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Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах

Івано-Франківські лікарні, які приймають хворих з коронавірусом, переповнені. Люди лежать у коридорах.

Про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила керівниця Управління охорони здоров`я міської ради Марія Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"І в першій міській клінічній лікарні, й у Центральній міській клінічній (ЦМКЛ – ред.) люди лежать у коридорах. Ми позабирали всі ліжка: старі і списані, зважаючи на ситуацію. Реально - лікарні заповнені", - зазначила Бойко.

За її словами, у ЦМКЛ заповненість ліжко-місць складає 92%. Нині там перебуває 331 пацієнт, з них 55 – у перинатальному центрі, де ще майже 40 ліжко-місць залишились у резерві. У міській клінічній лікарні №1 заповненість складає 115%.

"Це означає, що на ліжка, які призначались для пацієнтів з хірургічною і травматичною патологією, поклали хворих на коронавірус", - пояснила чиновниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 у лікарнях Івано-Франківська перевищує 100 відсотків. ВIДЕО

Вона зазначила, що хворі продовжують надходити. За минулу добу до ЦМКЛ госпіталізували 49 пацієнтів, з яких двоє - у дуже важкому стані. Їх сатурація була на межі 31-38. У міську клінічну лікарню поступили 11 пацієнтів, у дитячу клінічну – 7 дітей. В усіх закладах реанімації заповнені.

Також, додала Бойко, почастішали випадки захворювання на грип і ГРВІ. За минулу добу в Івано-Франківську медики зафіксували 600 таких звернень.

Станом на 2 березня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 649 випадках. В Україні цей показник складає 5 336 нових випадків. З початку епідемії захворіли загалом 1 357 470 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області

Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого. Тут закрито всі школи і дитсадки. Заклади харчування працюють лише на виніс, громадський транспорт - у режимі спецперевезень. У місті закрили промислові ринки та магазини і заборонили масові заходи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Привет из Буковели!!!)
Больницы Ивано-Франковска переполнены, люди лежат в коридорах - Цензор.НЕТ 1104
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02.03.2021 13:09
+9
Больницы Ивано-Франковска переполнены, люди лежат в коридорах - Цензор.НЕТ 8405
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02.03.2021 13:11
+6
Ага , сцар хороший - бояре плохие !
А кто ездил в Буковель , не зелёная м@.зь , чтобы курорты Бени деньжат подзаработали во время карантина по всей стране !?
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02.03.2021 13:16
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Дело лап зеленых крыс.
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02.03.2021 13:06 Відповісти
К сожалению тут как раз не зе и его команда виноваты.
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02.03.2021 13:10 Відповісти
Ага , сцар хороший - бояре плохие !
А кто ездил в Буковель , не зелёная м@.зь , чтобы курорты Бени деньжат подзаработали во время карантина по всей стране !?
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02.03.2021 13:16 Відповісти
при чем тут бояре? слюну вытри, монитор плохо читаеш.
Он уже с иммунитетом был, т к переболел.
а то что люди ходят все без масок в карпатах - факт. поезди и сам посмотри, умник.
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02.03.2021 13:21 Відповісти
плюс я не сомневаюсь что вся наша рада вместе с оп и олигархами перекололась пфайцером.
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02.03.2021 13:22 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан, мобілізовувати медиків та розгортати додаткові шпиталі в Івано-Франківській області, закривати дороги і припиняти будь яке сполучення між населеними пунктами Івано-Франківської та сусідніх областей.
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02.03.2021 13:26 Відповісти
И заморить голодом и отстуствия возможности купить одежду чтоб сходить в больницу? вы совсем?
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02.03.2021 13:32 Відповісти
Військовий стан і карткова система для територій на яких введено карантин!
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02.03.2021 13:41 Відповісти
Гриценка именно так бы и поступил Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 7857
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02.03.2021 14:14 Відповісти
Гриценка в прем'єр міністри!
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02.03.2021 14:18 Відповісти
Да, только Грицацуева и не хватает для нынешнего передвижного цирка.
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02.03.2021 15:16 Відповісти
а расскажи, как он с иммунитетом прививку делает сегодня?
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02.03.2021 14:29 Відповісти
Это дедок с сайта Антиколорадоса, там все такие - та же вата, просто в вышиванках. а шо творилось когда Зеля выиграл выборы.... адЪ и Израиль творился...
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02.03.2021 19:10 Відповісти
Царь с боярами заразили всех этих граждан лично?
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02.03.2021 13:21 Відповісти
А какова причина массового заражения, выяснили?
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02.03.2021 13:29 Відповісти
Відсутність медицини та реального карантину в Україні призвели до неконтрольованої ситуації. Вірус розповсюджується де хоче а дії влади ніяк на це не впливають, бо влада неспроможна реалізовувати свої ж рішення, через інституціональну слабкість та нікчемність.
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02.03.2021 14:17 Відповісти
был там пару месяцев назад - ни одного человека в масках не видел(кроме сотрудников) ни в магазинах ни на заправках. Люди абсолютно не беспокоились о своей безопасности.
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02.03.2021 13:07 Відповісти
Помирають здебільшого пенсіонери. Яка економія ПФУ. Зє радіє.
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02.03.2021 13:12 Відповісти
А говорят у нас пенсионеры бедные. А сами по Буковелям шастают Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 3005 Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 6085
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02.03.2021 14:15 Відповісти
вроде предупреждали, что если будут толпы на курортах, без масок и соблюдения дистанции, будет всплеск заболевания?
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02.03.2021 13:08 Відповісти
Привет из Буковели!!!)
Больницы Ивано-Франковска переполнены, люди лежат в коридорах - Цензор.НЕТ 1104
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02.03.2021 13:09 Відповісти
Больницы Ивано-Франковска переполнены, люди лежат в коридорах - Цензор.НЕТ 8405
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02.03.2021 13:11 Відповісти
Ежедневный трудовой десант.

Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 7779
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02.03.2021 14:17 Відповісти
Наверное тоже Зе виноват - погнал всех силой в Поляндию 😁
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02.03.2021 17:10 Відповісти
Я смотрел ПРЯМОЙ (делать было нечего)...
Обсуждают , осуждают и пинают всех, кто не доверяет индийской вакцине.
И только про одного не вспомнили, кто её "гимном" назвал в ВР.
Вот какой спец по "гивну" у нас есть!
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02.03.2021 17:23 Відповісти
Цвіт нації...
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02.03.2021 18:30 Відповісти
Не повторяйте эту глупость за ПА.
Если кто и заразился в Буковеле, то поехал лечиться по месту жительства.

Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 4882
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02.03.2021 14:16 Відповісти
Допрыгались *** с реХформой медицины ,как бы хуже не стало ,Степашку надо срочно снимать и под суд ... Больницы Ивано-Франковска переполнены, люди лежат в коридорах - Цензор.НЕТ 3990
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02.03.2021 13:11 Відповісти
Да, барановирус он такой, в первую очередь валит баранов)
Здоровья всем, берегите себя.
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02.03.2021 13:12 Відповісти
Фотка сверху, конечно, с коридора Ивано-Франковской районной больницы...
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02.03.2021 13:14 Відповісти
Хе-хе. Поменяли Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 9854
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02.03.2021 13:42 Відповісти
Доигрались лопушатники зеленые...
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02.03.2021 13:15 Відповісти
пока гнида зеленский жирует в Оманах украинцев бросают подыхать в клридорах
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02.03.2021 13:15 Відповісти
вообще-то Зе сейчас в ООС, колется индийской вакциной
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02.03.2021 13:19 Відповісти
Для чего Зе колется вакциной , он ведь недавно переболел ?
Или это всё было враньём на публику из Феофании ?
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02.03.2021 13:21 Відповісти
ты настолько наивен, что думаешь, будто бы достаточно переболеть - и тебя ковид уже не возьмет???
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06.03.2021 08:37 Відповісти
это во-первых
а во-вторых, он колется чтобы заткнуть рты таким как ты
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06.03.2021 08:37 Відповісти
со Шменделью ?
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02.03.2021 13:26 Відповісти
в феофании полно мест...
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02.03.2021 13:15 Відповісти
Феофания только для зелёных особей !
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02.03.2021 13:19 Відповісти
Тут один з Волині зі мною сперечався минулого тижня. Казав, що в Франківськ все нормально, ніби йому видніше, ніж мені місцевому.
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02.03.2021 13:18 Відповісти
Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 5563
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02.03.2021 13:21 Відповісти
не завидуй
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06.03.2021 08:38 Відповісти
мальчик ты тормоз?
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06.03.2021 08:48 Відповісти
этот вопрос куда логичнее задать тебе
ну, поскольку в твоей зависти мы уже убедились
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09.03.2021 19:23 Відповісти
едрит 3,5 суток думало оно....
следующий сеанс связи будет в апреле?
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09.03.2021 19:26 Відповісти
когда хочу, тогда и отвечаю
я ж тут не на работе, как ты, пятикопеечный
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09.03.2021 21:26 Відповісти
Ого какой переполненный коридор
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02.03.2021 13:28 Відповісти
Теперь отправлять переболевших в Буковель на реабилитацию, за счет их конторы.
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02.03.2021 13:38 Відповісти
Отдыхавшие в Буковеле, все из Ивано-Франковска? Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 9370
Зажиточно.
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02.03.2021 14:19 Відповісти
Сервісна служба вся з Франківщини.
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02.03.2021 14:50 Відповісти
Вся сервисная служба заболела?
Ага и проститутки с Донбасса.
Тоже в Иван-Франковске лечатся.
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02.03.2021 14:58 Відповісти
Негайно карантин для освіти!!! Це зупинить кількість хворих на короновірус.
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02.03.2021 13:43 Відповісти
Хоть бы видео сняли с коридоров как там пацЫэнты лежат, а то что-то не вирится Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 8958
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02.03.2021 13:44 Відповісти
И еще бы видео эксгумации всех умерших в 2020, а то не верится, что их на 6,1% больше умерло, чем в 2019.
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02.03.2021 13:50 Відповісти
ну зачем же так радикально? Видоса с колидора было бы достаточно. Потом по каналам показать - может до кого-то и дошло бы шо нада в маске ходить
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02.03.2021 13:52 Відповісти
Для видео с коридоа надо получить доступ в инфекционное отделение и получить согласие администрации и всех пациентов. Часть из них тяжелые и не исключено, что умрут. Потом родня умерших душу вытрясет в судах "Зачем тромошили мою умирающую бабушку на ШВЛ и заставляли что-то подписать, это нанесло ей вред" и этичность, моральные травмы родственникам и тп.
Вот и не хотят журналисты в это все лезть.
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02.03.2021 13:57 Відповісти
лицо можно заблюрить, как уголовникам и приступникам замыливают практически во всех статьях цензора. И не обязательно журналисту идти в инфекционку, это может сделать инсайд из мед. персонала. Кароче варианты показать реальную картину есть, главное желание это сделать, а не рассказывать по телику инфу которую нельзя проверить...
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02.03.2021 14:07 Відповісти
Є навіть у статті невеличкий, малопомітний більшості, нюанс: За минулу добу до ЦМКЛ госпіталізували 49 пацієнтів, з яких двоє - у дуже важкому стані. Джерело: https://censor.net/ua/n3250952.
Наповненість лікарень - дуже легко регульована річ. Можна брати лише з дуже важким станом, тоді буде лише двоє за добу. Можна брати в стаціонар всіх із підозрою, тоді буде 49 за добу.
Згадайте події річної давнини: головний лікар відправив легких ковідних на амбулаторне додому. То й з роботи зняли - как пасмєл портіть статістіку! Згадайте, як у Миколаєві (портовому місті) ніяк не появлялися ковідні. Ну там із запаленням звичайно ж були. Але без надійних тестів, які зелені тоді не поспішали закупляти, хіба розбереш, хто з них точно ковідний (аби читач розумів: статистика раніше писала - запалення легень незрозумілої етимології). І санітар шляшко лічно поїхав розбиратися в Миколаїв. І зразу ж стали появлятися ковідні й там.
Якщо комусь до цих пір не видна гра з ситуацією з ковідом (а він дійсно є) для збагачення причетних до влади, то я умиваю руки.
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02.03.2021 13:53 Відповісти
Про що ви говорите? Та сама ситуація в Закарпатті, всі лікарні переповнені і забирають в лікарню тільки важких і критичних, і возять їх за 150км по районах де є місця.
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02.03.2021 14:34 Відповісти
Везите их в буковель.
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02.03.2021 14:10 Відповісти
Какая связь между отдыхавшими в Буковеле и больными в Ивано-Франковске?
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02.03.2021 14:20 Відповісти
Ну як там в Буковелі відпочили, нормально?
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02.03.2021 14:50 Відповісти
то хай завезуть хоч один апарт лазерної терапії та повиліковують всіх в турборежимі за пару днів
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02.03.2021 14:55 Відповісти
Докатались, ****, на лыжах!!! Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 4216 Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 4216 Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах - Цензор.НЕТ 4216
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02.03.2021 15:03 Відповісти
А в это время под ОГА митинг против карантина. Может пригласить митингующих в отделение, а лучше сразу в морг. Пусть пригласят родных умерших к себе на акцию.
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02.03.2021 15:05 Відповісти
Ну я был на киевских аналогичных митингах.
Никто из родных даже не заболел.
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02.03.2021 17:25 Відповісти
Я охреневаю от нашего народа!!! То есть, когда они все массово поперлись на лыжах кататься на праздники в горы они ни о чем не думали!!! Ну да, ну да - короны же нет!!! Долбодятлы, не жалко вообще!!! Возможно после этого с головой подружатся!!!
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02.03.2021 15:55 Відповісти
А еще достало, что во всем виноваты "зеленые" - у кого-нибудь понос - "зеленые " виноваты, что он гавно всякое ест или пьет, ребенок из школы двойку принес - "зеленые" плохо за образованием следят. Все пропало, везде "зеленые". Да хоть ты синий или фиолетовый - дружбы с головой нет - цвет не имеет значение.
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02.03.2021 16:03 Відповісти
Всех на лечение в Быковель
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02.03.2021 16:13 Відповісти
А что удивительного.
Берем отчет ВООЗ.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf

Читаем на стр. 8. Стр. 20...

И все нам становится ясно - в плане причин нехватки мест.
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02.03.2021 17:24 Відповісти
 
 