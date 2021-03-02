Больницы Ивано-Франковска переполнены, люди лежат в коридорах. ВИДЕО
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Ивано-Франковские больницы, которые принимают больных с коронавируса, переполнены. Люди лежат в коридорах.
Об этом в Ивано-Франковске на оперативном совещании сообщила руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"И в первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической (ЦГКБ. - Ред.) люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Реально - больницы заполнены", - отметила Бойко.
По ее словам, в ЦГКБ заполненность койко-мест составляет 92%. Сейчас там находится 331 пациент, из них 55 - в перинатальном центре, где еще почти 40 койко-мест остались в резерве. В городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.
"Это означает, что на кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных коронавирусом", - пояснила чиновница.
Она отметила, что больные продолжают поступать. За прошедшие сутки в ЦГКБ госпитализировали 49 пациентов, из которых двое - в очень тяжелом состоянии. Их сатурация была на грани 31-38. В городскую клиническую больницу поступили 11 пациентов, в детскую клиническую - 7 детей. Во всех заведениях реанимации заполнены.
Также, добавила Бойко, участились случаи заболевания гриппом и ОРВИ. За прошедшие сутки в Ивано-Франковске медики зафиксировали 600 таких обращений.
По состоянию на 2 марта в Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтвердили в 649 случаях. В Украине этот показатель составляет 5336 новых случаев. С начала эпидемии заболели целом 1 357 470 человек.
Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля. Здесь закрыты все школы и детсады. Заведения питания работают только навынос, общественный транспорт - в режиме спецперевозок. В городе закрыли промышленные рынки и магазины и запретили массовые мероприятия.
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А кто ездил в Буковель , не зелёная м@.зь , чтобы курорты Бени деньжат подзаработали во время карантина по всей стране !?
Он уже с иммунитетом был, т к переболел.
а то что люди ходят все без масок в карпатах - факт. поезди и сам посмотри, умник.
Обсуждают , осуждают и пинают всех, кто не доверяет индийской вакцине.
И только про одного не вспомнили, кто её "гимном" назвал в ВР.
Вот какой спец по "гивну" у нас есть!
Если кто и заразился в Буковеле, то поехал лечиться по месту жительства.
Здоровья всем, берегите себя.
Или это всё было враньём на публику из Феофании ?
а во-вторых, он колется чтобы заткнуть рты таким как ты
ну, поскольку в твоей зависти мы уже убедились
следующий сеанс связи будет в апреле?
я ж тут не на работе, как ты, пятикопеечный
Зажиточно.
Ага и проститутки с Донбасса.
Тоже в Иван-Франковске лечатся.
Вот и не хотят журналисты в это все лезть.
Наповненість лікарень - дуже легко регульована річ. Можна брати лише з дуже важким станом, тоді буде лише двоє за добу. Можна брати в стаціонар всіх із підозрою, тоді буде 49 за добу.
Згадайте події річної давнини: головний лікар відправив легких ковідних на амбулаторне додому. То й з роботи зняли - как пасмєл портіть статістіку! Згадайте, як у Миколаєві (портовому місті) ніяк не появлялися ковідні. Ну там із запаленням звичайно ж були. Але без надійних тестів, які зелені тоді не поспішали закупляти, хіба розбереш, хто з них точно ковідний (аби читач розумів: статистика раніше писала - запалення легень незрозумілої етимології). І санітар шляшко лічно поїхав розбиратися в Миколаїв. І зразу ж стали появлятися ковідні й там.
Якщо комусь до цих пір не видна гра з ситуацією з ковідом (а він дійсно є) для збагачення причетних до влади, то я умиваю руки.
Никто из родных даже не заболел.
Берем отчет ВООЗ.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf
Читаем на стр. 8. Стр. 20...
И все нам становится ясно - в плане причин нехватки мест.