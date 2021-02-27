УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15018 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
17 214 23
залізниця (659) Івано-Франківськ (341) карантин (16095) Укрзалізниця (2038) Івано-Франківська область (724) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

7 березня

Через запровадження "червоної зони" адаптивного карантину в Івано-Франківській області ухвалено рішення обмежити залізничне сполучення. Але до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток було придбано заздалегідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів, "Укрзалізниця" з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку і посадку пасажирів у регіоні.

"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином"

Нагадаємо, раніше УЗ призупинила продаж квитків на поїзди, які прямують в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією щодо COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Обычный день в Ивано-Франковской области:
9 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4882
показати весь коментар
27.02.2021 10:36
+2
Название - Охренеть 😀😀😀будут теперь выбрасывать с поезда?
показати весь коментар
27.02.2021 10:25
+2
А до 7-го марта должен быть выполнен какой-то план по распространению ковида? 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 2134
показати весь коментар
27.02.2021 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Название - Охренеть 😀😀😀будут теперь выбрасывать с поезда?
показати весь коментар
27.02.2021 10:25 Відповісти
амфаш

УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ!

Кто может мне подсказать мотивы действий такой себе
7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 9994 Sophia-Maria Duglass

😀😀😀

которая заблокировала меня на своей теме за вопрос "что означают эти квадратики 😀😀😀 ?" и преложения вставить их в таком виде (как картинук) чтобы их было видно?
показати весь коментар
27.02.2021 11:30 Відповісти
Это же НЕ моя тема , а тема Джамала . 😀😀😀
К нему и идите выяснять отношения
показати весь коментар
27.02.2021 11:33 Відповісти
Так что жду от Вас извинения за наклёп и удаления этого коммента 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 9873
показати весь коментар
27.02.2021 11:34 Відповісти
Нда, действительно.
Виноват, промашка выша!
показати весь коментар
27.02.2021 12:05 Відповісти
А что после 9 марта? Снег будет таять?
показати весь коментар
27.02.2021 10:26 Відповісти
Позно пить боржоми.У нас как всегда борются из последствиями а не предовращают и это не только с эпидемией.
показати весь коментар
27.02.2021 10:28 Відповісти
особенно высадку надо прекращать.
все с билетами так теперь и будут жить в поездах, обустроятся со временем,
семьями обзаведутся и закипит жизнь колесная.
билет в паровоз называется....
показати весь коментар
27.02.2021 10:30 Відповісти
в буку бедняки не ездят, то есть, тот, кто себе его может позволить, прекрасно доедет на авто.
показати весь коментар
27.02.2021 11:00 Відповісти
Здаётся мне,что на Карибы таки дешевле,чем в Буковель
показати весь коментар
27.02.2021 11:26 Відповісти
Вот и я о том же
показати весь коментар
27.02.2021 12:20 Відповісти
Доедут до Рахова и вуаля....Оттуда даже ближе,чем от Ив.Франковска.
показати весь коментар
27.02.2021 11:25 Відповісти
Обычный день в Ивано-Франковской области:
9 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4882
показати весь коментар
27.02.2021 10:36 Відповісти
Басмачі.
показати весь коментар
27.02.2021 11:09 Відповісти
проводники уже потирают руки.. 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 2839
показати весь коментар
27.02.2021 10:58 Відповісти
дебилы, блдь
показати весь коментар
27.02.2021 11:00 Відповісти
А до 7-го марта должен быть выполнен какой-то план по распространению ковида? 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 2134
показати весь коментар
27.02.2021 11:07 Відповісти
прям как у русских баранов в поезде питер-калининград при проезде через прибалтику)
показати весь коментар
27.02.2021 12:04 Відповісти
А до 7го Марта пусть там Ковид распространяется и это еще при том что мы не знаем какой штамм вируса там гуляет! Может там уже есть и британский или Южноафриканский, а мы дадим им шанс еще на недельку(((
показати весь коментар
27.02.2021 14:12 Відповісти
ну не будет же Укрзализныця деньги за проданные билеты возвращать, вы шо?
показати весь коментар
27.02.2021 14:58 Відповісти
А десантирование?)
показати весь коментар
27.02.2021 16:53 Відповісти
 
 