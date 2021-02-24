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Івано-Франківськ (341) Укрзалізниця (2038) Івано-Франківська область (723)

"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків в Івано-Франківську область і назад

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Продаж квитків припинено на 2 тижні через те, що Івано-Франківщина потрапила в "червону" карантинну зону.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Продаж квитків припиняють з 00:00 26 лютого.

"Для пасажирів, які придбали квитки раніше, Укрзалізниця спільно з Міністерством інфраструктури України розробляє механізм, який дозволить пасажирам безпечно дістатися до місць призначення", - зазначили в компанії.

При цьому 24-25 лютого всі поїзди прямуватимуть за звичайним розкладом. У продажу на ці числа є ще 4000 квитків на 15 поїздів - так, щоб усі, хто хоче залишити регіон, встигли це зробити.

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Крім цього, УЗ розширює можливості для повернення квитків.

"Пасажири, які через карантинні обставини будуть змушені змінити свої плани, зможуть зручно і безпечно повернути квитки в будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодована повна вартість квитка", - сказано в повідомленні.

"А пасажирам, які планують поїздки в гори, пропонуємо альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славське", - зазначили в "Укрзалізниці".
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Девиз местных: все на Буковель, нас не испугать короной! Маски гэть, дистанции не нужны, руки мыть раз в сутки!
А может прям там развернуть госпиталь? Покатался - и в больничку!
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24.02.2021 19:08 Відповісти
Бідося покатався на лижах і вуаля. "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область и обратно - Цензор.НЕТ 3046
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24.02.2021 19:15 Відповісти
с индийской чудовакциной все эти красные зоны падут сами собой, хвала зеле за заботу о громадянах
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24.02.2021 19:17 Відповісти
"При этом 24-25 февраля все поезда будут следовать по обычному расписанию. В продаже на эти числа есть еще 4000 билетов на 15 поездов - так, чтобы все, кто хочет покинуть регион успели это сделать" і розповсюдили чергову хвилю інфекції по всій Україні.
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24.02.2021 19:37 Відповісти
Вже другий рік бушує вірус,зелений вірус.А корона тільки погіршила все...
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24.02.2021 19:55 Відповісти
Гнусавый покатался и можно закрывать.
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24.02.2021 20:07 Відповісти
"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків в Івано-Франківську область і назад - Цензор.НЕТ 7040
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24.02.2021 20:16 Відповісти
Очередной передел сфер влияния и власти.
Что не поделили-то на этот раз ? Транспорт герыча ?
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24.02.2021 21:40 Відповісти
"Перекроют нам границы, твой туризм пойдёт к *уям.
Не годится ездить в Ниццу, так сказал Омар Хайям.
А на нашей с тобой даче, возле леса у реки,
Мужики там чисто "мачо", уже жарят шашлыки."

Шнур "СИЗОнная"
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24.02.2021 23:28 Відповісти
Бред! Билеты продавались за 45 дней. Те 4000 билетов капля в море. Люди всеравно уедет с курортов только с препятствием . И приедут потомучто оплатили отели за пол года только дороже заплатят за бензи и всеравно соберутся в одном месте . Где логига ???
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25.02.2021 08:56 Відповісти
 
 