"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків в Івано-Франківську область і назад
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Продаж квитків припинено на 2 тижні через те, що Івано-Франківщина потрапила в "червону" карантинну зону.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
Продаж квитків припиняють з 00:00 26 лютого.
"Для пасажирів, які придбали квитки раніше, Укрзалізниця спільно з Міністерством інфраструктури України розробляє механізм, який дозволить пасажирам безпечно дістатися до місць призначення", - зазначили в компанії.
При цьому 24-25 лютого всі поїзди прямуватимуть за звичайним розкладом. У продажу на ці числа є ще 4000 квитків на 15 поїздів - так, щоб усі, хто хоче залишити регіон, встигли це зробити.
Крім цього, УЗ розширює можливості для повернення квитків.
"Пасажири, які через карантинні обставини будуть змушені змінити свої плани, зможуть зручно і безпечно повернути квитки в будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодована повна вартість квитка", - сказано в повідомленні.
"А пасажирам, які планують поїздки в гори, пропонуємо альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славське", - зазначили в "Укрзалізниці".
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А может прям там развернуть госпиталь? Покатался - и в больничку!
Что не поделили-то на этот раз ? Транспорт герыча ?
Не годится ездить в Ниццу, так сказал Омар Хайям.
А на нашей с тобой даче, возле леса у реки,
Мужики там чисто "мачо", уже жарят шашлыки."
Шнур "СИЗОнная"