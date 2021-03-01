Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран
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Міністерство оборони України планує кардинально оновити парк автомобільної техніки багатоцільового призначення для підрозділів Збройних Сил України. Наразі оголошено про відкриття дослідно-конструкторської роботи "Розроблення легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ" .
Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, зараз основну групу армійських автомобілів, що використовуються у видах і окремих родах військ Збройних Сил України, складають УАЗи різних модифікацій, що вже морально і фізично застаріли. А модернізація і випуск нових моделей і модифікацій цих автомобілів та запасних частин до них здійснюються підприємствами держави-агресора Російської Федерації. Тому прийнято принципове рішення про поступове виведення їх з експлуатації.
"Ми маємо сказати: "Farewell, УАЗ". Новий позашляховик має відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу. До дослідних зразків висувається низка вимог — надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування та ремонту. Машина має забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості та кліматичних зон. Найбільш прийнятний за своїми тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля багатоцільового призначення буде обрано за результатами державних випробувань", — наголосив Андрій Таран.
Першими такі автомобілі отримають підрозділи та військові частини Сухопутних військ української армії, які виконують завдання у районі проведення ООС на території Донецької та Луганської областей.
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Такая гидравлика - вах..
Первыми легковыми автомобилями японского производства, поступившими в вооруженные силы в начале 1930-х годов, были простые и дешевые машины небольшой фирмы ДАТ (DАТ), выпускавшиеся по лицензии британской компании "Остин" (Austin) и впоследствии известные под маркой "Датсан" (Datsun). Выполненные на их базе пикапы грузоподъемностью 350-500 кг, остававшиеся в производстве вплоть до начала 1950-х годов, использовались в армии для доставки почты и легких грузов. После образования в 1934 году новой компании "Ниссан" (Nissan) марку "Датсан" носили легковые машины и пикапы гражданского и военного назначения, предназначенные для Японии. В довоенный период большинство японских военных легковых автомобилей являлись несущественно доработанными вариантами серийных машин, а самыми совершенными считались немногочисленные специальные армейские полноприводные штабные варианты.
На КРАЗі розробили ВЕПР ще у далеких 2005 - 2006 роках
НЕ ТРЕБА ПРИДУМУВАТИ ВЕЛОСИПЕД
А ХАМЕР МЕНШЕ ЖРЕ БЕНЗИНУ/ СОЛЯРИ, ЧИ ЯК
але двигун можна ставити хоч гібрідний - це не проблема
автівку цікаво розмовляти, а не соцсправедлівість вдосканавлювати