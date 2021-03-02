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Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес в период пандемии, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес в период пандемии, - Ткаченко

Правительство делает все для поддержки украинского кинобизнеса, даже несмотря на пандемию COVID-19, а Украина получила хорошую репутацию партнера международных кинокомпаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Даже в сложный период пандемии делаем все, чтобы украинский кинобизнес имел поддержку от государства, а Украина получила хорошую репутацию партнера международных кинокомпаний. У нас для этого есть и крутые локации и не менее крутые продакшены. Это уже доказано фильмом "Последний наемник" от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, львиная часть съемок которого проходила в Киеве", - написал министр.

Он также отметил, что Украина представляет свои ленты и национальный стенд на Европейском кинорынке (European Film Market) Берлинского кинофестиваля. Там представлены такие отечественные фильмы как "Стоп-Земля" и "Урсус", анимация "Гулливер возвращается", документальная лента "Пазлы".

По словам Ткаченко, стенд это – "залог на будущее. Как для продвижения наших фильмов за рубежом, так и для рекламы системы кэш-рибейтов и других преимуществ от съемок в Украине". В частности, был представлен сервис Locations.com.ua - онлайн-каталог поиска лучших локаций в нашей стране.

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Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес в период пандемии, - Ткаченко 01
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Топ комментарии
+8
Таки будет новый сезон скотов? Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес в период пандемии, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9610
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02.03.2021 08:49
+4
Криза наступила раніше..Ще до ковіду. Коли свєточ української телекультури пішов у політику. Замінити нікому. Порожнечу в ефірі ніхто так і не зміг замінити. Кіногалузь теж в стагнації.
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02.03.2021 08:52
+4
Потрібно ж головному потерпілому знімати відосики за рахунок лохів.
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02.03.2021 08:52
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Таки будет новый сезон скотов? Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес в период пандемии, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9610
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02.03.2021 08:49 Ответить
Воно не спить. Воно працює.
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02.03.2021 08:53 Ответить
І не тільки скотов, ще голобородька будуть знімати, тільки вже буде інший персорнаж. Мабуть буже стомлений поїздками по світу гундосний чемпіон по вбивству ковідом, козак у кіпі та крапльоному берету в кімано, і на лижах в Буковелі.
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02.03.2021 10:01 Ответить
Криза наступила раніше..Ще до ковіду. Коли свєточ української телекультури пішов у політику. Замінити нікому. Порожнечу в ефірі ніхто так і не зміг замінити. Кіногалузь теж в стагнації.
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02.03.2021 08:52 Ответить
Потрібно ж головному потерпілому знімати відосики за рахунок лохів.
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02.03.2021 08:52 Ответить
Немало локаций для Голливуда на линии соприкосновения.
Пусть приезжают.
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02.03.2021 08:52 Ответить
Ну правильно, голосовали за видеобарыгу 73%, теперь поддерживайте его бизнес.
Ни армию, ни небольшие производства, ни медецину, а бизнес Зели и его корешков.
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02.03.2021 08:53 Ответить
Ну ні, кінобізнес то дуже важливо. Особливо дебільні серіали для російського ринку - правоохоронці без розпізнавальних знаків, автомобільні номери стилізовані під кацапські, російські актори і все лише російською. Ну зовсім не бізнес на крові, пілять...
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02.03.2021 08:57 Ответить
Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес Зеленского , - Ткаченко
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02.03.2021 08:59 Ответить
А што, маацкофских дениг уже ни хватаит?
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02.03.2021 09:00 Ответить
Держпідтримка кіновисерів по типу Ржевського від зєлі?
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02.03.2021 09:02 Ответить
А шо делает кинобизнес для украинцев, получая их налоги на зарплаты и аренду ?

Где умные видики - как мыть руки, пользоваться антисептиками и масками,ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ ??? Все ходят без масок, антисептиками даже в поликлиниках врачи - офтальмологи аппараты не протирают
А в ЕС кинобизнес видики такие снимает постоянно и просвещает людей
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02.03.2021 09:10 Ответить
Стесняюсь спросить, а шо, Голливуд тоже уряд Штатов дотирует???
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02.03.2021 09:29 Ответить
Ещё есть что воровать-информирует украинцев вор государственного значения из мафии Коломойского./ Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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02.03.2021 09:30 Ответить
 
 