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Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран

Министерство обороны планирует кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных Сил Украины. Объявлено об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ".

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, сейчас основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций, которые уже морально и физически устарели. А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора РФ. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.

"Мы должны сказать: "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. К опытным образцам выдвигается ряд требований - надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний", - отметил Таран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран. ФОТО

Первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
для чего изобретать велосипед - в США есть тысячи армейских хамеров на продажу(пока мы сопли жуём Казахстан потихоньку выгребает) освоить ремонтно техническую базу(на мощьностях Краза) и вперёд.....
а так можно бабки пилить на проекты, испытания, запуск в серию и тд.... распил в долгую.....
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01.03.2021 21:49
+20
Купили бы у Великобритании лицензию на производство Land Rover Defender...
Простая машина, надежная.
Везде работает и в джунглях и в пустыне!
Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 8388
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01.03.2021 21:48
+12
Как на счет Луаза.
Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 538
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01.03.2021 21:42
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Зеленского больше волнуют рейтинги, а не заводы.
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01.03.2021 23:11 Ответить
на кразе другие шасси на всех машинах
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01.03.2021 22:38 Ответить
КРАЗ обанкротился в прошлом году. Никто даже этого не заметил. Все гонялись за Медведчуком и телеканалами.)
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01.03.2021 22:47 Ответить
к Костику Жеваго вопросы
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02.03.2021 02:14 Ответить
В 2007-м на пике КрАЗ продал 4206 машин (в совке в год производил 30 тыс.). В 2006-м был произведен 800-тысячный Краз. В 2020-м году за 9 месяцев было произведено 29 штук.
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01.03.2021 23:00 Ответить
Двадцать шесть Бэ дали!
Такая гидравлика - вах..
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01.03.2021 23:17 Ответить
Если за дело возьмется Аваков,то будет армия ездить на "пежо" или "цитрамонах" Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 5119
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01.03.2021 22:29 Ответить
Вони ж дешевші ніж Хамві і Лендровери ??
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01.03.2021 22:44 Ответить
А почему не довести до ума Богдан? Задел ведь есть...
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01.03.2021 22:41 Ответить
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 334
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01.03.2021 22:46 Ответить
Oshkosh Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 1955
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01.03.2021 22:48 Ответить
mozno i takoj variantМіноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 2000
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01.03.2021 22:58 Ответить
Etot sami luci z vsex.Ja nikogda ploxogo nepredlogaju Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 6396
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01.03.2021 23:03 Ответить
Ну это броневик. А им нужна просто машинка.
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01.03.2021 23:09 Ответить
Mozet daze amerikosi i zaplatyli za nix,oni jest zamena Humvee
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01.03.2021 23:17 Ответить
Ніхто не згадав про японські позашляховики ... військові.

Первыми легковыми автомобилями японского производства, поступившими в вооруженные силы в начале 1930-х годов, были простые и дешевые машины небольшой фирмы ДАТ (DАТ), выпускавшиеся по лицензии британской компании "Остин" (Austin) и впоследствии известные под маркой "Датсан" (Datsun). Выполненные на их базе пикапы грузоподъемностью 350-500 кг, остававшиеся в производстве вплоть до начала 1950-х годов, использовались в армии для доставки почты и легких грузов. После образования в 1934 году новой компании "Ниссан" (Nissan) марку "Датсан" носили легковые машины и пикапы гражданского и военного назначения, предназначенные для Японии. В довоенный период большинство японских военных легковых автомобилей являлись несущественно доработанными вариантами серийных машин, а самыми совершенными считались немногочисленные специальные армейские полноприводные штабные варианты.
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01.03.2021 22:57 Ответить
Сейчас надо электромобили.
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01.03.2021 23:04 Ответить
Ще один стратег. Те саме запитання: де зарядить в польових умовах?
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01.03.2021 23:37 Ответить
А де ти береш пальне в польових умовах? Отам і "зарядить" Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 1389
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02.03.2021 02:16 Ответить
Ти серйозно чи смієшся?
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02.03.2021 20:24 Ответить
свинарчуков на вас нет пан таран.... а если серьёзно - в Силах самообороны (ВС) Японии используют Сузуки говорят что крепкие неприхотливые и проходимые джипы и главное недорогие, можно бы и присмотреться. Учитывая неплохие отношения с японцами они нам оптом недорого отдадут.
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01.03.2021 23:43 Ответить
японцы для могилизации кацапов бесплатно будут поставлять армейские внедорожники! Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 6521
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02.03.2021 02:17 Ответить
вопрос весьма спорный (мы с Курилами не граничим), но поспрашать конечно не грех! от спроса корона с головы у нашего царька не свалится... тем более, как писали из ОП , он по весне в турне по странам Юго-Восточной Азии собирается, вот пусть на благо ВСУ хоть раз потрудится.
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02.03.2021 10:56 Ответить
Министерство обороны планирует кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных Сил Украины. Объявлено об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ". Источник: https://censor.net/ru/n3250844

На КРАЗі розробили ВЕПР ще у далеких 2005 - 2006 роках

НЕ ТРЕБА ПРИДУМУВАТИ ВЕЛОСИПЕД

Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 2800
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 3234
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02.03.2021 00:22 Ответить
Таким звіром добре ще возити картоплю на ринок або кізяки на город.
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02.03.2021 10:44 Ответить
А дверки то від ВАЗ-2110 Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 1294
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02.03.2021 10:50 Ответить
та шарабан конечно классный и размером с добрый сарай.... но я как представлю сколько он бензы или соляры жрёт так плохо становится. это шо ж что бы комбат в сельпо за водкой съездил надо кажды раз по 50 литров заправлять? а ж.... не слипнется???
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02.03.2021 11:00 Ответить
Я ЩЕ НЕ БАЧИВ ЕКОНОМНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ,
А ХАМЕР МЕНШЕ ЖРЕ БЕНЗИНУ/ СОЛЯРИ, ЧИ ЯК
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02.03.2021 14:33 Ответить
а ти шо бачив службові хамери для одного майора чи підполковника у ранзі комбат чи командир полку? ти шо американських фільмів на воєнну тематику не дивився? там в хамері піхотне відділення пересувається... чи ти в арміії не служив? як що служив пригадай на якому автомобілі пересуваються командири чи начальники (тільки не пригадуй прапора начальника речового складу той за горілкою на Кразі їздив). ось за це і йдеться ! щоб можно було й на місті постійної діслокації (у місті) і у полі командиру пересуватися. до речі в Київі багато військ , але воєнні хамери я бачу досить не часто.
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02.03.2021 16:11 Ответить
Зате я їх часто бачу на Ленд Крузерах і бензину він жере як і ВЕПР що я виставив
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02.03.2021 18:32 Ответить
ну не знаю.... може начальника Ген штаба и на крузаке возят. у меня в доме на Оболони жиает какой-то генерал из нацгвардии так за ним каждое утро хюндай соната приезжает... но учти что гвардия это почти менты они больше для разгона толпы в городе предназначены и им в поле и грязь лезть не нужно.
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02.03.2021 19:28 Ответить
Двигун ВЕПРА це був дигун ГАЗ 66 з 30 літрами на 100 км,

але двигун можна ставити хоч гібрідний - це не проблема
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 6055
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02.03.2021 19:39 Ответить
Бандера, як що чесно, мені глибоко по х.ю на чому тарана та отого порепаного нгш возити будуть. хочь гелік хоч вепр хоч крузак всерівно все це простому солдату або сержанту не дадуть.....
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03.03.2021 00:13 Ответить
Головне щоб майно армії слуговало армії, а не посадовцям і штабістам, то вже питання до Військової Прокуратури.
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03.03.2021 14:50 Ответить
а ты шо маленький и никак не поймешь, что офицеры управлений и штабов это тоже армия и они тоже имеют право пользоваться армейским майном на равне с другими. вот в этом и состоит главная проблема ВСУ когда одни воюют в окопах а другие (вроде тоже как военнослужащие ВСУ ) на геликах ездят и ордена получают.
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03.03.2021 15:48 Ответить
А що ти рідний до мене докалупався - є факти, звертайся в прокуратуру, мені про
автівку цікаво розмовляти, а не соцсправедлівість вдосканавлювати
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03.03.2021 18:01 Ответить
ну бувай та не хворай! я думав ти за справедливість, а ти технар.... вибач як що шось не так! люди разные важны люди всякие нужны!
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03.03.2021 19:49 Ответить
Яка стаття - такий і пост
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03.03.2021 21:36 Ответить
При зеленых выродках точно не обновят,только бабло украдут.
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02.03.2021 00:28 Ответить
Ага, а при порошенко не крали, и уже давно обновили, да?
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02.03.2021 10:40 Ответить
При Поросі була армія, а при Зе невідомо що, терпіли якісь.
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02.03.2021 18:34 Ответить
Ленд Крузер 70 то что надо.
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02.03.2021 00:39 Ответить
Нещодавно у новинах було оголошено, що " В Абу-Дабі відкривається IDEX-2021 - одна з найбільших «оборонних» виставок. Серед 900 зразків військової техніки й озброєнь із 59 країн на ній покажуть гібридний багатофункціональний броньовик Storm, створений під керівництвом кандидата технічних наук України Олександра Кузнєцова. Тактико-технічні характеристики БМП настільки сенсаційні.. ", то невже Таран не читає новин і не розуміє, що ці талановиті хлопці, якщо перед ними поставити відповідну задачу і надати їм всі необхідні для цього ресурси створять український позашляховик кращий ніж "Хаммер".
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02.03.2021 01:36 Ответить
Нещодавно у новинах було оголошено, що " В Абу-Дабі відкривається IDEX-2021 - одна з найбільших «оборонних» виставок. Серед 900 зразків військової техніки й озброєнь із 59 країн на ній покажуть гібридний багатофункціональний броньовик Storm, створений під керівництвом кандидата технічних наук України Олександра Кузнєцова. Тактико-технічні характеристики БМП настільки сенсаційні.. ", то невже Таран не читає новин і не розуміє, що ці талановиті хлопці, якщо перед ними поставити відповідну задачу і надати їм всі необхідні для цього ресурси створять український позашляховик кращий ніж "Хаммер".
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02.03.2021 01:38 Ответить
Микола Васильович, речь идет не о бронемашине а о легковике как для служебном транспорте для командного состава ВСУ .... я сейчас не знаю кому в ВСУ и с какой посады такой положен . думаю что наверное с комбата отдельного батальона. при чем он должен его возить как в городе так и в поле. он должен быть небольшим проходимым и экономичным. а танки бмп бтр и хамеры это для боя....
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02.03.2021 11:07 Ответить
Верхушку минобороны пошерстите,сразу крузаков на армию наколупать можно не отходя от кассы
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02.03.2021 01:40 Ответить
Таран и его мечты -
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 6381
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02.03.2021 02:08 Ответить
вообще то министру обороны Украины больше подходит фамилия барануновыхворот, а не таран... из него от тарана остались только бычьи на выкате глаза... а в остальном этот министр без войска всего лишь полный ыдыйот...
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02.03.2021 06:35 Ответить
"Хамеров" вам - дуракам не достаточно?
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02.03.2021 08:15 Ответить
Классный внедорожник.Недавно его колонна проследовала,через Кропивницкий.На нем, без проблем, можно установить даже крупнокалиберный пулемет..Для ВСУ самое то..А для Тарана..?
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02.03.2021 08:57 Ответить
Слава Україні!
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 8350
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02.03.2021 10:41 Ответить
су нас Минообороны покупает всё только очень опасное для России вооружение и технику, запороли предложение Британии на поставку ракетных катеров, а так что нормальные бронежилеты для солдат, нет, для ударных беспилотников, нет , ударные коптеры нет, соляры накупить а потом списать , новые джипы для генералов
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02.03.2021 10:45 Ответить
Жирные хенералы решили пересесть на крузаки?
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02.03.2021 11:10 Ответить
"Кто похвалит (даст откат) меня лучше всех, тот получит сладкую конфетку"
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02.03.2021 11:13 Ответить
значит геликов накупят, потому что если таран говорит о замене уазиков то в армии уазики (УАЗ 469) служил только для перевозки командиров и начальников и больше никого. нет ну есть конечно еще уазики (буханки) санитарки, но их по моему уже на свинарчуковские богданы поменяли.
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02.03.2021 16:19 Ответить
Машина должна быть простой и дешёвой, чтобы и колхозникам по деревням подошла!
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03.03.2021 18:31 Ответить
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