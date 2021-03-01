Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран

Міністерство оборони України планує кардинально оновити парк автомобільної техніки багатоцільового призначення для підрозділів Збройних Сил України. Наразі оголошено про відкриття дослідно-конструкторської роботи "Розроблення легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ" .

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зараз основну групу армійських автомобілів, що використовуються у видах і окремих родах військ Збройних Сил України, складають УАЗи різних модифікацій, що вже морально і фізично застаріли. А модернізація і випуск нових моделей і модифікацій цих автомобілів та запасних частин до них здійснюються підприємствами держави-агресора Російської Федерації. Тому прийнято принципове рішення про поступове виведення їх з експлуатації.

"Ми маємо сказати: "Farewell, УАЗ". Новий позашляховик має відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу. До дослідних зразків висувається низка вимог — надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування та ремонту. Машина має забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості та кліматичних зон. Найбільш прийнятний за своїми тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля багатоцільового призначення буде обрано за результатами державних випробувань", — наголосив Андрій Таран.

Першими такі автомобілі отримають підрозділи та військові частини Сухопутних військ української армії, які виконують завдання у районі проведення ООС на території Донецької та Луганської областей.

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