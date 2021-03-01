УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14677 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниАвто Агресія Росії проти України Оборона
18 657 156
авто (2019) Міноборони (5293) Таран Андрій (260)

Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України Авто

Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран

Міністерство оборони України планує кардинально оновити парк автомобільної техніки багатоцільового призначення для підрозділів Збройних Сил України. Наразі оголошено про відкриття дослідно-конструкторської роботи "Розроблення легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ" .

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зараз основну групу армійських автомобілів, що використовуються у видах і окремих родах військ Збройних Сил України, складають УАЗи різних модифікацій, що вже морально і фізично застаріли. А модернізація і випуск нових моделей і модифікацій цих автомобілів та запасних частин до них здійснюються підприємствами держави-агресора Російської Федерації. Тому прийнято принципове рішення про поступове виведення їх з експлуатації.

"Ми маємо сказати: "Farewell, УАЗ". Новий позашляховик має відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу. До дослідних зразків висувається низка вимог — надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування та ремонту. Машина має забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості та кліматичних зон. Найбільш прийнятний за своїми тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля багатоцільового призначення буде обрано за результатами державних випробувань", — наголосив Андрій Таран.

Першими такі автомобілі отримають підрозділи та військові частини Сухопутних військ української армії, які виконують завдання у районі проведення ООС на території Донецької та Луганської областей.

Також читайте: Структури сектору безпеки й оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
для чего изобретать велосипед - в США есть тысячи армейских хамеров на продажу(пока мы сопли жуём Казахстан потихоньку выгребает) освоить ремонтно техническую базу(на мощьностях Краза) и вперёд.....
а так можно бабки пилить на проекты, испытания, запуск в серию и тд.... распил в долгую.....
показати весь коментар
01.03.2021 21:49
+20
Купили бы у Великобритании лицензию на производство Land Rover Defender...
Простая машина, надежная.
Везде работает и в джунглях и в пустыне!
Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 8388
показати весь коментар
01.03.2021 21:48
+12
Как на счет Луаза.
Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 538
показати весь коментар
01.03.2021 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зеленского больше волнуют рейтинги, а не заводы.
показати весь коментар
01.03.2021 23:11 Відповісти
на кразе другие шасси на всех машинах
показати весь коментар
01.03.2021 22:38 Відповісти
КРАЗ обанкротился в прошлом году. Никто даже этого не заметил. Все гонялись за Медведчуком и телеканалами.)
показати весь коментар
01.03.2021 22:47 Відповісти
к Костику Жеваго вопросы
показати весь коментар
02.03.2021 02:14 Відповісти
В 2007-м на пике КрАЗ продал 4206 машин (в совке в год производил 30 тыс.). В 2006-м был произведен 800-тысячный Краз. В 2020-м году за 9 месяцев было произведено 29 штук.
показати весь коментар
01.03.2021 23:00 Відповісти
Двадцать шесть Бэ дали!
Такая гидравлика - вах..
показати весь коментар
01.03.2021 23:17 Відповісти
Если за дело возьмется Аваков,то будет армия ездить на "пежо" или "цитрамонах" Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 5119
показати весь коментар
01.03.2021 22:29 Відповісти
Вони ж дешевші ніж Хамві і Лендровери ??
показати весь коментар
01.03.2021 22:44 Відповісти
А почему не довести до ума Богдан? Задел ведь есть...
показати весь коментар
01.03.2021 22:41 Відповісти
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 334
показати весь коментар
01.03.2021 22:46 Відповісти
Oshkosh Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 1955
показати весь коментар
01.03.2021 22:48 Відповісти
mozno i takoj variantМіноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 2000
показати весь коментар
01.03.2021 22:58 Відповісти
Etot sami luci z vsex.Ja nikogda ploxogo nepredlogaju Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 6396
показати весь коментар
01.03.2021 23:03 Відповісти
Ну это броневик. А им нужна просто машинка.
показати весь коментар
01.03.2021 23:09 Відповісти
Mozet daze amerikosi i zaplatyli za nix,oni jest zamena Humvee
показати весь коментар
01.03.2021 23:17 Відповісти
Ніхто не згадав про японські позашляховики ... військові.

Первыми легковыми автомобилями японского производства, поступившими в вооруженные силы в начале 1930-х годов, были простые и дешевые машины небольшой фирмы ДАТ (DАТ), выпускавшиеся по лицензии британской компании "Остин" (Austin) и впоследствии известные под маркой "Датсан" (Datsun). Выполненные на их базе пикапы грузоподъемностью 350-500 кг, остававшиеся в производстве вплоть до начала 1950-х годов, использовались в армии для доставки почты и легких грузов. После образования в 1934 году новой компании "Ниссан" (Nissan) марку "Датсан" носили легковые машины и пикапы гражданского и военного назначения, предназначенные для Японии. В довоенный период большинство японских военных легковых автомобилей являлись несущественно доработанными вариантами серийных машин, а самыми совершенными считались немногочисленные специальные армейские полноприводные штабные варианты.
показати весь коментар
01.03.2021 22:57 Відповісти
Сейчас надо электромобили.
показати весь коментар
01.03.2021 23:04 Відповісти
Ще один стратег. Те саме запитання: де зарядить в польових умовах?
показати весь коментар
01.03.2021 23:37 Відповісти
А де ти береш пальне в польових умовах? Отам і "зарядить" Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 1389
показати весь коментар
02.03.2021 02:16 Відповісти
Ти серйозно чи смієшся?
показати весь коментар
02.03.2021 20:24 Відповісти
свинарчуков на вас нет пан таран.... а если серьёзно - в Силах самообороны (ВС) Японии используют Сузуки говорят что крепкие неприхотливые и проходимые джипы и главное недорогие, можно бы и присмотреться. Учитывая неплохие отношения с японцами они нам оптом недорого отдадут.
показати весь коментар
01.03.2021 23:43 Відповісти
японцы для могилизации кацапов бесплатно будут поставлять армейские внедорожники! Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 6521
показати весь коментар
02.03.2021 02:17 Відповісти
вопрос весьма спорный (мы с Курилами не граничим), но поспрашать конечно не грех! от спроса корона с головы у нашего царька не свалится... тем более, как писали из ОП , он по весне в турне по странам Юго-Восточной Азии собирается, вот пусть на благо ВСУ хоть раз потрудится.
показати весь коментар
02.03.2021 10:56 Відповісти
Министерство обороны планирует кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных Сил Украины. Объявлено об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ". Источник: https://censor.net/ru/n3250844

На КРАЗі розробили ВЕПР ще у далеких 2005 - 2006 роках

НЕ ТРЕБА ПРИДУМУВАТИ ВЕЛОСИПЕД

Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 2800
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 3234
показати весь коментар
02.03.2021 00:22 Відповісти
Таким звіром добре ще возити картоплю на ринок або кізяки на город.
показати весь коментар
02.03.2021 10:44 Відповісти
А дверки то від ВАЗ-2110 Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 1294
показати весь коментар
02.03.2021 10:50 Відповісти
та шарабан конечно классный и размером с добрый сарай.... но я как представлю сколько он бензы или соляры жрёт так плохо становится. это шо ж что бы комбат в сельпо за водкой съездил надо кажды раз по 50 литров заправлять? а ж.... не слипнется???
показати весь коментар
02.03.2021 11:00 Відповісти
Я ЩЕ НЕ БАЧИВ ЕКОНОМНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ,
А ХАМЕР МЕНШЕ ЖРЕ БЕНЗИНУ/ СОЛЯРИ, ЧИ ЯК
показати весь коментар
02.03.2021 14:33 Відповісти
а ти шо бачив службові хамери для одного майора чи підполковника у ранзі комбат чи командир полку? ти шо американських фільмів на воєнну тематику не дивився? там в хамері піхотне відділення пересувається... чи ти в арміії не служив? як що служив пригадай на якому автомобілі пересуваються командири чи начальники (тільки не пригадуй прапора начальника речового складу той за горілкою на Кразі їздив). ось за це і йдеться ! щоб можно було й на місті постійної діслокації (у місті) і у полі командиру пересуватися. до речі в Київі багато військ , але воєнні хамери я бачу досить не часто.
показати весь коментар
02.03.2021 16:11 Відповісти
Зате я їх часто бачу на Ленд Крузерах і бензину він жере як і ВЕПР що я виставив
показати весь коментар
02.03.2021 18:32 Відповісти
ну не знаю.... може начальника Ген штаба и на крузаке возят. у меня в доме на Оболони жиает какой-то генерал из нацгвардии так за ним каждое утро хюндай соната приезжает... но учти что гвардия это почти менты они больше для разгона толпы в городе предназначены и им в поле и грязь лезть не нужно.
показати весь коментар
02.03.2021 19:28 Відповісти
Двигун ВЕПРА це був дигун ГАЗ 66 з 30 літрами на 100 км,

але двигун можна ставити хоч гібрідний - це не проблема
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 6055
показати весь коментар
02.03.2021 19:39 Відповісти
Бандера, як що чесно, мені глибоко по х.ю на чому тарана та отого порепаного нгш возити будуть. хочь гелік хоч вепр хоч крузак всерівно все це простому солдату або сержанту не дадуть.....
показати весь коментар
03.03.2021 00:13 Відповісти
Головне щоб майно армії слуговало армії, а не посадовцям і штабістам, то вже питання до Військової Прокуратури.
показати весь коментар
03.03.2021 14:50 Відповісти
а ты шо маленький и никак не поймешь, что офицеры управлений и штабов это тоже армия и они тоже имеют право пользоваться армейским майном на равне с другими. вот в этом и состоит главная проблема ВСУ когда одни воюют в окопах а другие (вроде тоже как военнослужащие ВСУ ) на геликах ездят и ордена получают.
показати весь коментар
03.03.2021 15:48 Відповісти
А що ти рідний до мене докалупався - є факти, звертайся в прокуратуру, мені про
автівку цікаво розмовляти, а не соцсправедлівість вдосканавлювати
показати весь коментар
03.03.2021 18:01 Відповісти
ну бувай та не хворай! я думав ти за справедливість, а ти технар.... вибач як що шось не так! люди разные важны люди всякие нужны!
показати весь коментар
03.03.2021 19:49 Відповісти
Яка стаття - такий і пост
показати весь коментар
03.03.2021 21:36 Відповісти
При зеленых выродках точно не обновят,только бабло украдут.
показати весь коментар
02.03.2021 00:28 Відповісти
Ага, а при порошенко не крали, и уже давно обновили, да?
показати весь коментар
02.03.2021 10:40 Відповісти
При Поросі була армія, а при Зе невідомо що, терпіли якісь.
показати весь коментар
02.03.2021 18:34 Відповісти
Ленд Крузер 70 то что надо.
показати весь коментар
02.03.2021 00:39 Відповісти
Нещодавно у новинах було оголошено, що " В Абу-Дабі відкривається IDEX-2021 - одна з найбільших «оборонних» виставок. Серед 900 зразків військової техніки й озброєнь із 59 країн на ній покажуть гібридний багатофункціональний броньовик Storm, створений під керівництвом кандидата технічних наук України Олександра Кузнєцова. Тактико-технічні характеристики БМП настільки сенсаційні.. ", то невже Таран не читає новин і не розуміє, що ці талановиті хлопці, якщо перед ними поставити відповідну задачу і надати їм всі необхідні для цього ресурси створять український позашляховик кращий ніж "Хаммер".
показати весь коментар
02.03.2021 01:36 Відповісти
Нещодавно у новинах було оголошено, що " В Абу-Дабі відкривається IDEX-2021 - одна з найбільших «оборонних» виставок. Серед 900 зразків військової техніки й озброєнь із 59 країн на ній покажуть гібридний багатофункціональний броньовик Storm, створений під керівництвом кандидата технічних наук України Олександра Кузнєцова. Тактико-технічні характеристики БМП настільки сенсаційні.. ", то невже Таран не читає новин і не розуміє, що ці талановиті хлопці, якщо перед ними поставити відповідну задачу і надати їм всі необхідні для цього ресурси створять український позашляховик кращий ніж "Хаммер".
показати весь коментар
02.03.2021 01:38 Відповісти
Микола Васильович, речь идет не о бронемашине а о легковике как для служебном транспорте для командного состава ВСУ .... я сейчас не знаю кому в ВСУ и с какой посады такой положен . думаю что наверное с комбата отдельного батальона. при чем он должен его возить как в городе так и в поле. он должен быть небольшим проходимым и экономичным. а танки бмп бтр и хамеры это для боя....
показати весь коментар
02.03.2021 11:07 Відповісти
Верхушку минобороны пошерстите,сразу крузаков на армию наколупать можно не отходя от кассы
показати весь коментар
02.03.2021 01:40 Відповісти
Таран и его мечты -
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 6381
показати весь коментар
02.03.2021 02:08 Відповісти
вообще то министру обороны Украины больше подходит фамилия барануновыхворот, а не таран... из него от тарана остались только бычьи на выкате глаза... а в остальном этот министр без войска всего лишь полный ыдыйот...
показати весь коментар
02.03.2021 06:35 Відповісти
"Хамеров" вам - дуракам не достаточно?
показати весь коментар
02.03.2021 08:15 Відповісти
Классный внедорожник.Недавно его колонна проследовала,через Кропивницкий.На нем, без проблем, можно установить даже крупнокалиберный пулемет..Для ВСУ самое то..А для Тарана..?
показати весь коментар
02.03.2021 08:57 Відповісти
Слава Україні!
Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 8350
показати весь коментар
02.03.2021 10:41 Відповісти
су нас Минообороны покупает всё только очень опасное для России вооружение и технику, запороли предложение Британии на поставку ракетных катеров, а так что нормальные бронежилеты для солдат, нет, для ударных беспилотников, нет , ударные коптеры нет, соляры накупить а потом списать , новые джипы для генералов
показати весь коментар
02.03.2021 10:45 Відповісти
Жирные хенералы решили пересесть на крузаки?
показати весь коментар
02.03.2021 11:10 Відповісти
"Кто похвалит (даст откат) меня лучше всех, тот получит сладкую конфетку"
показати весь коментар
02.03.2021 11:13 Відповісти
значит геликов накупят, потому что если таран говорит о замене уазиков то в армии уазики (УАЗ 469) служил только для перевозки командиров и начальников и больше никого. нет ну есть конечно еще уазики (буханки) санитарки, но их по моему уже на свинарчуковские богданы поменяли.
показати весь коментар
02.03.2021 16:19 Відповісти
Машина должна быть простой и дешёвой, чтобы и колхозникам по деревням подошла!
показати весь коментар
03.03.2021 18:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 