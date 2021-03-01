Зеленський призначив Козиря головою Херсонської ОДА. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Відповідний указ глава держави підписав 1 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ви вже проявили себе під час виконання обов’язків голови Херсонської облдержадміністрації. Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей", – зазначив Президент, вручаючи Сергію Козирю службове посвідчення.

Довідка. Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом "розробка родовищ корисних копалин", у 2009-му – Донецький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси". 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому національному університеті.

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Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019-го – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.