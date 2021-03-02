Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в Украине ускорят процесс вакцинации населения и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц.
Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5-7 млн прививок в месяц - ред.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема ", - сказал Степанов.
Кроме того, министр заверил, что уже на текущей неделе количество вакцинаций увеличится до 10 тыс.
"За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек - либо вообще мы вакцинировали первой дозой. До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тыс. вакцинаций", - сказал Степанов.
Он уверяет, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".
Пожалуйста, подождите...
https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/01/28/960901166/how-is-the-covid-19-vaccination-campaign-going-in-your-state
Смотришь на сегодняшние 1200 человек за два дня, смотришь каким говном - и прям веришь, веришь.
Можливо, тільки багато хто до цього вже не доживе..
01.03.21 Загруженность коек для больных COVID-19 в больницах Ивано-Франковска превышает 100 процентов https://censor.net/ru/v3250862
И не фальшивкой на публику, а реальным говном.
Которое ты людям предлагаешь колоть.
Я терпеть не могу Порошенко, но у того хоть были какие-то лозунги и он старался называть всё своими именами.
А этот клоун - даже поверить не мог, что его коломойша выдвинет, ну кто за комика проголосует?
Но.. surprise, motherfuckers.
А я - жду когда в Украине появится нормальный кандидат. Ни марионетка олигарха (клоун), ни сам олигарх (Порошенко), а независимый человек со своей партией. Проевропейский и проукраинский, естественно. А до того ходить на выборы - время терять.
без ответа на этот вопрос все остальные твои хотелки - маниловщина
О-ппа, а нормальные люди интересуются программой партии.
"а независимый человек со своей партией. Проевропейский и проукраинский, естественно. "
Вам к Шарию. Шарий - проевропейский (ибо проживает в Испании), проукраинский - ибо большой патриот (он так утверждает), и самое главное - У ШАРИЯ КРАСИВЫЕ ЛОЗУНГИ (он за мир и против фОшЫЗдов и нОЦЫЗдов).
И шарики воздушные есть у Шария.
очень, очень годный кандидат, в Мариполе за его партию проголосвали почти 8% населения.
Делюсь секретом, задаром, то есть бесплатно (добрая я сегодня): "Как проголосовать против всех", ежели такой графы в бюллетене нет.
Ставите против каждого кандидата одну и ту же цифру (или галочку, что требуется) и пишете на полях: это не ошибка, это именно так, как есть, ибо все кандидаты одинаково хороши в моих глазах и "и чтобы никто не ушел обиженным"(С)
Не благодарите.
на стенах и в окнах"коллаборанты с ковидом"(С) мерещатся.
Это серьезно, это паранойя.
сказал Стипашка
Я извиняюсь,- не у нас, а у вас...
Але ж репортажики постили, що хлопці щеплюються.
А этот-то при чем?
Ему то какое дело?
Хомчак - главный военный вакцинатор?
Не знала.
Треба казати як є - за прибутки олігарха та його підручних українці платять життям і здоров'ям.
Питання не у туристах, які приїхали та поїхали, а у місцевих мешканцях з числа персоналу.
Які підхопивши заразу несуть її додому.
Логічно, що біда перекинулася на Буковину і Закарпаття, оскільки і з цих регіонів в Буковелі є наймані працівники.
Влада і Зеленський роблять вигляд ніби нічого не відбувається.
Так, визнали спалах ковіду і назвали його епіцентр.
Але підняти руку на Коломойського, покарати винних, закрити цей чумний барак духу не вистачає у зелених покидьків !
Вывод один - когда над Донбассом сбили МН17 то в нем было около 100 человек--светил вирусологии которые летели на мировую конференцию по вирусам.. Случайность !?! я думаю что нет - и нормальных вирусологов которые хоть что-то знают и могут нам сказать что-то вразумительное уже нет - а остались одни *** бездари..Сумно...
Зараз крик стоїть, що оці, які зляпали нашвидкуруч, - абсолютно ефективні від різних варіантів.
У нас сьогодні написали, що "міжнародні експерти" закликають до створення універсальної вакцинки, яка б діяла на всі мутації.
Люди питають: навіть на ті, яких ще нема в природі ?
Отож-то: сумно. Просто якийсь психоз.
Повідомляли про 80-літнього діда-американця, який наволік на себе дві маски і так проїхав 2900 км між штатами, щоб вакцинку вколоти, не міг дочекатися.
Пройшла інфа, що госпіталізований принц Філіп (чоловік Єлизавети ІІ) викликав до себе принца Чарльза, сьогодні його перевели в інший шпиталь. Бо 99-літньому діду треба було конче вакцинку брати, живучи в замку.
Дурдом. От ті лікарі, яким сьогодні було погано після щеплення, чи воно не матиме впливу пізніше ?
хм... Дойти ?... доходяги значит
О том , когда раструбленное не выполнено - молчат...
Так где же он взял эти 73%?????
Может пора честно положить рук на серце и признаться-извините нас бесхребетных, ну лоханулись таки мы
она на английском ? или хоть на польском ?
что за документ ?
или говнобумажка для лохобанов , которую нигде не принимают ?
тогда идите на #у# со своей индейской бурдой
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
ДЕЛИТЕСЬ ВИДЕО С БЛИЖНИМИ ,
ДРУЗЬЯМИ ,ПРОСТО ЗНАКОМЫМИ !!!
Интервью удаляют ,но журналист взявший это интервью старается его загрузить ,чтоб люди понимали какая опасность нас ожидает через эти законы !!!
https://youtu.be/***********
Фаина Георгиевна Раневская