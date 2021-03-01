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Новини Політика України
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Зеленський (17463) ОДА (1541) Херсонщина (4279)

Зеленський призначив Козиря головою Херсонської ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Відповідний указ глава держави підписав 1 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Козиря головою Херсонської ОДА 01

"Ви вже проявили себе під час виконання обов’язків голови Херсонської облдержадміністрації. Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей", – зазначив Президент, вручаючи Сергію Козирю службове посвідчення.

Довідка. Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом "розробка родовищ корисних копалин", у 2009-му – Донецький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси". 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому національному університеті.

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Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019-го – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.
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Топ коментарі
+10
если назначают откровенно "донецкого" в приграничную область, значит скоро начнется "раскачка" в этой области..
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01.03.2021 20:33
+8
Ермак на понижение пошел?
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01.03.2021 20:34
+6
Козырный донбасский шахтёр в степях Херсонщины. Порядок с местной мафией наведёт или как в родном Донецке будет?
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01.03.2021 20:31
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Козырный донбасский шахтёр в степях Херсонщины. Порядок с местной мафией наведёт или как в родном Донецке будет?
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01.03.2021 20:31 Відповісти
С козырей пошел ЗЕ.
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01.03.2021 20:31 Відповісти
А Кремль назначил Козиря фактическим президентом Украины

Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 4285
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01.03.2021 21:04 Відповісти
Та вот чиї то козирі?
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01.03.2021 21:39 Відповісти
если назначают откровенно "донецкого" в приграничную область, значит скоро начнется "раскачка" в этой области..
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01.03.2021 20:33 Відповісти
Ермак на понижение пошел?
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01.03.2021 20:34 Відповісти
Идиот: время Трампа прошло, Байден тебе надерет задницу.
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01.03.2021 20:36 Відповісти
А я думал "козыря", то есть Ермака на новое место в Херсон пристроил.
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01.03.2021 20:37 Відповісти
Нарыл червей - они и козыри!
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01.03.2021 20:38 Відповісти
Ахмєтовський кадр.
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01.03.2021 20:41 Відповісти
Козырь, наш мандат! Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 6992 Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 6992 Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 6992
Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 5641
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01.03.2021 20:45 Відповісти
апередил )))
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01.03.2021 22:19 Відповісти
З 2014 до 2019 був ніким, і тут поперло.
Ще один ватний патріот при посаді.
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01.03.2021 20:47 Відповісти
Щось стає забагато козирів.
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01.03.2021 21:40 Відповісти
В Херсонской области нужно ставить Председателем Херсонской областной государственной администрации ВОЕННОГО, по его биографии видно ,что он в совершенстве владеет русским языком и это настораживает..
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01.03.2021 21:53 Відповісти
он шёл на Одесу , а вышел к Херсону матрос партизан Железняк)))походу титушки Ильюшины рванут на Херсон все
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01.03.2021 22:12 Відповісти
мав би бути ДЕРЖАВНИК
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01.03.2021 22:57 Відповісти
и здесь Трамп...
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02.03.2021 06:36 Відповісти
 
 