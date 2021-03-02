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Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в Украине ускорят процесс вакцинации населения и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц.

Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5-7 млн прививок в месяц - ред.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема ", - сказал Степанов.

Кроме того, министр заверил, что уже на текущей неделе количество вакцинаций увеличится до 10 тыс.

"За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек - либо вообще мы вакцинировали первой дозой. До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тыс. вакцинаций", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов

Он уверяет, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
****..какой идиот !!! США на 5 миллионов хотят выйти - не могут выйти !!! И это США !!!!! - а не Украина !!! Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 4315
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02.03.2021 00:27
+10
Сам колись своим китайским и индийским говном, тварь.
И не фальшивкой на публику, а реальным говном.
Которое ты людям предлагаешь колоть.
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02.03.2021 00:27
+9
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале - уже "вакцинируется" для пиара и видосиков. Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2920 Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 8014
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02.03.2021 00:48
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****..какой идиот !!! США на 5 миллионов хотят выйти - не могут выйти !!! И это США !!!!! - а не Украина !!! Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 4315
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02.03.2021 00:27 Ответить
В США делают 1.7 млн прививок в день. Это 50 млн в месяц.
Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 8346

https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/01/28/960901166/how-is-the-covid-19-vaccination-campaign-going-in-your-state
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02.03.2021 00:33 Ответить
Иными словами, этот лысый выпердок утверждает, что в Украине через 3 месяца будут такие же темпы вакцинации на единицу населения, как сейчас в США. Ну да, ну да..
Смотришь на сегодняшние 1200 человек за два дня, смотришь каким говном - и прям веришь, веришь.
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02.03.2021 00:36 Ответить
это пистешь.. они уже должны через неделю максимум закончить вакцинацию в сша !!! но это ни так и ей не видно еще конца !!! и плюс еще забастовки-протесты врачей которые отказываются прививаться (почему об этом все сми молчат !! демократия, свобода слова и т.д. оказалось фуфло для лохов)
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02.03.2021 00:40 Ответить
Емм, а як ти про це узнав, якщо ЗМІ про це мовчать?))))
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02.03.2021 00:43 Ответить
я просто бабок у парадного часто слушаю когда прохожу домой... советую..
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02.03.2021 00:53 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале - уже "вакцинируется" для пиара и видосиков. Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2920 Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 8014
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02.03.2021 00:48 Ответить
"Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов"

Можливо, тільки багато хто до цього вже не доживе..
01.03.21 Загруженность коек для больных COVID-19 в больницах Ивано-Франковска превышает 100 процентов https://censor.net/ru/v3250862
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02.03.2021 02:02 Ответить
на бумаге можно и 10 лямов нарисовать)
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02.03.2021 06:59 Ответить
летом какого года уточните
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02.03.2021 11:00 Ответить
Африку вакцинировать планируют?
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02.03.2021 00:27 Ответить
Сам колись своим китайским и индийским говном, тварь.
И не фальшивкой на публику, а реальным говном.
Которое ты людям предлагаешь колоть.
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02.03.2021 00:27 Ответить
За кого голосовали товарищ?
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02.03.2021 00:39 Ответить
Ни за кого.
Я терпеть не могу Порошенко, но у того хоть были какие-то лозунги и он старался называть всё своими именами.
А этот клоун - даже поверить не мог, что его коломойша выдвинет, ну кто за комика проголосует?
Но.. surprise, motherfuckers.
А я - жду когда в Украине появится нормальный кандидат. Ни марионетка олигарха (клоун), ни сам олигарх (Порошенко), а независимый человек со своей партией. Проевропейский и проукраинский, естественно. А до того ходить на выборы - время терять.
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02.03.2021 01:26 Ответить
и сколько жизней ты себе намерил в ожидании мессии ?
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02.03.2021 01:34 Ответить
Хороший вопрос.
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02.03.2021 04:54 Ответить
основополагающий.

без ответа на этот вопрос все остальные твои хотелки - маниловщина
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02.03.2021 13:46 Ответить
+
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02.03.2021 07:01 Ответить
" но у того хоть были какие-то лозунги"

О-ппа, а нормальные люди интересуются программой партии. МОЗ планує влітку дійти до 5-7 млн ​​вакцинацій на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 7982

"а независимый человек со своей партией. Проевропейский и проукраинский, естественно. "
Вам к Шарию. Шарий - проевропейский (ибо проживает в Испании), проукраинский - ибо большой патриот (он так утверждает), и самое главное - У ШАРИЯ КРАСИВЫЕ ЛОЗУНГИ (он за мир и против фОшЫЗдов и нОЦЫЗдов).
И шарики воздушные есть у Шария.
очень, очень годный кандидат, в Мариполе за его партию проголосвали почти 8% населения.
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02.03.2021 08:38 Ответить
"Ни за кого"

Делюсь секретом, задаром, то есть бесплатно (добрая я сегодня): "Как проголосовать против всех", ежели такой графы в бюллетене нет.
Ставите против каждого кандидата одну и ту же цифру (или галочку, что требуется) и пишете на полях: это не ошибка, это именно так, как есть, ибо все кандидаты одинаково хороши в моих глазах и "и чтобы никто не ушел обиженным"(С)

Не благодарите.
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02.03.2021 08:41 Ответить
Есть такая партия, Европейская Солидарность называется МОЗ планує влітку дійти до 5-7 млн ​​вакцинацій на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 6323
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02.03.2021 09:41 Ответить
без вакцинации фуфломицином в транспорт перестанете пускать?) или надеетесь, что туристы ломанут на отдых и вы поставите их перед выбором?
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02.03.2021 00:28 Ответить
хороший вопрос... а ведь эти твари могут такое...
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02.03.2021 00:29 Ответить
Так уже идет накачка про повышение заболеваемости и карантин.
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02.03.2021 00:38 Ответить
Де ти бажаючих стільки набереш ? Планують вони.
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02.03.2021 00:28 Ответить
Обоссыте уже кто-нибуть эту жирную зеленую харю. Оно перегрелось и бредит.
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02.03.2021 00:29 Ответить
Тут галоперидол нужен, Степанову на стенах и в окнах "коллаборанты с ковидом"(С) мерещатся.
Это серьезно, это паранойя.
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02.03.2021 08:43 Ответить
стєпашка, баран, ти в людей спитав, чи хочуть вони собі колоти той шмурдяк, що ти купив?
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02.03.2021 00:32 Ответить
Ему плевать, главное что он на этом награбит себе из бюджета денех.
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02.03.2021 00:36 Ответить
73% дебилов можно не спрашивать
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02.03.2021 00:36 Ответить
Зелені недоумки.
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02.03.2021 00:32 Ответить
балабол.
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02.03.2021 00:39 Ответить
карочи малышы - Спакойной ночи -
сказал Стипашка
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02.03.2021 00:40 Ответить
Нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема...

Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 1023

Я извиняюсь,- не у нас, а у вас...
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02.03.2021 00:41 Ответить
Они планировали в декабре начать.. Что в итоге?
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02.03.2021 00:42 Ответить
В итоге - ж@ па !!
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02.03.2021 01:12 Ответить
пля - какие клоуны-идиоты правители мудрого нарида. пипецпля... Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 3199
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02.03.2021 00:47 Ответить
или до чего же тупое быдло если ими правят такие идиоты...
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02.03.2021 00:48 Ответить
Ахрєнітєльній мИнИстр,ну наржались вже?У вас там є офігенний Малюська+своя генпрокурорша,як же довго прийдеться від цього сморіду відмиватись.Пройоби Скоропадьського,Петлюри та Махно досі згадуемо.
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02.03.2021 00:52 Ответить
Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 8802
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02.03.2021 00:59 Ответить
А что, кто-то выдаёт какие-то сертификаты за укол этим фуфломицином?
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02.03.2021 01:20 Ответить
А на якого біса ЄС, яка провакцинована, має загальний імунітет потрібна якась довідка з третього світу? Це третьому світу потрібна довідка від ЄС бо там немає загального імунітету, і член ЄС може створити пандемію. Тому вважаю це гра масонів, як не допустити лишні роти до золотого мільярду!
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02.03.2021 08:58 Ответить
курей будут вакцинировать??
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02.03.2021 01:02 Ответить
Армия в зоне ООС тоже массово отказывается вакцинироваться. Подготовка и разъяснительная работа провалена. Хомчак в истерике, требует составить списки отказников (нарушение врачебной тайны им побоку), чтоб заставить их прививаться в приказном порядке. Истерика вполне обоснована. (с)
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02.03.2021 01:08 Ответить
Було б добре, якби відмовлялися.
Але ж репортажики постили, що хлопці щеплюються.
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02.03.2021 02:04 Ответить
ясно что добре !!! то все пиар ... а то можем остаться с этими Зенедоумками и без ВСУ и без врачей....
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02.03.2021 02:10 Ответить
"Хомчак в истерике, требует составить списки отказников"

А этот-то при чем?
Ему то какое дело?
Хомчак - главный военный вакцинатор?
Не знала.
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02.03.2021 08:44 Ответить
Хто вище стоїть Конституція чи який заланець зелені Хомчак?
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02.03.2021 08:59 Ответить
Буковель продовжує працювати на тлі того, що Івано-Франківська область опинилася в стані надзвичайної ситуації через коронавірус.

Треба казати як є - за прибутки олігарха та його підручних українці платять життям і здоров'ям.

Питання не у туристах, які приїхали та поїхали, а у місцевих мешканцях з числа персоналу.
Які підхопивши заразу несуть її додому.
Логічно, що біда перекинулася на Буковину і Закарпаття, оскільки і з цих регіонів в Буковелі є наймані працівники.

Влада і Зеленський роблять вигляд ніби нічого не відбувається.
Так, визнали спалах ковіду і назвали його епіцентр.
Але підняти руку на Коломойського, покарати винних, закрити цей чумний барак духу не вистачає у зелених покидьків !
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02.03.2021 01:10 Ответить
кста.. в тему - о коронавирусах знали уже почти 50-60 лет как разновидности гриппа.. Все время пытались сделать вакцину(было около 30-ти попыток и 5 из них были более-менее успешными но дошли только на испытании с животными - где все животные умирали при повторном заражении после вакцинации, и естественно на людях испытывать никто не решился - пришли к выводу что от коронавирусов нет вакцин и закрыли тему до 2020 года и тут -- ******** !!!...
Вывод один - когда над Донбассом сбили МН17 то в нем было около 100 человек--светил вирусологии которые летели на мировую конференцию по вирусам.. Случайность !?! я думаю что нет - и нормальных вирусологов которые хоть что-то знают и могут нам сказать что-то вразумительное уже нет - а остались одни *** бездари..Сумно...
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02.03.2021 01:24 Ответить
Не раз писали, що саме той факт, що коронавіруси дуже швидко мутують, унеможливлював створення вакцин.
Зараз крик стоїть, що оці, які зляпали нашвидкуруч, - абсолютно ефективні від різних варіантів.
У нас сьогодні написали, що "міжнародні експерти" закликають до створення універсальної вакцинки, яка б діяла на всі мутації.
Люди питають: навіть на ті, яких ще нема в природі ?
Отож-то: сумно. Просто якийсь психоз.

Повідомляли про 80-літнього діда-американця, який наволік на себе дві маски і так проїхав 2900 км між штатами, щоб вакцинку вколоти, не міг дочекатися.
Пройшла інфа, що госпіталізований принц Філіп (чоловік Єлизавети ІІ) викликав до себе принца Чарльза, сьогодні його перевели в інший шпиталь. Бо 99-літньому діду треба було конче вакцинку брати, живучи в замку.
Дурдом. От ті лікарі, яким сьогодні було погано після щеплення, чи воно не матиме впливу пізніше ?
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02.03.2021 02:24 Ответить
.

хм... Дойти ?... доходяги значит
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02.03.2021 02:48 Ответить
Вакциногейт от зелено-зебильной власти
Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 1003
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02.03.2021 04:48 Ответить
Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 1964 Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 1022
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02.03.2021 05:14 Ответить
Когда перед носом маячят большущие, огромные бабки - люди сходят с ума. И готовы на всё
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02.03.2021 05:40 Ответить
Сейчас начало весны, растаял снег и потеплело. А потому как всегда весной может быть всплеск заболеваний. Но как показывают цифры всплеск незначительный. Коллективный иммунитет набирает силу. И может совсем сойти на нет. Куда тогда Степанов денет закупленную вакцину. Ужас!!
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02.03.2021 05:45 Ответить
Степанов вже наробив, а не те що напланував, на вищу міру соціального захисту... Треба зробити все, щоб він не встиг здриснути за кордон.
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02.03.2021 05:47 Ответить
О том, когда планируют хорошее - трубят во всё горло....
О том , когда раструбленное не выполнено - молчат...
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02.03.2021 06:22 Ответить
губу закатай, губошлеп..
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02.03.2021 07:07 Ответить
Чисто математика. Планирует 10-11 тыс. прививок в день - это 300-330 тыс прививок в месяц. Сейчас заявил про 5-7 млн. прививок в месяц это значит должно быть около 200 тыс прививок в день или превысить нынешний план в десять раз А теперь посчитаем сколько это в деньгах. 500 тыс доз обошлось в 1,5 млрд. гр. и если нужно привить примерно 20 млн. чел. то нужно 40 млн. доз или 120 млрд. гр. - не дешевое это мероприятие.
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02.03.2021 07:19 Ответить
Вот читаю я тут многих коменты и главный вывод-НИКТО ЗА ЗЕЛЕНСКОГО НЕ ГОЛОСОВАЛ!!!!
Так где же он взял эти 73%?????
Может пора честно положить рук на серце и признаться-извините нас бесхребетных, ну лоханулись таки мы
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02.03.2021 07:24 Ответить
а что там с сертификатом/пачпортом/справкой о вакцинации ?
она на английском ? или хоть на польском ?
что за документ ?
или говнобумажка для лохобанов , которую нигде не принимают ?
тогда идите на #у# со своей индейской бурдой
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02.03.2021 08:48 Ответить
скорее всего купили помои, прививки которыми не катят в Польше и других нормальных государствах
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02.03.2021 08:50 Ответить
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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02.03.2021 08:51 Ответить
Меня беспокоит только одно. Выдержит Украина эту вакцинацию, карантины и убытки. Или все плохо кончится. Я живу здесь и мне все это не безразлично
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02.03.2021 09:03 Ответить
Было бы с закупками меньше сомнительных эпизодов, и будь это оригинальные препараты, а не дженерики, думаю, вакцинация у нас прошла в галопирующем режиме. Лично я без колебаний соглашусь на применение Moderna или Pfizer, но при условии, что я буду видеть ЧТО набирают в шприц и наполнение шприца будет при мне. Вот такая у меня степень доверия.
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02.03.2021 09:26 Ответить
Лапша на ушах от Степанова уже начала сползать, так много.
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02.03.2021 09:33 Ответить
А він точно вакцину вколов, чи водичку для реклами?
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02.03.2021 09:34 Ответить
Тепер привати, все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до "пандемії" і від "вакцини" до "вакцини"......
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02.03.2021 09:35 Ответить
МОЗ планує влітку дійти до 5-7 млн ​​вакцинацій на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 9155
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02.03.2021 09:37 Ответить
НАМ ГОТОВЯТ КОНЦЛАГЕРЬ!!!нтервью которое заблокировал Ютуб ,чтоб народ не знал какие законы принимает наша власть !!

ДЕЛИТЕСЬ ВИДЕО С БЛИЖНИМИ ,
ДРУЗЬЯМИ ,ПРОСТО ЗНАКОМЫМИ !!!

Интервью удаляют ,но журналист взявший это интервью старается его загрузить ,чтоб люди понимали какая опасность нас ожидает через эти законы !!!
https://youtu.be/***********
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02.03.2021 10:03 Ответить
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Фаина Георгиевна Раневская
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02.03.2021 10:26 Ответить
 
 