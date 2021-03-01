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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) ОГА (2376) Херсонщина (3521)

Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

Соответствующий указ глава государства подписал 1 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА 01

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей ", - отметил Зеленский, вручая Козырю служебное удостоверение в Офисе Президента .

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009-м - Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". 2014 получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.

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Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправление "Трудовоское" ГП "Донецкая угольная энергетическая компания". В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019 г. – замглавы Херсонской ОГА, с декабря 2020 г – врио главы Херсонской ОГА.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
если назначают откровенно "донецкого" в приграничную область, значит скоро начнется "раскачка" в этой области..
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01.03.2021 20:33
+8
Ермак на понижение пошел?
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01.03.2021 20:34
+6
Козырный донбасский шахтёр в степях Херсонщины. Порядок с местной мафией наведёт или как в родном Донецке будет?
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01.03.2021 20:31
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Козырный донбасский шахтёр в степях Херсонщины. Порядок с местной мафией наведёт или как в родном Донецке будет?
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01.03.2021 20:31 Ответить
С козырей пошел ЗЕ.
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01.03.2021 20:31 Ответить
А Кремль назначил Козиря фактическим президентом Украины

Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 4285
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01.03.2021 21:04 Ответить
Та вот чиї то козирі?
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01.03.2021 21:39 Ответить
если назначают откровенно "донецкого" в приграничную область, значит скоро начнется "раскачка" в этой области..
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01.03.2021 20:33 Ответить
Ермак на понижение пошел?
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01.03.2021 20:34 Ответить
Идиот: время Трампа прошло, Байден тебе надерет задницу.
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01.03.2021 20:36 Ответить
А я думал "козыря", то есть Ермака на новое место в Херсон пристроил.
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01.03.2021 20:37 Ответить
Нарыл червей - они и козыри!
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01.03.2021 20:38 Ответить
Ахмєтовський кадр.
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01.03.2021 20:41 Ответить
Козырь, наш мандат! Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 6992 Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 6992 Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 6992
Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 5641
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01.03.2021 20:45 Ответить
апередил )))
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01.03.2021 22:19 Ответить
З 2014 до 2019 був ніким, і тут поперло.
Ще один ватний патріот при посаді.
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01.03.2021 20:47 Ответить
Щось стає забагато козирів.
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01.03.2021 21:40 Ответить
В Херсонской области нужно ставить Председателем Херсонской областной государственной администрации ВОЕННОГО, по его биографии видно ,что он в совершенстве владеет русским языком и это настораживает..
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01.03.2021 21:53 Ответить
он шёл на Одесу , а вышел к Херсону матрос партизан Железняк)))походу титушки Ильюшины рванут на Херсон все
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01.03.2021 22:12 Ответить
мав би бути ДЕРЖАВНИК
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01.03.2021 22:57 Ответить
и здесь Трамп...
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02.03.2021 06:36 Ответить
 
 