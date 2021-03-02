Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах
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Івано-Франківські лікарні, які приймають хворих з коронавірусом, переповнені. Люди лежать у коридорах.
Про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила керівниця Управління охорони здоров`я міської ради Марія Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"І в першій міській клінічній лікарні, й у Центральній міській клінічній (ЦМКЛ – ред.) люди лежать у коридорах. Ми позабирали всі ліжка: старі і списані, зважаючи на ситуацію. Реально - лікарні заповнені", - зазначила Бойко.
За її словами, у ЦМКЛ заповненість ліжко-місць складає 92%. Нині там перебуває 331 пацієнт, з них 55 – у перинатальному центрі, де ще майже 40 ліжко-місць залишились у резерві. У міській клінічній лікарні №1 заповненість складає 115%.
"Це означає, що на ліжка, які призначались для пацієнтів з хірургічною і травматичною патологією, поклали хворих на коронавірус", - пояснила чиновниця.
Вона зазначила, що хворі продовжують надходити. За минулу добу до ЦМКЛ госпіталізували 49 пацієнтів, з яких двоє - у дуже важкому стані. Їх сатурація була на межі 31-38. У міську клінічну лікарню поступили 11 пацієнтів, у дитячу клінічну – 7 дітей. В усіх закладах реанімації заповнені.
Також, додала Бойко, почастішали випадки захворювання на грип і ГРВІ. За минулу добу в Івано-Франківську медики зафіксували 600 таких звернень.
Станом на 2 березня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 649 випадках. В Україні цей показник складає 5 336 нових випадків. З початку епідемії захворіли загалом 1 357 470 осіб.
Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого. Тут закрито всі школи і дитсадки. Заклади харчування працюють лише на виніс, громадський транспорт - у режимі спецперевезень. У місті закрили промислові ринки та магазини і заборонили масові заходи.
Будь ласка, зачекайте...
А кто ездил в Буковель , не зелёная м@.зь , чтобы курорты Бени деньжат подзаработали во время карантина по всей стране !?
Он уже с иммунитетом был, т к переболел.
а то что люди ходят все без масок в карпатах - факт. поезди и сам посмотри, умник.
Обсуждают , осуждают и пинают всех, кто не доверяет индийской вакцине.
И только про одного не вспомнили, кто её "гимном" назвал в ВР.
Вот какой спец по "гивну" у нас есть!
Если кто и заразился в Буковеле, то поехал лечиться по месту жительства.
Здоровья всем, берегите себя.
Или это всё было враньём на публику из Феофании ?
а во-вторых, он колется чтобы заткнуть рты таким как ты
ну, поскольку в твоей зависти мы уже убедились
следующий сеанс связи будет в апреле?
я ж тут не на работе, как ты, пятикопеечный
Зажиточно.
Ага и проститутки с Донбасса.
Тоже в Иван-Франковске лечатся.
Вот и не хотят журналисты в это все лезть.
Наповненість лікарень - дуже легко регульована річ. Можна брати лише з дуже важким станом, тоді буде лише двоє за добу. Можна брати в стаціонар всіх із підозрою, тоді буде 49 за добу.
Згадайте події річної давнини: головний лікар відправив легких ковідних на амбулаторне додому. То й з роботи зняли - как пасмєл портіть статістіку! Згадайте, як у Миколаєві (портовому місті) ніяк не появлялися ковідні. Ну там із запаленням звичайно ж були. Але без надійних тестів, які зелені тоді не поспішали закупляти, хіба розбереш, хто з них точно ковідний (аби читач розумів: статистика раніше писала - запалення легень незрозумілої етимології). І санітар шляшко лічно поїхав розбиратися в Миколаїв. І зразу ж стали появлятися ковідні й там.
Якщо комусь до цих пір не видна гра з ситуацією з ковідом (а він дійсно є) для збагачення причетних до влади, то я умиваю руки.
Никто из родных даже не заболел.
Берем отчет ВООЗ.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf
Читаем на стр. 8. Стр. 20...
И все нам становится ясно - в плане причин нехватки мест.