Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах

Івано-Франківські лікарні, які приймають хворих з коронавірусом, переповнені. Люди лежать у коридорах.

Про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила керівниця Управління охорони здоров`я міської ради Марія Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"І в першій міській клінічній лікарні, й у Центральній міській клінічній (ЦМКЛ – ред.) люди лежать у коридорах. Ми позабирали всі ліжка: старі і списані, зважаючи на ситуацію. Реально - лікарні заповнені", - зазначила Бойко.

За її словами, у ЦМКЛ заповненість ліжко-місць складає 92%. Нині там перебуває 331 пацієнт, з них 55 – у перинатальному центрі, де ще майже 40 ліжко-місць залишились у резерві. У міській клінічній лікарні №1 заповненість складає 115%.

"Це означає, що на ліжка, які призначались для пацієнтів з хірургічною і травматичною патологією, поклали хворих на коронавірус", - пояснила чиновниця.

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Вона зазначила, що хворі продовжують надходити. За минулу добу до ЦМКЛ госпіталізували 49 пацієнтів, з яких двоє - у дуже важкому стані. Їх сатурація була на межі 31-38. У міську клінічну лікарню поступили 11 пацієнтів, у дитячу клінічну – 7 дітей. В усіх закладах реанімації заповнені.

Також, додала Бойко, почастішали випадки захворювання на грип і ГРВІ. За минулу добу в Івано-Франківську медики зафіксували 600 таких звернень.

Станом на 2 березня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 649 випадках. В Україні цей показник складає 5 336 нових випадків. З початку епідемії захворіли загалом 1 357 470 осіб.

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Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого. Тут закрито всі школи і дитсадки. Заклади харчування працюють лише на виніс, громадський транспорт - у режимі спецперевезень. У місті закрили промислові ринки та магазини і заборонили масові заходи.