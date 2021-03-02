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Уряд робить усе, щоб підтримати кінобізнес у період пандемії, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уряд робить усе, щоб підтримати кінобізнес у період пандемії, - Ткаченко

Уряд робить усе для підтримки українського кінобізнесу, навіть попри пандемію COVID-19, та щоб Україна отримала хорошу репутацію партнера міжнародних кінокомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Навіть у складний період пандемії робимо все, щоб український кінобізнес мав підтримку від держави, а Україна отримала хорошу репутацію партнера міжнародних кінокомпаній. У нас для цього є і круті локації і не менш круті продакшени. Це вже доведено фільмом "Останній найманець" від Netflix із Жан-Клодом Ван Дамом у головній ролі, левова частина зйомок якого відбувалася в Києві", - написав міністр.

Він також зазначив, що Україна презентує свої стрічки та національний стенд на Європейському кіноринку (European Film Market) Берлінського кінофестивалю. Там представлені такі вітчизняні фільми, як "Стоп-Земля" і "Урсус", анімація "Гулівер повертається", документальна стрічка "Пазли".

За словами Ткаченка, стенд це - "запорука на майбутнє. Як для просування наших фільмів за кордоном, так і для реклами системи кеш-рібейтів таінших переваг від зйомок в Україні". Зокрема, презентовано сервіс Locations.com.ua - онлайн-каталог для пошуку найкращих локацій у нашій країні.

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Уряд робить усе, щоб підтримати кінобізнес у період пандемії, - Ткаченко 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Таки будет новый сезон скотов? Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес в период пандемии, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9610
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02.03.2021 08:49
+4
Криза наступила раніше..Ще до ковіду. Коли свєточ української телекультури пішов у політику. Замінити нікому. Порожнечу в ефірі ніхто так і не зміг замінити. Кіногалузь теж в стагнації.
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02.03.2021 08:52
+4
Потрібно ж головному потерпілому знімати відосики за рахунок лохів.
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02.03.2021 08:52
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Таки будет новый сезон скотов? Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес в период пандемии, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9610
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02.03.2021 08:49 Відповісти
Воно не спить. Воно працює.
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02.03.2021 08:53 Відповісти
І не тільки скотов, ще голобородька будуть знімати, тільки вже буде інший персорнаж. Мабуть буже стомлений поїздками по світу гундосний чемпіон по вбивству ковідом, козак у кіпі та крапльоному берету в кімано, і на лижах в Буковелі.
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02.03.2021 10:01 Відповісти
Криза наступила раніше..Ще до ковіду. Коли свєточ української телекультури пішов у політику. Замінити нікому. Порожнечу в ефірі ніхто так і не зміг замінити. Кіногалузь теж в стагнації.
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02.03.2021 08:52 Відповісти
Потрібно ж головному потерпілому знімати відосики за рахунок лохів.
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02.03.2021 08:52 Відповісти
Немало локаций для Голливуда на линии соприкосновения.
Пусть приезжают.
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02.03.2021 08:52 Відповісти
Ну правильно, голосовали за видеобарыгу 73%, теперь поддерживайте его бизнес.
Ни армию, ни небольшие производства, ни медецину, а бизнес Зели и его корешков.
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02.03.2021 08:53 Відповісти
Ну ні, кінобізнес то дуже важливо. Особливо дебільні серіали для російського ринку - правоохоронці без розпізнавальних знаків, автомобільні номери стилізовані під кацапські, російські актори і все лише російською. Ну зовсім не бізнес на крові, пілять...
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02.03.2021 08:57 Відповісти
Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес Зеленского , - Ткаченко
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02.03.2021 08:59 Відповісти
А што, маацкофских дениг уже ни хватаит?
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02.03.2021 09:00 Відповісти
Держпідтримка кіновисерів по типу Ржевського від зєлі?
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02.03.2021 09:02 Відповісти
А шо делает кинобизнес для украинцев, получая их налоги на зарплаты и аренду ?

Где умные видики - как мыть руки, пользоваться антисептиками и масками,ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ ??? Все ходят без масок, антисептиками даже в поликлиниках врачи - офтальмологи аппараты не протирают
А в ЕС кинобизнес видики такие снимает постоянно и просвещает людей
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02.03.2021 09:10 Відповісти
Стесняюсь спросить, а шо, Голливуд тоже уряд Штатов дотирует???
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02.03.2021 09:29 Відповісти
Ещё есть что воровать-информирует украинцев вор государственного значения из мафии Коломойского./ Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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02.03.2021 09:30 Відповісти
 
 