7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області

Через запровадження "червоної зони" адаптивного карантину в Івано-Франківській області ухвалено рішення обмежити залізничне сполучення. Але до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток було придбано заздалегідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів, "Укрзалізниця" з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку і посадку пасажирів у регіоні.

"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше УЗ призупинила продаж квитків на поїзди, які прямують в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією щодо COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".