает деньги))) Если я продал зерно, то дальше оно уже не мое, а того кто его купил))) И я не знаю где с него едят хлеб, в Украине или где то в Африке))) Или и там, и там одновременно, так как оно смешалось с зерном от других производителей))) Так что ваши утверждения, что украинцы платят рашикам за газ, являются откровенной манипуляцией... Тем более вы даже не владеете информацией сколько Украина добывает своего газа, а сколько всего потребляет))) И не имея этих данных, делаете такие голословные утверждения)))
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03.03.2021 01:12 Відповісти
Галимая отмазка. Если вы купили жигульку, разбавленную итальянским карбюратором, у словака, страна-производитель её от этого не поменялась и основная часть денег, которые вы за неё заплатили, уйдёт кацапам, как не крути. Итальянцу и словаку лишь небольшая часть от них останется. Так и с газом. Вот если бы мы напрямую заключили контракт со страной, именно ДОБЫВАЮЩЕЙ свой собственный газ, было бы совсем другое дело. А то, что мы 5 лет не покупаем кацапский газ - сказки от Лексеича. Покупаем, только через посредника. Или вы забыли операцию "прикрути"? Так что виртуальный реверс как раз имеет значение, был бы он реальным, хрен бы мы ложили на кацапов и ихний вентиль...
ПС. А соотношение добытого нами и закупленного газа в данном случае не такой уж важный фактор. Важно, что факт финансирования агрессора присутствует в любом случае, пусть и в меньшем объеме.
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03.03.2021 11:52 Відповісти
ЕС,ОПЗЖ,Голос
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01.03.2021 20:12 Відповісти
Ширку-СН-ОПЗЖ-Матьківщина !!!)))
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01.03.2021 20:15 Відповісти
ОПЗЖ, СН.
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01.03.2021 20:54 Відповісти
А те кто инвестировал в засрашкинскую экономику не предатели?
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01.03.2021 20:13 Відповісти
І власників майна в анексованому Криму !!!)))
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01.03.2021 20:17 Відповісти
Тих власників, що справно платять у Криму комуналку, нє ???
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01.03.2021 20:55 Відповісти
До начала войны7 Или после?)
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02.03.2021 02:52 Відповісти
Война с засрашкой у нас продолжается столетиями,так что твоя хитрожопость тут неуместна.
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02.03.2021 15:30 Відповісти
Вірменський "Искандер" не долетів до Баку: Азербайджан збив ракету комплексом Barak-8

https://defence-ua.com/army_and_war/virmenskij_iskander_ne_doletiv_do_baku_azerbajdzhan_zbiv_raketu_kompleksom_barak_8-3015.html
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01.03.2021 20:28 Відповісти
Т.е. ватник кричащий "РОССИЯ ДРУГ" это коллаборант, а сепар, который например работает судьёй в ОРДЛО или мусор, это не коллаборант? Они типа пострадавшие, а так как ничего делать не умеют, как судить или брать взятки, то просто вынуждены были работать на оккупантов?
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01.03.2021 20:29 Відповісти
Коллаборантов уже пора расстреливать, а не сажать.
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01.03.2021 20:59 Відповісти
Дело привычное, в 37м украинцам тоже рассказали, на кого распространяется действие "троек".
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01.03.2021 21:52 Відповісти
Проект закона о противодействии коллаборационизму, который был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, направлен прежде всего на борьбу с пятой колонной Кремля, а не с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях. Источник: https://censor.net/ru/n3250830

То бішь на окупованих колаборантів по суті як би і немає Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 1236
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02.03.2021 00:31 Відповісти
Условно говоря, медсестра и пожарный, которые остались в Донецке, никоим образом не попадают под этот закон, если они, конечно, не были участниками незаконных вооруженных формирований. Источник: https://censor.net/ru/n3250830

Ну а як що вони здавали своїх сусідів патріотів України сєпарам, то не рахується Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 3352
Архарівці Рюкзакевіча теж "за мір любой цєной" судячи по всьому ..
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02.03.2021 00:33 Відповісти
Согласно статьям проекта закона, коллаборационной деятельностью, в частности, будет считаться публичное отрицание гражданами вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений, действий государства-агрессора, ее оккупационной администрации, вооруженных формирований, непризнание государственного суверенитета Украины и др. Источник: https://censor.net/ru/n3250830

А покарання за співпрацю з ворогом (видача позицій ЗСУ і добровольців) і
здача патріотів України сєпарським адміністраціям де ? Українцям розповіли, на кого поширюватиметься дія закону про колабораціонізм - Цензор.НЕТ 6344
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02.03.2021 00:37 Відповісти
Там люсенька аферистович уже нашла главного коллаборанта. Бывшим Президентом работал оказывается. Что только не плетут продажные шалавы ермака.
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02.03.2021 01:50 Відповісти
МУДАК ЗЕ-ПРЕЗЕРВАТИВ! КОГДА ТЫ ПОСАДИШЬ МЕРТВЕЧУКА ТА КУМУ ПУТИНА МАРЧЕНКО КСЮ!
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02.03.2021 09:40 Відповісти
А куда делся предьідущий проект закона? Несколько лет назад он для
Порошенко бьіл не актуален? Или пришло время пиарится на патриотизме?
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02.03.2021 10:49 Відповісти
 
 