Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

Соответствующий указ глава государства подписал 1 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей ", - отметил Зеленский, вручая Козырю служебное удостоверение в Офисе Президента .

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009-м - Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". 2014 получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.

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Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправление "Трудовоское" ГП "Донецкая угольная энергетическая компания". В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019 г. – замглавы Херсонской ОГА, с декабря 2020 г – врио главы Херсонской ОГА.