7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області
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Через запровадження "червоної зони" адаптивного карантину в Івано-Франківській області ухвалено рішення обмежити залізничне сполучення. Але до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток було придбано заздалегідь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".
Повідомляється, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів, "Укрзалізниця" з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку і посадку пасажирів у регіоні.
"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше УЗ призупинила продаж квитків на поїзди, які прямують в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією щодо COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".
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УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ!
Кто может мне подсказать мотивы действий такой себе
Sophia-Maria Duglass
😀😀😀
которая заблокировала меня на своей теме за вопрос "что означают эти квадратики 😀😀😀 ?" и преложения вставить их в таком виде (как картинук) чтобы их было видно?
К нему и идите выяснять отношения
Виноват, промашка выша!
все с билетами так теперь и будут жить в поездах, обустроятся со временем,
семьями обзаведутся и закипит жизнь колесная.
билет в паровоз называется....