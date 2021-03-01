Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран
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Министерство обороны планирует кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных Сил Украины. Объявлено об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ".
Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, сейчас основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций, которые уже морально и физически устарели. А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора РФ. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.
"Мы должны сказать: "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. К опытным образцам выдвигается ряд требований - надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний", - отметил Таран.
Первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.
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Такая гидравлика - вах..
Первыми легковыми автомобилями японского производства, поступившими в вооруженные силы в начале 1930-х годов, были простые и дешевые машины небольшой фирмы ДАТ (DАТ), выпускавшиеся по лицензии британской компании "Остин" (Austin) и впоследствии известные под маркой "Датсан" (Datsun). Выполненные на их базе пикапы грузоподъемностью 350-500 кг, остававшиеся в производстве вплоть до начала 1950-х годов, использовались в армии для доставки почты и легких грузов. После образования в 1934 году новой компании "Ниссан" (Nissan) марку "Датсан" носили легковые машины и пикапы гражданского и военного назначения, предназначенные для Японии. В довоенный период большинство японских военных легковых автомобилей являлись несущественно доработанными вариантами серийных машин, а самыми совершенными считались немногочисленные специальные армейские полноприводные штабные варианты.
На КРАЗі розробили ВЕПР ще у далеких 2005 - 2006 роках
НЕ ТРЕБА ПРИДУМУВАТИ ВЕЛОСИПЕД
А ХАМЕР МЕНШЕ ЖРЕ БЕНЗИНУ/ СОЛЯРИ, ЧИ ЯК
але двигун можна ставити хоч гібрідний - це не проблема
автівку цікаво розмовляти, а не соцсправедлівість вдосканавлювати